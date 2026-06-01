肥料用資材運搬機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（バケットエレベーター、コンベヤ、ブレンダー）・分析レポートを発表
2026年6月1日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「肥料用資材運搬機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、肥料用資材運搬機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の肥料用資材運搬機器市場は、2024年時点で15億3800万米ドル規模に達しており、2031年には20億600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.9％と見込まれており、農業機械化や肥料需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
肥料用資材運搬機器は、農業や産業分野において肥料の保管、輸送、供給を効率的に管理するための設備です。液体肥料や乾燥肥料を安全かつ効率的に取り扱う役割を担っており、大規模農業施設や肥料製造工場などで広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、世界的な食料需要増加、農業生産効率向上ニーズ、農業機械化推進、肥料消費量増加などが挙げられます。
特に大規模農業では、生産性向上や労働力不足対策として自動化設備導入が進んでおり、高効率な肥料用資材運搬機器への需要が増加しています。また、肥料の均一供給や保管効率向上に対する要求も高まっています。
さらに、液体肥料利用拡大や精密農業技術の進展により、高度な搬送・混合設備への需要も拡大しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「バケットエレベーター」「コンベヤ」「ブレンダー」に分類されています。バケットエレベーターは垂直搬送用途に適しており、大規模保管施設で広く利用されています。コンベヤは水平搬送用途を中心に高い需要を持っています。また、ブレンダーは肥料混合作業に使用されており、均一配合ニーズ拡大を背景に需要が増加しています。
用途別では、「液体肥料」「乾燥肥料」に分類されています。特に乾燥肥料分野は最大市場となっており、大規模農業向け需要が市場成長を支えています。一方、液体肥料市場も精密農業や高効率施肥技術普及に伴い成長しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
北米市場は大規模農業経営が進んでいることから、高効率農業設備需要が高く、市場成長を支えています。特に米国では精密農業技術導入が進んでおり、自動化肥料用資材運搬機器への投資が増加しています。
欧州市場では環境規制強化や持続可能農業推進を背景に、高効率設備への需要が高まっています。アジア太平洋地域では、中国、インド、東南アジアを中心に農業機械化が進展しており、市場拡大が続いています。
特に中国やインドでは農業生産性向上政策を背景に農業設備投資が増加しています。
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【競争環境】
市場には多数の農業設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、AGI、Sudenga、Norstar Industries、Zeus Engitech、HJV Equipment、Guttridge、Wolf Trax、Grain Systems、Murray Equipment、thenex GmbHなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「肥料用資材運搬機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、肥料用資材運搬機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の肥料用資材運搬機器市場は、2024年時点で15億3800万米ドル規模に達しており、2031年には20億600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.9％と見込まれており、農業機械化や肥料需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
肥料用資材運搬機器は、農業や産業分野において肥料の保管、輸送、供給を効率的に管理するための設備です。液体肥料や乾燥肥料を安全かつ効率的に取り扱う役割を担っており、大規模農業施設や肥料製造工場などで広く利用されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、世界的な食料需要増加、農業生産効率向上ニーズ、農業機械化推進、肥料消費量増加などが挙げられます。
特に大規模農業では、生産性向上や労働力不足対策として自動化設備導入が進んでおり、高効率な肥料用資材運搬機器への需要が増加しています。また、肥料の均一供給や保管効率向上に対する要求も高まっています。
さらに、液体肥料利用拡大や精密農業技術の進展により、高度な搬送・混合設備への需要も拡大しています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「バケットエレベーター」「コンベヤ」「ブレンダー」に分類されています。バケットエレベーターは垂直搬送用途に適しており、大規模保管施設で広く利用されています。コンベヤは水平搬送用途を中心に高い需要を持っています。また、ブレンダーは肥料混合作業に使用されており、均一配合ニーズ拡大を背景に需要が増加しています。
用途別では、「液体肥料」「乾燥肥料」に分類されています。特に乾燥肥料分野は最大市場となっており、大規模農業向け需要が市場成長を支えています。一方、液体肥料市場も精密農業や高効率施肥技術普及に伴い成長しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
北米市場は大規模農業経営が進んでいることから、高効率農業設備需要が高く、市場成長を支えています。特に米国では精密農業技術導入が進んでおり、自動化肥料用資材運搬機器への投資が増加しています。
欧州市場では環境規制強化や持続可能農業推進を背景に、高効率設備への需要が高まっています。アジア太平洋地域では、中国、インド、東南アジアを中心に農業機械化が進展しており、市場拡大が続いています。
特に中国やインドでは農業生産性向上政策を背景に農業設備投資が増加しています。
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【競争環境】
市場には多数の農業設備メーカーが参入しており、競争が活発化しています。主要企業としては、AGI、Sudenga、Norstar Industries、Zeus Engitech、HJV Equipment、Guttridge、Wolf Trax、Grain Systems、Murray Equipment、thenex GmbHなどが挙げられています。