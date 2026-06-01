CS放送「衛星劇場」では、2005年にデビューしアジア全域で人気を誇ったボーイズグループ・SS501を、2026年6月・7月に特集放送します。 「花より男子～Boys Over Flowers」などのドラマ出演で知られるリーダーのヒョンジュン、ジョンミン、ヨンセン、キュジョン、最年少のヒョンジュンの5人組グループ・SS501。彼らが日本中を熱狂させた2007年のスペシャルイベントを6月に、2008年のジャパン・ツアーの模様を7月にテレビ初放送します。6月の「Heart to Heart」放送日である6月6日(土)は、リーダーであるキム・ヒョンジュンの誕生日当日！記念すべきメモリアルデーに、個性豊かな5人が揃った圧巻のステージをお見逃しなく！

6月放送

SS501 SPECIAL EVENT TOUR Heart to Heart

★CS衛星劇場にて、6月6日(土)午後9:15 テレビ初放送！ 5人組グループ・SS501が2007年にZepp Tokyoで開催したライブ＆トークイベント。 「Heart to Heart」のタイトルの通り、ファンとの心の交流をテーマにした本イベントでは、グループとしての圧巻のパフォーマンスはもちろん、メンバー5人それぞれの個性が光るソロステージも披露した。 （2007年9月19日 東京・Zepp Tokyo）

7月放送

SS501 2008 Japan Tour Grateful Days Thanks for...

★CS衛星劇場にて、7月18日(土)午後9:00 テレビ初放送！ 2008年、日本での活動を本格化させ、飛躍の時を迎えていたSS501。同年に行われた感動のジャパン・ツアー。 個性豊かな5人が織りなす圧巻のパフォーマンスはもちろん、ファンへの感謝（Grateful）を込めたエモーショナルな演出は必見。 （2008年7月13日 東京・JCBホール）

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