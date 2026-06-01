【FRONTIER】インテル Core Ultra プロセッサー搭載スリムPC≪CSシリーズ≫新発売

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、インテル Core Ultra プロセッサーを搭載したスリムPC≪CSシリーズ≫の販売を2026年5月29日（金）より開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始するのは、インテルH810 チップセットをベースに、インテル Core Ultra プロセッサーを搭載したスリムPC≪CSシリーズ≫です。約10リットルのコンパクトな筐体ながら複数のストレージやDVDマルチドライブを内蔵できる拡張性も備えており、ご家庭での利用からビジネスシーンまで、幅広く活躍します。CPUやメモリが異なるモデルを3機種ご用意しておりますので、ご予算や用途に合わせて、お好みの1台をお選びください。

この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年5月29日（金）より販売を開始しています。

■インテル Core Ultra プロセッサー搭載スリムPC≪CSシリーズ≫はこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCsH810/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCsH810/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_CSシリーズ

■製品の特長

＜省スペースと性能を両立したスリムPC＞

CSシリーズは拡張性に優れたスリム型PCです。幅:約111mm x 高さ:約334mm x 奥行:約301mmのボディに3.5インチ内部×1 の拡張ベイがあり、最大で3基のストレージ(NVMe SSD ｘ2＋HDD(3.5インチ))構成も可能です。また、光学ドライブも内蔵することができます。左側板に付属のゴム足を貼り付けることで横置き設置もでき、ご利用環境に合わせたレイアウト配置が可能です。 ※本体の上に液晶モニタ等を置くことは出来ません。

＜インテル Core Ultra プロセッサー搭載＞

インテル Core Ultra プロセッサーは、新設計コアにより高い処理性能と優れたレスポンスを実現し、ビジネス現場でのマルチタスクや大容量データ処理を効率化します。会議の自動文字起こし・要約、議事録作成、ドキュメントやメールの要約、多言語翻訳、レポートや資料作成支援などのAI処理をNPUにオフロードすることで、CPU負荷を抑えながら快適な操作性を維持し、生産性向上と業務効率化に貢献します。

＜ASUS Pro H810M-C II-CSM マザーボード搭載＞

ASUS Pro H810M-C II-CSMは、ビジネス用途に特化した耐久性と管理機能に優れたマザーボードです。長期間の安定稼働を支える高品質部品を採用し、厳しい耐久性試験をクリアしています。ビジネス向けの安定性を重視し、長期的な運用をサポートします。豊富なインターフェースを備え、USBポートやディスプレイ出力など、ビジネスに必要な周辺機器を柔軟に接続可能です。また、セキュリティ機能も搭載し、ビジネス環境における情報漏洩リスクを低減します。

＜Windows 11 Home 64bit版をプリインストール＞

Windows 11 はデザインを刷新し、より使いやすいユーザーインターフェースになりました。中央に配置されたスタートボタンを使ったアプリの起動や色分けされたアイコンなど、よりユーザーフレンドリーかつアクセシビリティに設計されています。

進化したスナップ機能やウィジェット機能、Androidアプリの活用と併せて、システムセキュリティも強化されており、利便性と安全性を両立しています。

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器