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関西みらい銀行の店舗跡地を、地域住民の「健康寿命延伸」拠点へ再生「京進のリハビリフィットネス ピタラボ大津皇子山」本日開設
〜教育と介護のシナジーによる高付加価値デイサービス第2号店、大津市長を迎え式典を開催〜
株式会社京進（本社：京都市下京区、代表取締役社長：立木 康之、以下「当社」）は、2026年6月1日（月）、滋賀県大津市に関西みらい銀行皇子山支店跡地を活用した半日型デイサービス「京進のリハビリフィットネス ピタラボ大津皇子山」を開設いたしました。
当社は現在、学習塾で培ったノウハウを活かし、「人の一生を支援する企業」への進化を掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めております。本施設は、2025年4月に開設した1号店に続き、教育事業と介護事業のシナジーを具現化した「高付加価値型デイサービス」の第2号店となります。
長年、金融機関として地域住民に親しまれてきた場所が、「リハビリと学び」を通じた健康維持・交流の場へと再生することで、高齢者が健康に暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指します。
本日午前中には、大津市長 佐藤 健司 様、株式会社関西みらい銀行 代表取締役社長 原藤 省吾 様をお迎えし、開設を記念したオープニングセレモニーおよび内覧会を執り行いました。
当社社長 立木からは、「創業から50年、教育を通じて人の成長を支援してまいりました。これからの50年は、そのノウハウを活かし、高齢者の皆様の『健康寿命の延伸』という社会課題の解決にも挑戦します。当社が圧倒的なブランド力と信頼を築いてきたこの滋賀・大津の地で、関西みらい銀行様と協働し、地域に不可欠な健康インフラを構築できることを大変嬉しく思います。」との言葉がありました。
本施設は、関西みらい銀行の店舗ネットワーク再編に伴い発生した跡地を活用しています。単なる商業利用ではなく、地域の喫緊の課題である「高齢化への対応」に資する施設へ転換したいという関西みらい銀行様の方針と、地域密着で事業を展開する当社のビジョンが合致し実現しました。金融機関の跡地を当社が引き継ぎ、地域住民の健康拠点として再生させる、地域経済と福祉が連携した新しい跡地活用のモデルです。
■ 教育ノウハウを介護に活かす「ピタラボ」の特徴
「京進のリハビリフィットネス ピタラボ」は、理学療法士監修による「科学的な運動プログラム」と、当社が学習塾として長年培った脳を活性化させる「学び」のノウハウを組み合わせた、新しい形態の半日型デイサービスです。
フィットネスクラブに通うような感覚で、シニア層が自立した生活を長く継続できるようサポートを行います。「運動」だけでなく、「学びのレッスン」を提供することで、身体と脳の両面からアプローチし、競合他社にはない圧倒的な差別化を図っています。
【新規施設概要】
■名称：京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】大津皇子山
■開設日：2026年6月1日
■サービスの種類：（大津市指定）地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス
■営業時間：月曜日〜金曜日 8：15〜17：05（受付時間：9：00〜17：00）
※土・日、当月の第5平日、夏季休暇、年末年始、社内研修日はお休み
■利用定員：10名
■場所：滋賀県大津市皇子が丘1丁目15-1（関西みらい銀行 皇子山支店 跡地）
京阪石山坂本線「近江神宮前駅」から南に徒歩4分、JR湖西線「大津京駅」から北に徒歩8分、
「近江神宮」から伊香立浜大津線を南に500ｍ
【京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】について】https://pita-lab.kyoshin.co.jp/
元気で活動的に生活したい高齢者を対象とした、半日型のリハビリデイサービスです。フィットネスクラブやスポーツクラブに通う感覚で、自分に合ったコースを選んで利用できます。運動プログラム以外にも、こころとからだの健康につながる「学びの時間」を提供。学習塾を母体とする京進ならではのノウハウを活かしたサービスで、シニアのやる気と自信を引き出すサポートを実践しています。
【京進グループの介護事業について】https://group.kyoshin.co.jp/service04/
有料老人ホームや高齢者介護施設の運営、在宅介護など、介護関連サービスを提供しています。ひとりひとりを大切に、心に寄り添ったサービスで利用者さまが自由に自分らしさを引き出すお手伝いをしています。高い技術を持ったスタッフが、「目配り、気配り、心配り」を大切に、全ての人の笑顔の絶えない環境づくりを目指します。2026年2月現在、大阪（31ヵ所） 兵庫（13ヵ所）埼玉（6ヵ所） 東京（2ヵ所）広島（3ヵ所） 福岡（5ヵ所）滋賀（1ヵ所）で事業施設を運営しています。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】
https://pita-lab.kyoshin.co.jp/
京進グループの介護事業について
https://group.kyoshin.co.jp/service04/
株式会社京進（本社：京都市下京区、代表取締役社長：立木 康之、以下「当社」）は、2026年6月1日（月）、滋賀県大津市に関西みらい銀行皇子山支店跡地を活用した半日型デイサービス「京進のリハビリフィットネス ピタラボ大津皇子山」を開設いたしました。
当社は現在、学習塾で培ったノウハウを活かし、「人の一生を支援する企業」への進化を掲げ、事業ポートフォリオの変革を進めております。本施設は、2025年4月に開設した1号店に続き、教育事業と介護事業のシナジーを具現化した「高付加価値型デイサービス」の第2号店となります。
長年、金融機関として地域住民に親しまれてきた場所が、「リハビリと学び」を通じた健康維持・交流の場へと再生することで、高齢者が健康に暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指します。
本日午前中には、大津市長 佐藤 健司 様、株式会社関西みらい銀行 代表取締役社長 原藤 省吾 様をお迎えし、開設を記念したオープニングセレモニーおよび内覧会を執り行いました。
当社社長 立木からは、「創業から50年、教育を通じて人の成長を支援してまいりました。これからの50年は、そのノウハウを活かし、高齢者の皆様の『健康寿命の延伸』という社会課題の解決にも挑戦します。当社が圧倒的なブランド力と信頼を築いてきたこの滋賀・大津の地で、関西みらい銀行様と協働し、地域に不可欠な健康インフラを構築できることを大変嬉しく思います。」との言葉がありました。
■ 関西みらい銀行 店舗跡地の活用を通じた「地域共生モデル」
本施設は、関西みらい銀行の店舗ネットワーク再編に伴い発生した跡地を活用しています。単なる商業利用ではなく、地域の喫緊の課題である「高齢化への対応」に資する施設へ転換したいという関西みらい銀行様の方針と、地域密着で事業を展開する当社のビジョンが合致し実現しました。金融機関の跡地を当社が引き継ぎ、地域住民の健康拠点として再生させる、地域経済と福祉が連携した新しい跡地活用のモデルです。
■ 教育ノウハウを介護に活かす「ピタラボ」の特徴
「京進のリハビリフィットネス ピタラボ」は、理学療法士監修による「科学的な運動プログラム」と、当社が学習塾として長年培った脳を活性化させる「学び」のノウハウを組み合わせた、新しい形態の半日型デイサービスです。
フィットネスクラブに通うような感覚で、シニア層が自立した生活を長く継続できるようサポートを行います。「運動」だけでなく、「学びのレッスン」を提供することで、身体と脳の両面からアプローチし、競合他社にはない圧倒的な差別化を図っています。
【新規施設概要】
■名称：京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】大津皇子山
■開設日：2026年6月1日
■サービスの種類：（大津市指定）地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス
■営業時間：月曜日〜金曜日 8：15〜17：05（受付時間：9：00〜17：00）
※土・日、当月の第5平日、夏季休暇、年末年始、社内研修日はお休み
■利用定員：10名
■場所：滋賀県大津市皇子が丘1丁目15-1（関西みらい銀行 皇子山支店 跡地）
京阪石山坂本線「近江神宮前駅」から南に徒歩4分、JR湖西線「大津京駅」から北に徒歩8分、
「近江神宮」から伊香立浜大津線を南に500ｍ
【京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】について】https://pita-lab.kyoshin.co.jp/
元気で活動的に生活したい高齢者を対象とした、半日型のリハビリデイサービスです。フィットネスクラブやスポーツクラブに通う感覚で、自分に合ったコースを選んで利用できます。運動プログラム以外にも、こころとからだの健康につながる「学びの時間」を提供。学習塾を母体とする京進ならではのノウハウを活かしたサービスで、シニアのやる気と自信を引き出すサポートを実践しています。
【京進グループの介護事業について】https://group.kyoshin.co.jp/service04/
有料老人ホームや高齢者介護施設の運営、在宅介護など、介護関連サービスを提供しています。ひとりひとりを大切に、心に寄り添ったサービスで利用者さまが自由に自分らしさを引き出すお手伝いをしています。高い技術を持ったスタッフが、「目配り、気配り、心配り」を大切に、全ての人の笑顔の絶えない環境づくりを目指します。2026年2月現在、大阪（31ヵ所） 兵庫（13ヵ所）埼玉（6ヵ所） 東京（2ヵ所）広島（3ヵ所） 福岡（5ヵ所）滋賀（1ヵ所）で事業施設を運営しています。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進のリハビリフィットネス Pita Lab【ピタラボ】
https://pita-lab.kyoshin.co.jp/
京進グループの介護事業について
https://group.kyoshin.co.jp/service04/