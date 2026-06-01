株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野耕一朗)は、特産素材のお菓子を通して地方創生に貢献するブランド「全国特産シリーズ」から、『広島県産レモン味ポテトチップス』『ＪＡ広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド』を2026年6月8日(月)から期間限定で全国発売いたします。





広島県産レモン商品2品





〈初夏にぴったり！さわやかなレモン味〉

生産量全国一の「広島県産レモン」のさわやかな風味や酸味と、お菓子の組み合わせをお楽しみください。





【商品概要】

商品名 ： 広島県産レモン味ポテトチップス

発売日 ： 2026年6月8日(月)

希望小売価格： オープン価格

内容量 ： 47g

賞味期限 ： 6か月

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 ： 「広島県産レモン果汁」を使ったパウダーで味付けをした、

レモンのさわやかさが際立つ、すっぱくてうまい

ポテトチップスです。よりレモン好きの方に

満足していただけるよう、レモンの酸味と

風味を強化してリニューアルしました。





広島県産レモン味ポテトチップス





商品名 ： ＪＡ広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド

発売日 ： 2026年6月8日(月)

希望小売価格： 216円(税込)

内容量 ： 14枚

賞味期限 ： 180日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

特徴 ： ＪＡ広島果実連、モントワール、三幸製菓の3社共同企画商品です。

まるごと搾りの「広島県産レモン果汁」を使用し、さわやかな

レモンの味わいをしっかりと感じられるように

リニューアルしました。レモン風味のお米のクラッカー、

チーズクリーム、無塩アーモンドの組み合わせをお楽しみください。





ＪＡ広島果実連 広島県産レモンチーズアーモンド





〈「チーズアーモンド」について〉

「雪の宿」「ぱりんこ」「新潟仕込み」「丸大豆せんべい」など、お客様に親しまれているお菓子を数多く製造する三幸製菓株式会社。主力商品のひとつ「チーズアーモンド」は、パリッとした食感のお米のクラッカーにまろやかなチーズクリームと無塩アーモンドをのせた3つの味の組み合わせが特徴です。1985年の発売以来、おやつ・お茶うけ・おつまみにと長年人気のお菓子となっています。





チーズアーモンド ブランドサイト：

https://www.sanko-seika.co.jp/cheese-almond/









【ブランドコンセプト】

「全国特産シリーズ」は“地方創生 地域特産をお菓子にしました”をコンセプトに、地域特産品のおいしさや旬を、お菓子を通して楽しんでいただくブランドです。









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

代表者 ： 代表取締役社長 北野耕一朗

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://montoile.co.jp/