祝9周年！胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」99キャラ本編全話無料など、9周年にちなんだキャンペーン企画を実施！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル

「100シーンの恋＋」が6月1日(月)に配信9周年を迎えたことをお知らせいたします。



「100シーンの恋＋」（以下、「100恋＋」）は、オリジナルの恋愛ストーリーをお届けするオトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリです。2017年にサービスを開始して以降、続々と作品数を増やし、現在では約70タイトル・累計10,000作品以上のストーリーを配信しております。

多彩な舞台設定や豊富なストーリー数、さらには400人以上の魅力的なキャラクターが多くの方に支持され、この度「100恋＋」 は9周年を迎えることができました。

支えてくださったファンの皆様へ感謝を込めて、「俺たちが、心奪うから」をテーマに、記念イベントを開催。99キャラクターの本編が全話無料になるキャンペーンのほか、人気キャラクターとの甘い新作ストーリーが楽しめる記念イベント、特別投票イベントなど周年を記念した企画をご用意しております。

9周年を迎え、ますます盛り上がる「100恋＋」で今後も大好きなカレとの恋をお楽しみください。

「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（@koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

9周年記念企画が盛りだくさん！

企画１.：99キャラクター本編全話無料

対象の99キャラクターの本編ストーリーを全話無料で読むことができる、特別キャンペーンを実施いたします。

様々な世界観の恋愛ストーリーが99本無料でお楽しみいただける「100シーンの恋＋」最大級の無料キャンペーンとなっておりますので、まだ出会っていない彼の本編ストーリーをぜひこの機会にお楽しみください！

【キャンペーン期間】

＜第1弾＞

6月1日(月) 00:00～ 6月10日（水） 23:59

＜第2弾＞

6月11日(木) 00:00～ 6月20日（土） 23:59

＜第3弾＞

6月21日(日) 00:00～ 6月30日（火） 23:59

企画２.：9周年お祝いパックを販売開始！

9周年を記念した特別な「プロフィールアイコン」や「着せ替え」の他、100恋の9周年をお楽しみいただける各種アイテムが入った特別セット5種類を販売いたします。

【販売期間】

6月1日(月) 00:00 ～ 6月22日（月） 23:29

企画３.：9周年VIP・ストーリーイベント「世界で一番幸せな特等席を君に」を開催！

『非日常体験で深まる愛』をテーマに、9周年を記念した特別ストーリー、待ち受け、イラストが手に入るVIPイベントを配信いたします。

全アイテムコンプ特典の描きおろしイラスト「橘駿一朗」「菱川郁」「高堂宗近」「桐沢洋」をお見逃しなく♪

【開催期間】

6月1日(月) 00:00 ～ 6月30日（火） 23:59

企画４.：特別投票イベント「カレに想いを伝えて、甘いハネムーンを叶えよう(ハート)」の開催が決定！

『カレに想いを伝えて、甘いハネムーンを叶えよう(ハート)』

総勢451名が登場する9周年を記念した超大型投票イベントを開催！

好きなカレに投票して、特別なハネムーンストーリーや、豪華特典の獲得をめざしましょう。

【開催期間】

6月12日(月) 12:00～6月22日（月） 23:59

企画５.：Ｗ増量キャンペーン実施

9周年を記念して、ストーリーの購入にご利用いただけるハートやポイントを、通常よりお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施いたします。

【開催期間】

6月1日(月) 00:00～6月7日（日） 23:59

企画６.：9周年を記念した、愛を深めるスペシャルストーリーを全22本配信！

100キャラ以上が登場！彼らとパーティーで一夜を過ごすスペシャルストーリー

「極上のエスコートをあなたに」

ひょんなことからイケメンだらけの謎のパーティーに参加してしまったあなた。

彼らに協力してもらいながら脱出を試みるも！？

「恋人未満に戻ったら？駆け引きだらけのアプローチ(ハート)」

出会ったあの時の甘酸っぱいトキメキをもう一度(ハート)21キャラのストーリーをお届けします。

【配信開始】

2026年6月19日（金）予定

企画７.：『恋人は公安刑事』の彼らに愛を刻む、ストーリーセットを配信！

「100恋＋」人気作『恋人は公安刑事』の8人が登場！「俺にキスマークつけてみろよ」と言われたあなたのストーリーの他、キスマークをつけられた彼のお部屋衣装や会話がお楽しみいただけます♪

【配信開始】

2026年6月26日（金）予定

詳細はぜひアプリにてご確認ください！

6月26日（金）より最新作が配信開始！

6月26日（金）より、「100恋＋」から待望の最新作が配信開始いたします。

9周年企画とあわせて、どうぞお楽しみください。

『切っても切れない赤いイト』

▼あらすじ

数年ぶりに会った元カレはわたしに未練タラタラでした！？

”まだ好き”な男と“もう好きじゃない”女の

再燃恋、はじまります…！

「VOLTAGEパスポート」にて「100恋＋」9周年応援キャンペーン開催中

毎日の胸きゅんが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）にて「100恋＋」9周年応援キャンペーンを開催しております。この機会にぜひ「ボルパス」で「ミラプリLP」をさらにお楽しみください。

※ボルパスptが貯まるのは連携後のご利用分に限ります。

※ボルパスアカウントをお持ちでない方は、新規登録をお願いします。

VOLTAGEパスポート公式サイト：https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)

１.9周年記念景品を追加

周年を記念して「100恋＋」のお前に夢中ステッカーが景品として追加されました。

さらに、6ヵ月連続キャラクターステッカーの追加が決定！

第一弾の6月は「幼なじみ、二度目の初恋」のキャラクターが登場。

※9周年記念景品は6月以降も景品交換が可能です。

２.「ボルパス」で使えるボルパスpt増量中

「ボルパス」連携後、「100恋+」にログイン・アプリ内のアイテムを購入で「ボルパス」内で使用できるボルパスptがいつもより多く手に入ります。

実施期間：実施中～6月30日（火）23:59



３.ハート30個プレゼント

「ボルパス」と「100恋＋」を連携するとハート（アプリ内アイテム）30個をプレゼントいたします。

※6月1日以降に連携された方が対象です。付与は7月上旬を予定しております。

実施期間：実施中～6月30日（火）23:59

４.投票イベント「キミと叶える(ハート)しあわせハネムーン計画」の投票券を抽選でプレゼント

投票イベントで使える投票券を抽選で8名様にプレゼントいたします。

1等は1000枚プレゼント！

抽選受付期間：実施中～6月14日（日）23:59

５.9周年記念スタンプをプレゼント

「ボルパススタンプコレクション」に「100恋＋」9周年記念スタンプが登場！

「100恋＋」アプリ内のお知らせからお受け取りいただけます。

「100シーンの恋＋」について

当社が企画・開発したオリジナル恋愛ストーリーを累計10,000作品以上配信、約70タイトル、400人以上のイケメンが登場する、

“オトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリ”です。

2017年6月1日に配信を開始して以来、多くの方々に日常のときめきをお届けし、累計200万ダウンロードを突破いたしました。今後も既存の配信コンテンツを始め、新規タイトルも続々配信予定です。初めてアプリを始める方向けに、無料で読めるストーリーもご用意しております。

「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

「100シーンの恋＋」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ：

iOS 13.0以上、iPhone、iPad、およびiPod touchに対応

Android OS 5.1以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)