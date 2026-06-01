関西みらい銀行の店舗跡地を、地域住民の「健康寿命延伸」拠点へ再生「京進のリハビリフィットネス ピタラボ大津皇子山」本日開設













（写真左から）京進取締役 田中亨、関西みらい銀行代表取締役社長 原藤省吾様、京進代表取締役社長 立木康之、大津市長 佐藤健司様













株式会社京進（本社：京都市下京区、代表取締役社長：立木 康之、以下「当社」）は、2026年6月1日（月）、滋賀県大津市に関西みらい銀行皇子山支店跡地を活用した半日型デイサービス「京進のリハビリフィットネス ピタラボ大津皇子山」を開設いたしました。