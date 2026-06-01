ハッキングで怪異と戦う！ ホラー脱出アドベンチャー『イノリガミ ハックダウン』PC（Steam）体験版リリース！二次創作・配信ガイドラインを公開
株式会社Wuah（本社：神奈川県大和市）代表取締役 田中 一広は、
2026年6月1日（月）、ホラー脱出アドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン』のPC（Steam）向け体験版をリリースしました。
『イノリガミ ハックダウン』製品版は2026年発売予定で、価格は未定。
対応プラットフォームはPC（Steam）、iOS、Androdを予定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage1】
怪異をハッキングで退けるポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャーゲーム
『イノリガミ ハックダウン』は、オカルト×科学をテーマにしたポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャー。
本作はクリエイターである田中 一広がシナリオ、イラスト、作曲、プログラミングのすべてを手掛けた、完全個人制作のインディゲームです。
今回リリースする体験版では、物語冒頭の15分～30分程度のストーリーをプレイできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage2】
体験版プレイヤーにフィードバックを呼びかけ
体験版配信に合わせてフィードバックフォームを設置。
体験版プレイヤーによるフィードバック募集を開始しました。
フィードバックの結果は、製品版の内容に反映させる予定です。
■『イノリガミ ハックダウン』フィードバックフォーム
https://forms.gle/8nDKQWf95uppRRYz5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage3】
二次創作・配信ガイドラインを公開
また、体験版配信と同時に二次創作・配信ガイドラインも公開。
基本的に二次創作活動は大歓迎、配信もエンディングまでの配信を全面的に許可しております。
詳細については、二次創作・配信ガイドラインページでご確認ください。
■『イノリガミ ハックダウン』二次創作・配信ガイドラインページ
https://note.com/kazzow/n/n2c045f2eeb50
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage4】
■『イノリガミ ハックダウン』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
■『イノリガミ ハックダウン』公式noteマガジン
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
■『イノリガミ ハックダウン』ティザームービー
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
株式会社Wuahとは
株式会社Wuahとは、クリエイターの田中一広が活動を行うための企業体です。
代表取締役である田中一広のみが在籍しています。
田中一広とは
ホラーと娯楽を追求するインディゲームクリエイター。
ゲームデザイン/シナリオ/イラスト/システム/作曲を一人で手掛けるゲーム制作のほか、ゲームライターとしても活動。
株式会社Wuahとしては、通信キャリア公式サイトやGREE Platform向けソーシャルゲーム、iOS/Android向けに『時限脱出ホラー・封印』シリーズをはじめとした脱出ゲームを多数リリースしており、脱出ゲームの制作経験は100本以上。
著作として『テンプレート式脱出ゲームの作り方』（総合科学出版）。
また、専門学校でゲーム企画やプログラミングに関する非常勤講師も務めている。
■『イノリガミ ハックダウン』 詳細情報
＜対応ハード＞
・PC（Steam）/iOS/Android
＜価格＞
未定
＜リリース日時＞
・PC（Steam）：未定
・iOS/Android：PC（Steam）リリース後にリリース予定
＜『イノリガミ ハックダウン』Steamページ＞
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
＜『イノリガミ ハックダウン』noteマガジン＞
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
＜『イノリガミ ハックダウン』紹介動画＞
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
■株式会社Wuah詳細情報
＜URL＞
https://www.wuah.jp/
＜代表取締役＞
田中 一広
＜設立＞
2006年5月15日
＜従業員数＞
1名（＝田中一広）
＜資本金＞
100万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ワー
2026年6月1日（月）、ホラー脱出アドベンチャーゲーム『イノリガミ ハックダウン』のPC（Steam）向け体験版をリリースしました。
『イノリガミ ハックダウン』製品版は2026年発売予定で、価格は未定。
対応プラットフォームはPC（Steam）、iOS、Androdを予定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage1】
怪異をハッキングで退けるポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャーゲーム
『イノリガミ ハックダウン』は、オカルト×科学をテーマにしたポイント＆クリック式ホラー脱出アドベンチャー。
本作はクリエイターである田中 一広がシナリオ、イラスト、作曲、プログラミングのすべてを手掛けた、完全個人制作のインディゲームです。
今回リリースする体験版では、物語冒頭の15分～30分程度のストーリーをプレイできます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage2】
体験版プレイヤーにフィードバックを呼びかけ
体験版配信に合わせてフィードバックフォームを設置。
体験版プレイヤーによるフィードバック募集を開始しました。
フィードバックの結果は、製品版の内容に反映させる予定です。
■『イノリガミ ハックダウン』フィードバックフォーム
https://forms.gle/8nDKQWf95uppRRYz5
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage3】
二次創作・配信ガイドラインを公開
また、体験版配信と同時に二次創作・配信ガイドラインも公開。
基本的に二次創作活動は大歓迎、配信もエンディングまでの配信を全面的に許可しております。
詳細については、二次創作・配信ガイドラインページでご確認ください。
■『イノリガミ ハックダウン』二次創作・配信ガイドラインページ
https://note.com/kazzow/n/n2c045f2eeb50
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage4】
■『イノリガミ ハックダウン』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
■『イノリガミ ハックダウン』公式noteマガジン
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
■『イノリガミ ハックダウン』ティザームービー
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
株式会社Wuahとは
株式会社Wuahとは、クリエイターの田中一広が活動を行うための企業体です。
代表取締役である田中一広のみが在籍しています。
田中一広とは
ホラーと娯楽を追求するインディゲームクリエイター。
ゲームデザイン/シナリオ/イラスト/システム/作曲を一人で手掛けるゲーム制作のほか、ゲームライターとしても活動。
株式会社Wuahとしては、通信キャリア公式サイトやGREE Platform向けソーシャルゲーム、iOS/Android向けに『時限脱出ホラー・封印』シリーズをはじめとした脱出ゲームを多数リリースしており、脱出ゲームの制作経験は100本以上。
著作として『テンプレート式脱出ゲームの作り方』（総合科学出版）。
また、専門学校でゲーム企画やプログラミングに関する非常勤講師も務めている。
■『イノリガミ ハックダウン』 詳細情報
＜対応ハード＞
・PC（Steam）/iOS/Android
＜価格＞
未定
＜リリース日時＞
・PC（Steam）：未定
・iOS/Android：PC（Steam）リリース後にリリース予定
＜『イノリガミ ハックダウン』Steamページ＞
https://store.steampowered.com/app/4399160/INORIGAMI_HACK_DOWN/
＜『イノリガミ ハックダウン』noteマガジン＞
https://note.com/kazzow/m/m9f86e45eec50
＜『イノリガミ ハックダウン』紹介動画＞
https://youtu.be/vKuhbKzMAGo
■株式会社Wuah詳細情報
＜URL＞
https://www.wuah.jp/
＜代表取締役＞
田中 一広
＜設立＞
2006年5月15日
＜従業員数＞
1名（＝田中一広）
＜資本金＞
100万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350947/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ワー
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