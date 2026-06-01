志摩スペイン村では、新VRアトラクション「THE SUNSET OF MARS（ザ・サンセットオブマーズ）」（製作／協力：THE SUNSET OF MARS 製作委員会）が7月4日（土）から期間限定で登場します。





XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABALが制作した最新型VR技術を駆使した、未来の火星旅行を体験できるアトラクションで、お子さまから大人の方まで幅広い世代にお楽しみいただけます。専用のVRゴーグルを装着し仮想空間を自らの足で探索することで、まるで実際に火星を冒険しているようなリアルな没入体験ができます。

ロケットで地球から宇宙に飛び出したゲストは、火星の赤い大地に降り立ち、360度広がるバーチャル世界の火星を自由に探索することができます。火星基地を見学したり、ローバー（宇宙移動車）で駆け抜けたり、我々が夢見てきた火星人との遭遇も？！火星でしか見ることができない赤い大地に太陽が沈む美しい“青いサンセット“を目の前で見届けるなど、様々な体験を全身で楽しめます。また、バーチャル空間内で写真撮影ができ、体験後にスマートフォンにダウンロードして、まるで本当に仲間や家族と火星旅行をしたかのような思い出を持ち帰ることもできます。

これまでに体験したことのないリアルで新しい宇宙旅行をお楽しみください！





〇体験イメージ

ロケットから見える火星





火星にある施設





火星を駆け抜けるローバー





施設内の様子





〇アトラクション概要

【実施期間】 2026年7月4日（土）～11月1日（日）

【実施場所】 エンバシーホール（最終受付：パーク閉園時刻の30分前）





【体験時間】 約30分





【料 金】 2,200円（別途テーマパークのパスポートが必要です。）

※前売りチケットを6月10日（水）から当社ホームページで販売します。

※会場で当日券もお求めいただけます。





【利用制限】 7歳未満の方、および身長110cm未満の方は体験できません。

（年齢を満たしていても身長110cm未満の場合は体験できかねます。）





【注意事項】

・安全のため、動きやすい服装でご来園ください。

・5cm以上のヒール・指先が露出している靴等、安全確保が難しい場合はご利用いただけません。

・13歳未満の方の体験には、18歳以上の方の同伴（有料）が必要です。

・体調のすぐれない方や映像酔いしやすい方等は体験できません。





【製作／協力】 THE SUNSET OF MARS 製作委員会





■アレハンドロ（宇宙服バージョン）のグッズの販売

本アトラクションの開催を記念し、志摩スペイン村のキャラクター「アレハンドロ」が宇宙服を着たイラストのアクリルキーホルダーを販売します。

【販売開始】 7月4日（土）

【販売価格】600円

【販売場所】スーベニアショップ「アスタ ラ ビスタ」・ ファンシーショップ「ファンタシア」





※画像はイメージです。

※表示金額は税込みです。

※イベントの名称や内容および開催期間は変更になる場合がございます。



