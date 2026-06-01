こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を6月20日から実施します
薬物乱用防止のためのキャンペーンと国連支援募金運動を全国各地で実施
6月26日は国連の「国際麻薬乱用撲滅デー」（※１）です。
これを踏まえ、厚生労働省、都道府県および（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、6月20日(土)から7月19日(日)までの1か月間、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を実施します。
この運動は、国民一人ひとりの薬物乱用問題に関する認識を高めるため、正しい知識の普及、広報啓発を全国的に展開するもので、平成5年から毎年行っています。
（※１）国連が1987 年にウィーンで開催した「国際麻薬閣僚会議」の終了日である6月26 日を「国際麻薬乱用撲滅デー」とし、国連加盟各国で麻薬撲滅に向けた様々な取り組みを行っています。
日本における近年の薬物情勢は、大麻事犯の検挙者数が急激に増加しています。令和7年の大麻事犯検挙者数は過去最多となり、覚醒剤事犯検挙者数と並んで非常に高い水準にあります。
特に、大麻事犯検挙者のうち30歳未満の割合が7割以上を占めるなど、若年層による大麻の乱用拡大が引き続き課題となっています。
このため、若年層による大麻の乱用の未然防止に重点を置きつつ、身近な人に薬物乱用が疑われる時は周囲の方々が手を差し伸べ、薬物で悩んでいる方が一人で悩まずに近隣の相談窓口（※２）へ相談するなど適切な治療や支援に早期につながることができる社会を目指し、啓発に取り組んでいます。
また、警察庁をはじめとする関係機関や日本民営鉄道協会などの民間団体に協力を呼びかけ、官民一体となった薬物乱用防止普及運動を積極的に展開していきます。
（※２）各都道府県には、精神保健福祉センター、こころの健康センター、都道府県薬務課など、秘密厳守で相談できる窓口が設置されています。詳しい相談窓口については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
■「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」概要
・実施期間：令和8年6月20日（土）から7月19日（日）まで
・実施機関：
主催 厚生労働省、都道府県、（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター
協賛 国際連合（国連薬物・犯罪事務所）
後援 警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、最高検察庁、外務省、財務省税関、文部科学省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、関係団体46 団体
・国連支援募金：
（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、国連や関係団体の協賛、関係省庁の後援により国連支援募金運動を行います。この募金運動を通じて、地球規模での薬物乱用防止に関する理解と認識を高めるとともに、寄せられた善意の募金は、開発途上国で薬物乱用防止活動に従事する民間団体（NGO）の活動資金として国連に寄付されるほか、国内の啓発事業にも役立てられます。
本件に関するお問合わせ先
医薬局 監視指導・麻薬対策課
関連リンク
「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を6月20日から実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179105_00024.html
6月26日は国連の「国際麻薬乱用撲滅デー」（※１）です。
これを踏まえ、厚生労働省、都道府県および（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、6月20日(土)から7月19日(日)までの1か月間、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を実施します。
この運動は、国民一人ひとりの薬物乱用問題に関する認識を高めるため、正しい知識の普及、広報啓発を全国的に展開するもので、平成5年から毎年行っています。
日本における近年の薬物情勢は、大麻事犯の検挙者数が急激に増加しています。令和7年の大麻事犯検挙者数は過去最多となり、覚醒剤事犯検挙者数と並んで非常に高い水準にあります。
特に、大麻事犯検挙者のうち30歳未満の割合が7割以上を占めるなど、若年層による大麻の乱用拡大が引き続き課題となっています。
このため、若年層による大麻の乱用の未然防止に重点を置きつつ、身近な人に薬物乱用が疑われる時は周囲の方々が手を差し伸べ、薬物で悩んでいる方が一人で悩まずに近隣の相談窓口（※２）へ相談するなど適切な治療や支援に早期につながることができる社会を目指し、啓発に取り組んでいます。
また、警察庁をはじめとする関係機関や日本民営鉄道協会などの民間団体に協力を呼びかけ、官民一体となった薬物乱用防止普及運動を積極的に展開していきます。
（※２）各都道府県には、精神保健福祉センター、こころの健康センター、都道府県薬務課など、秘密厳守で相談できる窓口が設置されています。詳しい相談窓口については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
■「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」概要
・実施期間：令和8年6月20日（土）から7月19日（日）まで
・実施機関：
主催 厚生労働省、都道府県、（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター
協賛 国際連合（国連薬物・犯罪事務所）
後援 警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省、最高検察庁、外務省、財務省税関、文部科学省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、関係団体46 団体
・国連支援募金：
（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターでは、国連や関係団体の協賛、関係省庁の後援により国連支援募金運動を行います。この募金運動を通じて、地球規模での薬物乱用防止に関する理解と認識を高めるとともに、寄せられた善意の募金は、開発途上国で薬物乱用防止活動に従事する民間団体（NGO）の活動資金として国連に寄付されるほか、国内の啓発事業にも役立てられます。
本件に関するお問合わせ先
医薬局 監視指導・麻薬対策課
関連リンク
「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」を6月20日から実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179105_00024.html