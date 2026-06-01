「ドラポ13周年展」、『GALLERIST IIID』で6月1日(月)18:00より開催！13周年感謝を込めて！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』は、2026年6月1日(月)よりオンラインギャラリー「ドラポ13周年展」を3Dバーチャルギャラリー「ギャラリスト3D」にて開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350906/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。これを記念し、6月1日(月)より3Dバーチャルギャラリー・ギャラリスト3Dにてオンラインギャラリー「ドラポ13周年展」を開催いたします。ゲーム内に登場しているキャラクターの一部をより細部までご覧いただけることに加え、スマートフォンを使ってVRモードでお楽しみいただくこともできます。
■開催期間
6月1日(月)18:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
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オンラインギャラリー「ドラポ13周年展」開催！
3Dバーチャルギャラリー「ギャラリスト3D」にて、13周年を記念したオンラインギャラリーを開催いたします。これまでにゲーム内に登場した中から、種族「星座」「タロット」「妖怪」、そして「キャメロット」シリーズの一部キャラクターを展示！最近登場したあのキャラや懐かしのあのキャラなど、ゲーム内では確認がむずかしい細かな部分まで『ドラゴンポーカー』のキャライラストをご覧いただくことができます。また、ここでしか見られないキャラクター達の設定も併せてぜひお楽しみください！
■開催期間
6月1日(月)18:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
■ドラポ13周年展 会場URL
http://sv72.3d-gallery.net/?uid=SEjApNoEkpcf5n
■入場料
無料
■閲覧可能なデバイス
パソコン、スマートフォン、タブレット
■操作方法
(1)お持ちのパソコン、またはスマートフォン、タブレットでギャラリーへアクセス
(2)画面中央下の「sound」はぜひONにしてみてください。お好きな設定にしたら「ENTER」で中へ
※パソコン版は音が大きいことがありますのでご注意ください
(3)お好きなお部屋から閲覧できますが、「ROOM1」から時計回りがオススメです
(4)中に入ったらご自由にご覧ください
◇PCの場合
移動：床面をクリック／スクロールホイールを動かすと前後移動／キーボードの矢印キーで移動
※W/A/S/Dキーでは動きません
視点の移動：画面をドラッグ
作品の詳細を見る：作品をクリック
展示会の詳細を見る：画面右上のアイコン「i」をクリック
◇スマートフォン、タブレットの場合
移動：画面を指で拡大、縮小すると前後に、もしくは床面をタップ
視点の移動：画面をスワイプ
作品の詳細を見る：作品をタップ
展示会の詳細を見る：画面右上のアイコン「i」をクリック
▼他にもこんな機能があります▼
・VRモード
タテの場合：デバイスを見たい方向へ回す、もしくは移動したい箇所にカーソルを当てると移動
ヨコの場合：市販のVRゴーグルにデバイスをセットし、移動したい箇所にカーソルを当てると移動
※スマートフォン、タブレットのみの機能
・ARモード
展示作品の詳細画面から3Dで表示ができます。3D表示にし、ARモードで自室などの好きな空間にカメラを向ければ、まるでそこにイラストが飾られているかのように画面に映し出されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350906/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えました。これを記念し、6月1日(月)より3Dバーチャルギャラリー・ギャラリスト3Dにてオンラインギャラリー「ドラポ13周年展」を開催いたします。ゲーム内に登場しているキャラクターの一部をより細部までご覧いただけることに加え、スマートフォンを使ってVRモードでお楽しみいただくこともできます。
■開催期間
6月1日(月)18:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
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オンラインギャラリー「ドラポ13周年展」開催！
3Dバーチャルギャラリー「ギャラリスト3D」にて、13周年を記念したオンラインギャラリーを開催いたします。これまでにゲーム内に登場した中から、種族「星座」「タロット」「妖怪」、そして「キャメロット」シリーズの一部キャラクターを展示！最近登場したあのキャラや懐かしのあのキャラなど、ゲーム内では確認がむずかしい細かな部分まで『ドラゴンポーカー』のキャライラストをご覧いただくことができます。また、ここでしか見られないキャラクター達の設定も併せてぜひお楽しみください！
■開催期間
6月1日(月)18:00 ～ 7月10日(金)23:59まで
■ドラポ13周年展 会場URL
http://sv72.3d-gallery.net/?uid=SEjApNoEkpcf5n
■入場料
無料
■閲覧可能なデバイス
パソコン、スマートフォン、タブレット
■操作方法
(1)お持ちのパソコン、またはスマートフォン、タブレットでギャラリーへアクセス
(2)画面中央下の「sound」はぜひONにしてみてください。お好きな設定にしたら「ENTER」で中へ
※パソコン版は音が大きいことがありますのでご注意ください
(3)お好きなお部屋から閲覧できますが、「ROOM1」から時計回りがオススメです
(4)中に入ったらご自由にご覧ください
◇PCの場合
移動：床面をクリック／スクロールホイールを動かすと前後移動／キーボードの矢印キーで移動
※W/A/S/Dキーでは動きません
視点の移動：画面をドラッグ
作品の詳細を見る：作品をクリック
展示会の詳細を見る：画面右上のアイコン「i」をクリック
◇スマートフォン、タブレットの場合
移動：画面を指で拡大、縮小すると前後に、もしくは床面をタップ
視点の移動：画面をスワイプ
作品の詳細を見る：作品をタップ
展示会の詳細を見る：画面右上のアイコン「i」をクリック
▼他にもこんな機能があります▼
・VRモード
タテの場合：デバイスを見たい方向へ回す、もしくは移動したい箇所にカーソルを当てると移動
ヨコの場合：市販のVRゴーグルにデバイスをセットし、移動したい箇所にカーソルを当てると移動
※スマートフォン、タブレットのみの機能
・ARモード
展示作品の詳細画面から3Dで表示ができます。3D表示にし、ARモードで自室などの好きな空間にカメラを向ければ、まるでそこにイラストが飾られているかのように画面に映し出されます。