～ベトナムダナン市初出店～ 「イオンモール ダナン タンケー 」 ２０２６年７月３日（金）ＡＭ８：００ グランドオープン！

イオン株式会社は 、２０２６年７月３日（金）にベトナム社会主義共和国８号店として、「イオンモール ダナン タンケー」（以下、当モール）をグランドオープンします。

当モールが立地するダナン市は、２０２５年の行政再編に伴い、旧ダナン市と旧クァンナム省が合併、人口３００万人を超える中央直轄市となり、経済成長と都市機能の高度化が進む中部地域の中核都市として国内外から注目を集めています。

当モールは、ＴＴＣグループが開発する複合施設の低層部に出店し 、都市型商業施設として展開します。ダナン国際空港から車で約５分と至近であるほか、主要幹線道路へのアクセスにも優れた立地を活かし、新たな街のシンボルとして地域のお客さまはもとより、観光客にも新たな価値の創出を目指してまいります。また、出店する専門店の約半数 が同市初出店となり、さらなるにぎわいの創出を図ります。

【イオンモール ダナン タンケーの特徴】

モールコンセプト

暮らしやすい街に、訪れる新たな価値を

洗練された空間と多彩な体験が交わる、新たなライフスタイル拠点。 人々が集い、つながり、日常に新たな価値をもたらす場所を創出します。

～「ＴＯＴＡＬＬＹ ＷＯＲＴＨ ＩＴ」～

※パースは全てイメージです。

【イオンモール ダナン タンケー 施設概要】

【イオンモールがアセアンで運営する施設及び予定】

※施設全体

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■インドネシア