ミラブルテクノロジー、介護領域への社会実装を加速　サイエンスのファインバブル技術が積水ホームテクノの介護用浴槽「wells マイクロバブル浴槽」に採用

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指す次世代インフラ企業、株式会社サイエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水上康洋、以下当社）は、積水ホームテクノ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：田中伸弘）が2026年7月より販売を開始する介護用浴槽「wells マイクロバブル浴槽」に、当社のファインバブル技術が採用されたことをお知らせいたします。

開発背景

近年、介護現場では人手不足が深刻化する一方、高齢者の重度化やケアの質向上など、多くの課題に直面しています。特に要介護高齢者の入浴介助においては、洗体時の身体的負担や、皮膚トラブルへの配慮、長時間化による業務負荷など、介助スタッフへの負担が大きな課題となっています。こうした背景を受け、積水ホームテクノ株式会社が展開する介護用浴室ブランド「wells」に、当社のファインバブル技術が採用されました。

積水ホームテクノ「介護・自立支援設備wells」シリーズが持つ、少人数介助を可能にする浴室レイアウト設計や、リフト対応、浴槽交換対応などの機能に加え、マイクロバブルによるやさしい洗浄機能を組み合わせることで、介護施設におけるさらなる入浴品質向上と介助負担軽減を実現します。

「wells マイクロバブル浴槽」の特長

1. 介護施設における要介護者の入浴品質の向上

・積水ホームテクノ wells シリーズに組み込み、既存の介助負担軽減・重度化対応の機能と組み合わせることで、介護施設でのさらなる入浴品質向上を実現

2. 介助負担の軽減と業務効率向上

・要介護高齢者の体を洗う際の入浴介助の負担軽減や入浴介助時間の短縮に貢献

3. 浴槽内蔵型

・ビルトインタイプの為、機器や配管・配線が露出せず、より安全に使用可能

・浴室空間をすっきり保つことで、介助時の動線確保や安全性向上にも配慮

4. 独自のマイクロバブル全身洗浄技術

・サイエンスのミラブルテクノロジーを活用した超微細気泡「マイクロバブル」が毛穴の中まで

入り込み、汚れに吸着し、浮かせて落とすことで、「浸かっているだけで洗われる」入浴を実現。

・水と空気だけを利用した洗浄で、デリケートな肌質の方も安心してご利用可能

5. 温まり感アップ

・身体中の毛穴に入り込んだ超微細な気泡が弾ける時にほどよい刺激を与えることで身体の芯から温まり、お風呂上がりも湯冷めしにくい。

wellsマイクロバブル浴槽：https://wells.sekisui-hometechno.com/product/lineup/microbubble/

今後の展開

2026年7月より、新規開設施設向けwellsシリーズの浴室オプションとして販売を開始します。今後は、 wells システムバス KGSシリーズを導入済の施設においても、追加設置で利用可能となるよう展開を進めてまいります。

超高齢社会を迎える日本において、介護現場の負担軽減は重要な社会課題の一つです。積水ホームテクノと当社は今後も、ファインバブル技術を活用した社会実装を推進し、より快適で安心できる入浴環境づくりを通じて、介護領域における課題解決に取り組んでまいります。

コメント：株式会社サイエンス 代表取締役副社長 平江真輝

私たちは、単なる製品販売ではなく、「入浴が健康をつくる」という社会常識の実現を目指しています。今回、介護領域で入浴環境づくりに取り組まれている積水ホームテクノ様に、当社のミラブルテクノロジーをご採用いただけたことを大変光栄に思っております。積水ホームテクノ様の介護用浴室ブランド「wells」と当社のミラブルテクノロジーを掛け合わせることで、介護現場における入浴介助負担の軽減や、入浴者の快適性の向上に貢献してまいります。

積水ホームテクノ株式会社について

積水ホームテクノは、開発・設計・製造・施工・アフターメンテナンスまでを一貫して行うユニットバスの専門メーカーです。「お風呂」を起点とし、住まいや社会におけるお客さまの課題を解決し、豊かな暮らしづくりをお手伝いしています。

WEBサイト：https://wells.sekisui-hometechno.com/

【日本の浴室文化をリードする積水ホームテクノの「3つの業界初」】

『プラスチックの浴槽の製造』『戸建用のユニットバス』『お風呂にバリアフリーの考え方』中でも「wells（ウェルス）」は積水ホームテクノが手掛ける介護用浴室ブランドの総称。自立入浴・介助入浴からリフト浴まで一つの浴槽が「可変」することで、ご利用者さまご自身の変化への対応だけでなく、施設全体としての必要なサービス内容・サービス量の変化に柔軟に対応いたします。

サイエンス 会社概要

会社名 ：株式会社サイエンス

所在地 ：〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

セントラル型浄水装置の製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は､一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です｡