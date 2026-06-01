セルプロモート、新執行役員就任のお知らせ

セルプロモート株式会社

デジタルトランスフォーメーション（DX）支援を通じて企業の成長を促進するセルプロモート株式会社（代表取締役：林 亮太、本社所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、2026年6月1日付で、深町修治が執行役員に就任したことをお知らせいたします。

当社は「ビジネスパーソンを憧れに」というビジョンの実現に向け、経営体制およびコーポレートガバナンスのさらなる強化を図るべく、執行役員を新たに選任いたしました。今後もさらなる事業規模の拡大と企業価値の向上を目指してまいります。

■深町 修治のプロフィール

深町 修治（ふかまち・しゅうじ）

【略歴】

複数のベンチャー企業にて、会計・財務を中心に管理業務全般に従事。ゼロベースの管理部門の構築からIPO推進等、管理本部長やCFOとしてIPO、M&Aを経験。2026年4月にセルプロモートに参画。

【コメント】

「後進への知識・ノウハウの注入を通じ更なる事業成長のための基盤強化に寄与したいと考えていたところ、若手社員の成長を重視し、自己成長を実感できる環境を整え、可能性に満ちたセルプロモートと出会い、一員に加われたことを大変光栄に存じます。現場の声を大切にし、メンバーと協力しながら、次のステージに耐え得る体制を構築してまいります。また、この過程における苦労よりも仕事を楽しめたと感じられる仕組みと環境づくりに尽力いたします。」

■新経営体制について

代表取締役 林 亮太

取締役 古後 正文

取締役 谷内 明雄

社外取締役 永井 淳平

執行役員 羽鳥 智哉

執行役員 笹森 勇介

執行役員 深町 修治

常勤監査役 大園 俊英

社外監査役 西田 純平

社外監査役 中村 光裕

社外監査役 杉本 俊彦

■セルプロモート 概要

セルプロモートは「IT」と「人材」をキーワードに、他社とは異なる独自のアプローチから社会に多様な価値を提供することを目指しています。挑戦を歓迎する環境をつくり、常に時代の変化を先読みしながら、IT人材が主役となる新時代を切り開きます。社会の持続的な発展と成長には、まだ世間に知られていない高いポテンシャルを秘めた人材や企業を見いだし、プロモートすることが不可欠です。セルプロモートは、次世代を担う人々と共に歩み、新たな時代を築くことで、社会の発展に貢献していきます。

会社名：セルプロモート株式会社

代表者：代表取締役 林 亮太

URL：https://cellpromote.biz/

設立：2019年1月

資本金：5,500万円

所在地：東京都新宿区新宿1-9-1 第2タケビル3階

事業内容：SIソリューション事業、DXコンサルティング事業