長時間でも目が疲れにくい円偏光技術採用 WQHD・144Hz・KVM・USB PD搭載の高機能ビジネスモニター 「PRO MAX 271QPHW E14」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月4日（木）より、ビジネス向けモニターの新モデルを発売いたします。自然光に近い表示により長時間でも目が疲れにくい円偏光技術を採用したパネルで、高精細なWQHD解像度、リフレッシュレート144Hz、KVMスイッチ、USB PD、高性能スタンドなど多彩な機能を備え、効率的なワークスペース構築を支援するビジネスモデル「PRO MAX 271QPHW E14」が、新たにラインナップに加わります。

■ 主な特長

円偏光方式パネル

・自然光に近い柔らかい光を再現する「円偏光技術」を採用したパネルを搭載し、眩しさやデジタル特有の刺激を軽減

高精細かつ144Hzの滑らかな映像表示

・フルHDの約1.8倍の情報量をWQHD解像度で、複数の資料を並べて表示したり、高精細な映像を楽しめる

・一般的な60Hzのモニターと比べ２倍以上となるリフレッシュレート144Hzの滑らかな映像表示で目の疲労を抑え、

ビジネスやライトなゲーミング用途としても活用

高精度な色表現

・出荷時にキャリブレーションを行うことでΔE≤2の色精度を実現し、ビジネスからクリエイティブ用途まで対応

KVMスイッチ＆USB PD65W

・1組のキーボード・マウスで2台のPCを切り替えて操作でき、デスク環境を効率化

・映像出力・データ通信・給電をUSB Type-Cケーブル1本で実現し、ノートPCとスマートに接続

Windows・Macとも高い親和性

・新たにmacOS対応の「MSI M-Mate」を使用でき、ソフトウェア上からキーボード・マウスでモニターの設定操作が可能

・Windows OSではProductivity Intelligence (P.I.)に対応

高性能スタンド・VESA対応

・高さ調節や縦表示にも対応し、体に負担の少ない最適な作業姿勢を実現

・VESA75対応で、机の上のスペースをより活用できるモニタアームへの取り付けも可能

スピーカー搭載

・スピーカー機能搭載で、PCやゲーム機、スティック型デバイスの音声を楽しめる

MSI Power Link

・対応したMSI製ミニPCとHDMI端子で接続・設定することで、モニターの電源ボタンとPCの電源ボタンが連動

目に優しい設計

・色味の変化を抑えるハードウェアブルーライトカット、アンチフリッカー、ノングレアパネルを採用で目の疲労を軽減

・目の疲労度合いを確認できるEye-Q Check機能で、休憩の目安をチェック

※「Apple」「Mac」「MacBook」は、米国およびその他の国・地域におけるApple Inc.の登録商標です

本製品はApple社とは一切関係のない製品であり、Appleのサービスや保証を提供するものではありません

【PRO MAX 271QPHW E14】

■PRO MAX 271QPHW E14製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MAX-271QPHW-E14

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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