元ABCの先輩後輩コンビがラジオで再会！フリーアナウンサー・ヒロド歩美さんが「ウラのウラまで浦川です」にゲスト出演

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオ（FM93.3MHz/AM1008kHz）で月～木曜お昼3時から放送している「ウラのウラまで浦川です」。

6月2日（火）の放送に、スペシャルゲストとしてフリーアナウンサーのヒロド歩美さんが電話出演することが決定しました！

ヒロドさんがABCラジオに出演するのは、番組アシスタントを担当していた「Sky presents中村七之助のラジのすけ」を2023年9月末に卒業して以来、約2年8ヶ月ぶりとなります。

パーソナリティを務める浦川泰幸アナウンサーとヒロドさんは、ABCアナウンス部で過ごした“元・先輩と後輩”の間柄。

現在は「報道ステーション」のスポーツキャスターや、夏には「熱闘甲子園」のキャスターなどを担当し、目覚ましい活躍を続けるヒロドさん。番組では、そんな彼女の気になる近況はもちろん、「ABCアナウンサー時代」の秘話など、ここでしか聴けないトークをたっぷりと繰り広げます。

久しぶりの再会にどんな話題が飛び出すのか、ぜひお聴き逃しなく！

【番組概要】

番組名： ウラのウラまで浦川です

放送日時：２０２6年6月2日（火）お昼3時～5時40分

出演者： 浦川泰幸、杉本彩

ゲスト：ヒロド歩美（電話出演）

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260602150000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260602150000)

番組ページ：https://abcradio.asahi.co.jp/program/uraura/

番組X: https://x.com/uraurakin

メール：ura@abc1008.com

放送エリア：ABC ラジオFM 93.3 MHz / AM 1008 kHz