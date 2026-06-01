アートアクアリウム展 名古屋2026 6月1日より、WEBチケット販売スタート お得な「特別前売チケット」【先着１万枚】発売決定！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム展 名古屋2026 特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/

アートアクアリウム展 名古屋2026は、名古屋の中心地・栄に位置する中日ホール&カンファレンスにおいて、「アートアクアリウム展 名古屋2026」を 2026年7月24日(金)～9月23日(水)の期間限定で開催いたします。

名古屋開催を記念して、通常2,300円（一般当日）のチケットを、お得な「特別前売チケット」2,000円（一般）、6月1日(月)12時より販売いたします。先着1万枚限定となりますので、ぜひお早めにご購入ください！なお、当チケットは、会期中（7月24日(金)～9月23日(水) ）のお好きな日時にご入場可能なチケットです。

日時指定無しのフリーチケットは、本企画限定での販売！ご購入後に予定が調整できるので大変便利でお得です！（7月より販売開始予定のWEBチケットは日時指定券となります）

その他詳細については、下記詳細欄をご参照ください。

■アートアクアリウム展 名古屋2026

【限定販売 お得な「特別前売チケット」詳細】

販売期間：6月1日(月)12:00 ～ 6月30日(火)18:00 まで

利用期間：会期中（7月24日(金)～9月23日(水)）のお好きな日時にご入場いただけます

※優先入場ではございません

※開幕日当日、土日祝は混雑が予想され、入場に際しお並びいただく場合がございます

販売枚数：1万枚

販売価格：2,000円 ※通常料金（一般当日券2,300円/WEBチケット2,100円）

発売券種：一般のみ

購入方法：アートアクアリウム展 名古屋2026特設サイトよりご購入ください

アートアクアリウム展 名古屋2026 特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/

※7月1日より、日時指定のWEBチケットも販売いたします

■アートアクアリウム展 名古屋2026

【開催概要】

名称 ：アートアクアリウム展 名古屋2026

開催期間 ：2026年7月24日(金)～9月23日(水)

開催地 ：愛知県名古屋市中区栄四丁目１番１号 中日ビル 6階 中日ホール&カンファレンス

主催 ：東海テレビ放送株式会社

企画・制作/運営 ：株式会社Amuseum Parks

料金 ：〈一般〉WEBチケット 2,100円 / 当日券 2,300円

〈学生（中学・高校・大学・専門)〉WEBチケット/当日券 ともに 1,800円

〈小学生以下〉一般（学生）1名につき、小学生以下のお子様2名まで入場無料

※小学生以下のお子様だけでの入場はできません

アートアクアリウム展名古屋 2026特設サイト：http://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/

【名古屋展 初お披露目となる作品含む多数作品を一挙に展示！】

2026年は昨年大好評の『金魚品評』をはじめ、新たな作品も多数お披露目予定。昨年ご来場いただいた方にも、初めての方にもお楽しみいただける展覧会となっております。

かわいい金魚たちが優雅に泳ぐ姿。その一瞬の煌めきや情緒を五感で触れ、心を解放する。そんな贅沢な時間をご用意しています。金魚が水面で揺れ、舞い泳ぐ姿を眺める中で、日常の喧噪と夏の暑さを忘れる、涼やかなひとときを今年の夏もぜひ体験ください。

■中日ビル

今回、「アートアクアリウム展 名古屋2026」を開催する場所は、昨年同様、愛知県名古屋市中区栄に所在する「中日ビル」。63の飲食・物販テナント、ホテル、オフィスなどの施設を有する最新鋭の33階建て複合ビルで、名古屋・栄の新たなランドマークとして親しまれています。

中日ビル6階 中日ホール&カンファレンスは、かつて中日劇場があった場所に新たに誕生した多目的ホールで、様々なエンターテインメント創出の拠点として利用されています。

■アートアクアリウムとは

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

2007年に東京で誕生以来、全国各地において期間限定イベントとして開催、夏の期間は東京での開催が定着して親しまれてきました。

2020年8月には、初の常設美術館を東京・日本橋（東京都中央区）に開業、

その後、2022年5月に東京・銀座（東京都中央区・銀座三越新館8階）に移転し現在営業中。2007年以来、累計集客実績1,300万人（2025年10月現在）を誇るエンターテインメント型美術館IPです。

開催概要

名称 アートアクアリウム展 名古屋2026

開催期間 2026年7月24日（金）～9月23日（水・祝）

入場料（税込）〈一般〉WEBチケット 2,100円 / 当日券 2,300円

〈学生（中学・高校・大学・専門)〉WEBチケット/当日券 ともに 1,800円

〈小学生以下〉一般（学生）1名につき、同伴の小学生以下のお子様2名まで入場無料

※小学生以下のお子様だけでの入場はできません

※当日券は中日ビル 6階にて、10時より販売いたします

開催地 中日ビル 6階 中日ホール＆カンファレンス（愛知県名古屋市中区栄四丁目１番１号 ）

アクセス 地下鉄東山線・名城線「栄」駅 / 名鉄瀬戸線「栄町」駅から地下街で直結（13番出口横）

営業時間 10：00～18：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 17：00

休館日 会期中は休まず営業します

※臨時メンテナンスで営業時間等変更の場合は特設サイトでお知らせいたします

特設サイト http://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/(http://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/)

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_official/(https://www.instagram.com/artaquarium_official/)

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official(https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official)

Facebook https://www.facebook.com/artaquarium1/(https://www.facebook.com/artaquarium1/)

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主催 東海テレビ放送株式会社

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 中部日本ビルディング株式会社