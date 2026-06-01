K-POP第2世代を牽引したSS501の2007年&2008年ライブをお届け！「SS501スペシャル」6月・7月テレビ初放送！CS衛星劇場

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松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、2005年にデビューしアジア全域で人気を誇ったボーイズグループ・SS501を、2026年6月・7月に特集放送します。


「花より男子～Boys Over Flowers」などのドラマ出演で知られるリーダーのヒョンジュン、ジョンミン、ヨンセン、キュジョン、最年少のヒョンジュンの5人組グループ・SS501。彼らが日本中を熱狂させた2007年のスペシャルイベントを6月に、2008年のジャパン・ツアーの模様を7月にテレビ初放送します。6月の「Heart to Heart」放送日である6月6日(土)は、リーダーであるキム・ヒョンジュンの誕生日当日！記念すべきメモリアルデーに、個性豊かな5人が揃った圧巻のステージをお見逃しなく！


6月放送




「SS501 SPECIAL EVENT TOUR Heart to Heart」(C)PONY CANYON INC.


「SS501 SPECIAL EVENT TOUR Heart to Heart」(C)PONY CANYON INC.

SS501 SPECIAL EVENT TOUR Heart to Heart


★CS衛星劇場にて、6月6日(土)午後9:15　テレビ初放送！



5人組グループ・SS501が2007年にZepp Tokyoで開催したライブ＆トークイベント。


「Heart to Heart」のタイトルの通り、ファンとの心の交流をテーマにした本イベントでは、グループとしての圧巻のパフォーマンスはもちろん、メンバー5人それぞれの個性が光るソロステージも披露した。



（2007年9月19日　東京・Zepp Tokyo）


7月放送




「SS501 2008 Japan Tour Grateful Days Thanks for...」(C)2008PONYCANYON


「SS501 2008 Japan Tour Grateful Days Thanks for...」(C)2008PONYCANYON

SS501 2008 Japan Tour Grateful Days Thanks for...


★CS衛星劇場にて、7月18日(土)午後9:00　テレビ初放送！



2008年、日本での活動を本格化させ、飛躍の時を迎えていたSS501。同年に行われた感動のジャパン・ツアー。


個性豊かな5人が織りなす圧巻のパフォーマンスはもちろん、ファンへの感謝（Grateful）を込めたエモーショナルな演出は必見。



（2008年7月13日 東京・JCBホール）



★「SS501スペシャル」詳細はこちら


https://www.eigeki.com/news/880



★「SS501スペシャル」予告動画はこちら


https://www.youtube.com/watch?v=dqvnUZgFXpQ



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