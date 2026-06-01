今ならおトクに島根・佐賀を旅できる！ANA 「ユース」運賃を期間限定値下げ　6月1日から9月17日まで

2026年5月29日

全日本空輸株式会社 山陰・佐賀支店

ANAあきんど株式会社 山陰・佐賀支店

萩・石見空港利用拡大促進協議会

佐賀県地域交流部空港課

今ならおトクに島根・佐賀を旅できる！ 「ユース」運賃を期間限定値下げ 6月1日から9月17日まで 東京（羽田）＝萩・石見線が12,100円または13,200円 東京（羽田）=佐賀線が13,200円または13,860円

全日本空輸株式会社 山陰支店、ANAあきんど株式会社 山陰支店（支店長:前田 誠、所在地:鳥取県米子市）と萩・石見空港利用拡大促進協議会（会長：山本 浩章、所在地：島根県益田市）、全日本空輸株式会社 佐賀支店、ANAあきんど株式会社 佐賀支店（支店長:中嶋 章人、所在地:佐賀県佐賀市）と佐賀県地域交流部空港課（課長:青山 拓実、所在地:佐賀県佐賀市）は、東京（羽田）＝萩・石見・佐賀線の更なる利用促進と航空需要創出のために、2026年6月1日（月）から2026年9月17日（木）までの期間限定で「ユース」運賃を活用したプロモーションを実施いたします。

1.対象搭乗期間と運賃について

※2026年8月1日（土）～2026年8月17日（月）搭乗分の設定はございません。

※羽田空港の国内線旅客施設使用料（大人450円）は含まれておりません。上記運賃に加え片道毎に航空券購入時に申し受けます。

2.「ユース」運賃について

・搭乗日当日0：00～出発時刻の20分前までご予約およびご購入が可能

※ご利用いただける座席数には便ごとに限りがございます。

※片道でのみご予約・ご購入いただけます。

・12歳以上25歳以下のANAマイレージクラブ会員のお客様がご購入いただけるおトクな運賃

※ご搭乗日当日は、空港カウンターでANAマイレージクラブにご入会いただけません。

事前にANAウェブサイト等にてご入会をお済ませください。

・その他、運賃の詳細については、ANAウェブサイトをご覧ください。

3-1.【萩・石見空港から行けるおすすめスポット】

羽田空港発の朝便（NH725）利用の場合、10:25に萩・石見空港に到着するため、初日から1日たっぷり島根観光を楽しめます！ また、お帰りの萩・石見空港発の夜便（NH728）は18:15出発のため、最終日も夕方まで時間を気にせず満喫してから羽田空港へ戻ることができる、旅行に最適なダイヤ設定です。

出雲大社（萩・石見空港から車で約2時間30分）

縁結びの神様「大国主大神」を祀る出雲大社。旧暦10月の神在月には、全国の神々が集い縁を結ぶ「神議り(かみはかり)」が行われます。

国宝の御本殿は日本最古の神社建築様式「大社造り」で、神楽殿には日本最大級の大注連縄(重さ5.2トン)があります。

石見銀山（萩・石見空港から車で約1時間45分）

2007年にアジア初の鉱山遺跡として世界遺産登録された石見銀山は、2027年に「登録20周年」と「発見500年」の節目を迎えます。

かつて銀を採掘していた坑道跡、龍源寺間歩につながる大森の町並みには現在も人々が生活をし、その暮らしが根付く、歩く世界遺産として大変珍しい観光地です。

島根県立しまね海洋館アクアス（萩・石見空港から車で約1時間）

西日本で唯一シロイルカに会える、中四国最大級の水族館「アクアス」。愛くるしい「幸せのバブルリング」®は必見です！4種のペンギン展示や、サメ大水槽、約400種1万点の生き物を展示。季節ごとのイベントや充実した施設も魅力です。

3-2.【佐賀空港から行けるおすすめスポット】

羽田空港発の朝便（NH451）利用の場合、9:10に佐賀空港へ到着します。九州の玄関口として、佐賀県内はもちろん、福岡県南部（柳川、大川周辺）・熊本県を含む北部九州エリアへ午前中からアクセスできます。お帰りの佐賀空港発の夜便（NH458）は19:05出発のため、北部九州をゆったりと満喫でき、日帰り・宿泊の両方で時間を最大限に有効活用することができます。

祐徳稲荷神社（佐賀空港から車で約50分）

日本三大稲荷にも数えられており、年間約300万人が訪れます。木々の緑に映える建物の鮮やかな朱色が印象的で神殿、拝殿、楼門など主要建物は総漆塗り。117段の階段をあがった舞台作りの上にご本殿がたち、山裾の広い境内には楼門、神楽殿が立っています。京都の清水寺より高く、その美しさから「鎮西日光」とも呼ばれています。

呼子のイカ・朝市（佐賀空港から車で約1時間45分）

唐津市呼子（よぶこ）町の名物といえば「イカの活造り」。注文すると、いけすの中からイカを網ですくい、手早く調整。透明なまま皿に盛られたイカの活造りの美しさとその味には大満足。港町ならではのぜいたくです。お刺身に満足したら残った部分は天ぷらなどでいただけます。

吉野ケ里歴史公園（佐賀空港から車で約40分）

吉野ケ里歴史公園は、日本最大級の弥生時代遺跡を体感できる歴史公園で、県内外から年間約70万人が訪れています。物見やぐらや竪穴住居などが復元された園内では、約2,000年前の人々の暮らしや社会の姿を、歩きながら学ぶことができます。また、令和8年春から買い物や食事、宿泊も楽しめる体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ吉野ケ里」がオープンし、新たな魅力を満喫できます。

4.運航ダイヤ

・この時刻表は2026年5月29日（金）現在のもので、掲載ダイヤの有効期限は、2026年6月1日（月）～2026年09月17 日（木）です。発着時刻・便名・機種・機材・運航会社はお断りなしに変更する場合がございます。

・※1 2026年7月1日（水）～2026年9月17日（木）は5分早着。

・※2 2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）は5分遅発。

以上