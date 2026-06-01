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「Vigloo」、日韓共同のクリエイター支援プログラム 「Vigloo Writers’ Room 第2期」を6月1日より募集開始
第１期の成功を受けて実施国を日韓２カ国に拡大、実写作品から最先端AI制作タイトルまで手掛ける次世代の脚本家28名を募集
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」において、ショートドラマの脚本開発に特化したクリエイター支援プログラム「Vigloo Writers’ Room 第２期」の募集を、2026年6月1日（月）より開始します。昨年度に実施された第１期の成功を背景に、今期より募集対象を韓国から日韓２カ国に拡大するとともに、開発対象ジャンルも実写から最先端のAI制作タイトルまで拡大することで、グローバル市場におけるクリエイターの発掘、育成を行い、急成長するショートドラマ市場の更なる発展に貢献します。
近年、１話当たり1分〜2分程度の縦型ショートドラマ市場が北米やアジアを中心に急拡大しており、良質な脚本の確保が同市場の持続的な成長を左右する核心的な要素となっています。
Viglooは、高品質の脚本の安定的な制作を通じて、急拡大するユーザーのニーズに応えるために、プラットフォーマーとして自らクリエイターの育成を推進してきました。2025年に韓国国内のみを対象に実施された「Vigloo Writers’ Room 第1期」では、修了生の多くがViglooの所属ライターとして活躍しています。現在、同プラットフォームが提供する韓国国内オリジナル作品の約80%から90%の制作進行・共同開発に修了生が関わるという、極めて大きな成果を記録しました 。
この成功実績を踏まえ、第２期では募集対象国を日韓２カ国へと拡大するとともに、募集枠も12名から28名に拡張します。さらに、第１期では実写表現に限定されていた開発対象ジャンルを、Viglooが先駆的に取り組んできたAI制作を含む実写・AI全ジャンル対応の脚本開発に拡大し、次世代のコンテンツに対応できる脚本家を育成します。
◾️「Vigloo Writers’ Room 第２期」募集要項
・応募資格：ショートドラマのライターを目指す意欲のある方であれば、年齢や経験を問わず応募が可能です
・参加条件：2026年7月6日から7月27日までの期間中、毎週月曜日の午後（約3時間程度）に実施されるオンライン／オフラインワークショップの全4回にすべて参加できること。
※日本から参加する合格者は、オンライン形式での参加が必須となります。
◾️応募方法
応募を希望するクリエイターは、以下の指定形式に従ってポートフォリオおよび企画案を準備し、Googleフォームを通じて提出する必要があります 。
1. 履歴書：自由形式（PDFファイル）
2. ショートフォームドラマ企画案および脚本（最低5話分以上）
＜応募用フォーム＞
forms.gle/4m17LuwdAiEiboks8
◾️選考プロセス
・一次書類選考受付：2026年6月1日（月） 〜 6月14日（日）23:59まで
・一次書類合格者発表：提出された連絡先（メールアドレス）宛てに個別通知
・二次オンラインインタビュー（約30分）：書類通過者を対象に、個別の日程調整を経てオンラインにて実施
・最終合格者発表：2026年6月末（個別メールにて告知）
◾️ワークショップ実施日程
・開催日：7月6日、7月13日、7月20日、7月27日
・実施場所：Vigloo 江南オフィス（韓国・ソウル）
※日本国内からの参加者は完全オンラインでの出席となります。
※日本国内からの応募者向けに、日本語の通訳を手配させていただく他、メンタリング担当は日本人スタッフを予定しております。
◾️プログラム修了生に対する特典
・グローバル市場トレンドデータおよび個別脚本メンタリングの無償提供：
Viglooの分析チームが収集した北米・アジア市場のデータに基づいたノウハウを伝授するとともに、メンタリングを実施します。
・Vigloo内部企画チームとの共同企画、開発機会の提供：
修了後、Vigloo専属ライターとして共同開発チームへ優先的に参画できます。
・Vigloo独占コンテンツ契約の締結権利：
初作品の採用時、原稿料および契約一時金として脚本料400万ウォンを支給します。
・受賞作のグローバル映像化支援：
特に優れた成果を残した作品は、Viglooのオリジナルコンテンツとして世界市場へ多言語で同時ローンチされます。
・公式修了認定証の授与および後続オリジナル作品の優先企画機会：
プログラムの全課程を修了したライターには認定証を授与し、以降のオリジナルプロジェクトの開発メンバーに優先起用します 。
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む10つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め350作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）は、韓国本社にて運営するグローバルショートドラマプラットフォーム「Vigloo（ビグルー）」において、ショートドラマの脚本開発に特化したクリエイター支援プログラム「Vigloo Writers’ Room 第２期」の募集を、2026年6月1日（月）より開始します。昨年度に実施された第１期の成功を背景に、今期より募集対象を韓国から日韓２カ国に拡大するとともに、開発対象ジャンルも実写から最先端のAI制作タイトルまで拡大することで、グローバル市場におけるクリエイターの発掘、育成を行い、急成長するショートドラマ市場の更なる発展に貢献します。
近年、１話当たり1分〜2分程度の縦型ショートドラマ市場が北米やアジアを中心に急拡大しており、良質な脚本の確保が同市場の持続的な成長を左右する核心的な要素となっています。
Viglooは、高品質の脚本の安定的な制作を通じて、急拡大するユーザーのニーズに応えるために、プラットフォーマーとして自らクリエイターの育成を推進してきました。2025年に韓国国内のみを対象に実施された「Vigloo Writers’ Room 第1期」では、修了生の多くがViglooの所属ライターとして活躍しています。現在、同プラットフォームが提供する韓国国内オリジナル作品の約80%から90%の制作進行・共同開発に修了生が関わるという、極めて大きな成果を記録しました 。
この成功実績を踏まえ、第２期では募集対象国を日韓２カ国へと拡大するとともに、募集枠も12名から28名に拡張します。さらに、第１期では実写表現に限定されていた開発対象ジャンルを、Viglooが先駆的に取り組んできたAI制作を含む実写・AI全ジャンル対応の脚本開発に拡大し、次世代のコンテンツに対応できる脚本家を育成します。
◾️「Vigloo Writers’ Room 第２期」募集要項
・応募資格：ショートドラマのライターを目指す意欲のある方であれば、年齢や経験を問わず応募が可能です
・参加条件：2026年7月6日から7月27日までの期間中、毎週月曜日の午後（約3時間程度）に実施されるオンライン／オフラインワークショップの全4回にすべて参加できること。
※日本から参加する合格者は、オンライン形式での参加が必須となります。
◾️応募方法
応募を希望するクリエイターは、以下の指定形式に従ってポートフォリオおよび企画案を準備し、Googleフォームを通じて提出する必要があります 。
1. 履歴書：自由形式（PDFファイル）
2. ショートフォームドラマ企画案および脚本（最低5話分以上）
＜応募用フォーム＞
forms.gle/4m17LuwdAiEiboks8
◾️選考プロセス
・一次書類選考受付：2026年6月1日（月） 〜 6月14日（日）23:59まで
・一次書類合格者発表：提出された連絡先（メールアドレス）宛てに個別通知
・二次オンラインインタビュー（約30分）：書類通過者を対象に、個別の日程調整を経てオンラインにて実施
・最終合格者発表：2026年6月末（個別メールにて告知）
◾️ワークショップ実施日程
・開催日：7月6日、7月13日、7月20日、7月27日
・実施場所：Vigloo 江南オフィス（韓国・ソウル）
※日本国内からの参加者は完全オンラインでの出席となります。
※日本国内からの応募者向けに、日本語の通訳を手配させていただく他、メンタリング担当は日本人スタッフを予定しております。
◾️プログラム修了生に対する特典
・グローバル市場トレンドデータおよび個別脚本メンタリングの無償提供：
Viglooの分析チームが収集した北米・アジア市場のデータに基づいたノウハウを伝授するとともに、メンタリングを実施します。
・Vigloo内部企画チームとの共同企画、開発機会の提供：
修了後、Vigloo専属ライターとして共同開発チームへ優先的に参画できます。
・Vigloo独占コンテンツ契約の締結権利：
初作品の採用時、原稿料および契約一時金として脚本料400万ウォンを支給します。
・受賞作のグローバル映像化支援：
特に優れた成果を残した作品は、Viglooのオリジナルコンテンツとして世界市場へ多言語で同時ローンチされます。
・公式修了認定証の授与および後続オリジナル作品の優先企画機会：
プログラムの全課程を修了したライターには認定証を授与し、以降のオリジナルプロジェクトの開発メンバーに優先起用します 。
■「Vigloo」について
「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む10つの言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め350作品を超えています。2024年9月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。
ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は1話が1〜2分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。
ショートドラマ制作パートナー募集中！
「Viglooの代表作品」となる作品を制作・発掘しグローバルに届けていくパートナー企業様を募集しております。
・グローバルに挑戦するショートドラマをViglooと共に制作したい
・既に制作済みのショートドラマ作品があり、Viglooでも配信したい
上記のような企業様がいらっしゃいましたら、下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
https://tally.so/r/wLYGkO
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰