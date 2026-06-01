被災した鳥取県の地元酒蔵をホテルで応援！地域を味わう本格テイスティングイベント 「千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day」スーパーホテル米子駅前 にて2026年6月6日（土）開催

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトとしたホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、鳥取県米子市のスーパーホテル米子駅前において、鳥取・境港の老舗酒蔵「千代むすび酒造」をお迎えし、一夜の特別な日本酒イベント「千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day」を、2026年6月6日（土）17:00から22:00に開催いたします

■ 「千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day」

本イベントは、宿泊者の方に鳥取ならではの「地域の味」を体験いただくことを目的に実施するものです。

もともとスーパーホテル米子駅前を含むスーパーホテルの多くの店舗では、ソフトドリンクや地元の地酒などのアルコール類を宿泊者の方に無料でご提供する「ウェルカムバー」を毎日実施しており、大変ご好評いただいております。

「千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day」では通常のコーナーに加え「千代むすび特設ゾーン」をご用意し、鳥取県外にはあまり流通しない幻の酒造好適米「強力」を使用した限定酒などの飲み比べのほか、蔵人による酒造りの話や銘柄解説を聞きながらお酒を味わう「飲んで・聞いて・知って楽しむ」特別なひとときを提供いたします。

■ イベントの背景と2026年1月の震災による地元被害

2026年1月に起きた島根鳥取地震により、地場の酒蔵は甚大な被害を受けました。

千代むすび酒造様におかれましても数百万円規模の被害を受け、酒の出荷が減少するなどの影響が出ております。

スーパーホテルでは、地元を応援しながら「酒蔵・ホテル・お客様」の三者が喜ぶ施策を実施したいという想いから、被害を受けた地元企業へアプローチし、今回千代むすび酒造様のご協力のもと本イベントの実現にいたりました。

■ 開催概要

・イベント名：千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day

・日時：2026年6月6日（土） 17：00～22：00

・会場：スーパーホテル米子駅前 ウェルカムラウンジ ウェルカムバー

・対象：当ホテル宿泊者限定、参加費無料

【当日の主な内容】

鳥取・境港の老舗酒蔵「千代むすび酒造」をお迎えし、人気銘柄を味わう特別な一夜をお届けします。

開催時間中、ウェルカムバーの「千代むすび特設ゾーン」では、酒蔵スタッフ様より詳しく解説していただきながら、以下のような充実した体験をお楽しみいただけます。

- 日本酒飲み比べ（酒蔵スタッフ説明付き）

・鳥取固有の酒米「強力米」を使った日本酒2種（精米歩合70％と40％）

・5月末に発売されたばかりの夏酒

・「爽吟ノ風」：本醸造でありながら本醸造を感じさせない銘柄「爽吟ノ風」

テイスティングと併せて蔵人による酒造り・銘柄解説もお楽しみいただけます。

- 酒器での飲み比べ体験

グラスやおちょこ等、使用する酒器によって変化する飲み口や味わいの体験

- 千代むすび 特製リキュール カクテルの試飲

日本酒だけでなく、千代むすび酒造が作ったジン・ウォッカ・リキュールを使用した特別なカクテル

- 千代むすびオススメのおつまみ提供

※上記の内容は現時点での予定です。当日までに変更となる可能性があります。

■鳥取でしか作られない幻の酒米「強力（ごうりき）」について

本イベントでご提供する日本酒の一部には、鳥取県外にはあまり流通しない酒造好適米「強力」が使用されています。 強力米は、大正時代から栽培されてきたものの、150cm以上伸びるという栽培の難しさから1954年に栽培が途絶え、絶滅の危機にありました。しかし、「鳥取にしかない酒米を作りたい」という思いのもと1989年に復活栽培された、35年間栽培されることのなかった「幻の酒米」です。

現在も専門の農家様による栽培技術が必要で収穫量が限定されており、鳥取県の酒蔵のみが使用する【鳥取県固有の酒米】となっています。

苦みや酸味、渋みや甘みが一体となった、濃厚で「力強い」味わいになりやすいことから、「強力米」と呼ばれています。

■今後の展開について

今回、スーパーホテルでの「千代むすび酒造×ウェルカムバー Lucky Day」の開催を通して、千代むすび酒造様が醸す鳥取県の地酒の魅力を、鳥取を訪れた人々に発信する一助となることを目指しています。

イベント以降も、ウェルカムバーという体験をきっかけに、お泊まりになったお客様が千代むすび酒造のお酒の味わいに触れ、境港にある「千代むすび 岡空本店」へ実際に足を運んでいただくなど、ご当地を結ぶような取り組みへと発展させていきたいと考えています。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内178店舗、海外2店舗を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/