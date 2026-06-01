祝9周年！胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」99キャラ本編全話無料など、9周年にちなんだキャンペーン企画を実施！

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株式会社ボルテージ


　株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル


「100シーンの恋＋」が6月1日(月)に配信9周年を迎えたことをお知らせいたします。



「100シーンの恋＋」（以下、「100恋＋」）は、オリジナルの恋愛ストーリーをお届けするオトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリです。2017年にサービスを開始して以降、続々と作品数を増やし、現在では約70タイトル・累計10,000作品以上のストーリーを配信しております。


　多彩な舞台設定や豊富なストーリー数、さらには400人以上の魅力的なキャラクターが多くの方に支持され、この度「100恋＋」 は9周年を迎えることができました。
支えてくださったファンの皆様へ感謝を込めて、「俺たちが、心奪うから」をテーマに、記念イベントを開催。99キャラクターの本編が全話無料になるキャンペーンのほか、人気キャラクターとの甘い新作ストーリーが楽しめる記念イベント、特別投票イベントなど周年を記念した企画をご用意しております。



9周年を迎え、ますます盛り上がる「100恋＋」で今後も大好きなカレとの恋をお楽しみください。



「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)


「100シーンの恋＋」公式X（@koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)



9周年記念企画が盛りだくさん！


企画１.：99キャラクター本編全話無料


対象の99キャラクターの本編ストーリーを全話無料で読むことができる、特別キャンペーンを実施いたします。


様々な世界観の恋愛ストーリーが99本無料でお楽しみいただける「100シーンの恋＋」最大級の無料キャンペーンとなっておりますので、まだ出会っていない彼の本編ストーリーをぜひこの機会にお楽しみください！



【キャンペーン期間】


＜第1弾＞


6月1日(月) 00:00～ 6月10日（水） 23:59


＜第2弾＞


6月11日(木) 00:00～ 6月20日（土） 23:59


＜第3弾＞


6月21日(日) 00:00～ 6月30日（火） 23:59







企画２.：9周年お祝いパックを販売開始！


9周年を記念した特別な「プロフィールアイコン」や「着せ替え」の他、100恋の9周年をお楽しみいただける各種アイテムが入った特別セット5種類を販売いたします。



【販売期間】


6月1日(月) 00:00 ～ 6月22日（月） 23:29






企画３.：9周年VIP・ストーリーイベント「世界で一番幸せな特等席を君に」を開催！


『非日常体験で深まる愛』をテーマに、9周年を記念した特別ストーリー、待ち受け、イラストが手に入るVIPイベントを配信いたします。


全アイテムコンプ特典の描きおろしイラスト「橘駿一朗」「菱川郁」「高堂宗近」「桐沢洋」をお見逃しなく♪



【開催期間】


6月1日(月) 00:00 ～ 6月30日（火） 23:59






企画４.：特別投票イベント「カレに想いを伝えて、甘いハネムーンを叶えよう(ハート)」の開催が決定！


『カレに想いを伝えて、甘いハネムーンを叶えよう(ハート)』


総勢451名が登場する9周年を記念した超大型投票イベントを開催！


好きなカレに投票して、特別なハネムーンストーリーや、豪華特典の獲得をめざしましょう。



【開催期間】


6月12日(月) 12:00～6月22日（月） 23:59







企画５.：Ｗ増量キャンペーン実施


9周年を記念して、ストーリーの購入にご利用いただけるハートやポイントを、通常よりお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施いたします。



【開催期間】


6月1日(月) 00:00～6月7日（日） 23:59






企画６.：9周年を記念した、愛を深めるスペシャルストーリーを全22本配信！


100キャラ以上が登場！彼らとパーティーで一夜を過ごすスペシャルストーリー


「極上のエスコートをあなたに」


ひょんなことからイケメンだらけの謎のパーティーに参加してしまったあなた。


彼らに協力してもらいながら脱出を試みるも！？



「恋人未満に戻ったら？駆け引きだらけのアプローチ(ハート)」


出会ったあの時の甘酸っぱいトキメキをもう一度(ハート)21キャラのストーリーをお届けします。



【配信開始】


2026年6月19日（金）予定



企画７.：『恋人は公安刑事』の彼らに愛を刻む、ストーリーセットを配信！


「100恋＋」人気作『恋人は公安刑事』の8人が登場！「俺にキスマークつけてみろよ」と言われたあなたのストーリーの他、キスマークをつけられた彼のお部屋衣装や会話がお楽しみいただけます♪



【配信開始】


2026年6月26日（金）予定



詳細はぜひアプリにてご確認ください！


6月26日（金）より最新作が配信開始！


6月26日（金）より、「100恋＋」から待望の最新作が配信開始いたします。


9周年企画とあわせて、どうぞお楽しみください。



『切っても切れない赤いイト』


▼あらすじ


数年ぶりに会った元カレはわたしに未練タラタラでした！？


”まだ好き”な男と“もう好きじゃない”女の


再燃恋、はじまります…！







「VOLTAGEパスポート」にて「100恋＋」9周年応援キャンペーン開催中


毎日の胸きゅんが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）にて「100恋＋」9周年応援キャンペーンを開催しております。この機会にぜひ「ボルパス」で「ミラプリLP」をさらにお楽しみください。


※ボルパスptが貯まるのは連携後のご利用分に限ります。


※ボルパスアカウントをお持ちでない方は、新規登録をお願いします。


VOLTAGEパスポート公式サイト：https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)



１.9周年記念景品を追加


周年を記念して「100恋＋」のお前に夢中ステッカーが景品として追加されました。


さらに、6ヵ月連続キャラクターステッカーの追加が決定！


第一弾の6月は「幼なじみ、二度目の初恋」のキャラクターが登場。


※9周年記念景品は6月以降も景品交換が可能です。



２.「ボルパス」で使えるボルパスpt増量中


「ボルパス」連携後、「100恋+」にログイン・アプリ内のアイテムを購入で「ボルパス」内で使用できるボルパスptがいつもより多く手に入ります。


実施期間：実施中～6月30日（火）23:59



３.ハート30個プレゼント


「ボルパス」と「100恋＋」を連携するとハート（アプリ内アイテム）30個をプレゼントいたします。


※6月1日以降に連携された方が対象です。付与は7月上旬を予定しております。
実施期間：実施中～6月30日（火）23:59



４.投票イベント「キミと叶える(ハート)しあわせハネムーン計画」の投票券を抽選でプレゼント


投票イベントで使える投票券を抽選で8名様にプレゼントいたします。


1等は1000枚プレゼント！


抽選受付期間：実施中～6月14日（日）23:59



５.9周年記念スタンプをプレゼント


「ボルパススタンプコレクション」に「100恋＋」9周年記念スタンプが登場！


「100恋＋」アプリ内のお知らせからお受け取りいただけます。







「100シーンの恋＋」について


当社が企画・開発したオリジナル恋愛ストーリーを累計10,000作品以上配信、約70タイトル、400人以上のイケメンが登場する、


“オトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリ”です。


2017年6月1日に配信を開始して以来、多くの方々に日常のときめきをお届けし、累計200万ダウンロードを突破いたしました。今後も既存の配信コンテンツを始め、新規タイトルも続々配信予定です。初めてアプリを始める方向けに、無料で読めるストーリーもご用意しております。






「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)
「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)



「100シーンの恋＋」


■料金体系　：基本プレイ無料（アイテム課金制）


■対応機種　：


iOS 13.0以上、iPhone、iPad、およびiPod touchに対応


Android OS 5.1以上　　　　　　　　　


※機種によりご利用いただけない場合がございます。


■権利表記　： (C)Voltage





※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。




ボルテージ会社概要


社名：株式会社ボルテージ


所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階


代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）





『ボル恋』について


『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。


好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。


『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)