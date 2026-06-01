昭和株式会社、健康食品関連分野における知的財産活動を継続的に推進
【プレスリリース】
昭和株式会社、健康食品関連分野における知的財産活動を継続的に推進
健康食品関連事業を展開する昭和株式会社は、このたび、健康食品および機能性素材分野における研究開発ならびに商品価値の向上を目的として、知的財産活動を継続的に推進していることをお知らせいたします。
近年、健康食品関連分野においては、機能性成分の組み合わせ、製品形態、品質保持、ブランド識別性など、多角的な観点からの商品開発が求められています。
昭和株式会社では、こうした市場環境を踏まえ、健康食品関連商品の企画・開発に加え、商標、実用新案、技術的アイデアなどを含む知的財産の保護および活用に取り組んでおります。
当社は、機能性成分の安定性や保持技術、製品構造、パッケージ、ブランド名称など、商品価値を構成する各要素について継続的に検討を行い、将来的な事業展開に向けた基盤づくりを進めています。
知的財産活動は、単なる権利取得にとどまらず、商品開発の方向性を明確にし、取引先および消費者に対して安心感と信頼性を提供するための重要な取り組みであると考えております。
昭和株式会社では、今後も健康食品関連分野における研究開発および知的財産活動を推進してまいります。
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、健康食品関連分野における知的財産活動を継続的に推進
健康食品関連事業を展開する昭和株式会社は、このたび、健康食品および機能性素材分野における研究開発ならびに商品価値の向上を目的として、知的財産活動を継続的に推進していることをお知らせいたします。
近年、健康食品関連分野においては、機能性成分の組み合わせ、製品形態、品質保持、ブランド識別性など、多角的な観点からの商品開発が求められています。
昭和株式会社では、こうした市場環境を踏まえ、健康食品関連商品の企画・開発に加え、商標、実用新案、技術的アイデアなどを含む知的財産の保護および活用に取り組んでおります。
当社は、機能性成分の安定性や保持技術、製品構造、パッケージ、ブランド名称など、商品価値を構成する各要素について継続的に検討を行い、将来的な事業展開に向けた基盤づくりを進めています。
知的財産活動は、単なる権利取得にとどまらず、商品開発の方向性を明確にし、取引先および消費者に対して安心感と信頼性を提供するための重要な取り組みであると考えております。
昭和株式会社では、今後も健康食品関連分野における研究開発および知的財産活動を推進してまいります。
配信元企業：昭和株式会社
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