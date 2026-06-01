元ABCの先輩後輩コンビがラジオで再会！フリーアナウンサー・ヒロド歩美さんが「ウラのウラまで浦川です」にゲスト出演
ABCラジオ（FM93.3MHz/AM1008kHz）で月～木曜お昼3時から放送している「ウラのウラまで浦川です」。
6月2日（火）の放送に、スペシャルゲストとしてフリーアナウンサーのヒロド歩美さんが電話出演することが決定しました！
ヒロドさんがABCラジオに出演するのは、番組アシスタントを担当していた「Sky presents中村七之助のラジのすけ」を2023年9月末に卒業して以来、約2年8ヶ月ぶりとなります。
パーソナリティを務める浦川泰幸アナウンサーとヒロドさんは、ABCアナウンス部で過ごした“元・先輩と後輩”の間柄。
現在は「報道ステーション」のスポーツキャスターや、夏には「熱闘甲子園」のキャスターなどを担当し、目覚ましい活躍を続けるヒロドさん。番組では、そんな彼女の気になる近況はもちろん、「ABCアナウンサー時代」の秘話など、ここでしか聴けないトークをたっぷりと繰り広げます。
久しぶりの再会にどんな話題が飛び出すのか、ぜひお聴き逃しなく！
【番組概要】
番組名： ウラのウラまで浦川です
放送日時：２０２6年6月2日（火）お昼3時～5時40分
出演者： 浦川泰幸、杉本彩
ゲスト：ヒロド歩美（電話出演）
パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。
https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260602150000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260602150000)
番組ページ：https://abcradio.asahi.co.jp/program/uraura/
番組X: https://x.com/uraurakin
メール：ura@abc1008.com
放送エリア：ABC ラジオFM 93.3 MHz / AM 1008 kHz