CoreUltra5 225F×GeForce RTX5060 Ti搭載 コストパフォーマンス重視構成で、ゲーミングPC入門にお勧め 「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月4日（木）より新たな製品を発売開始します。

最新のDLSS 4.5に対応したNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Ti搭載で、より安定したフレームレートでのゲーミング体験が可能なコストパフォーマンスにも優れた「MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP」が新たにラインナップに加わります。

【主な特長】

高コスパモデル

・コストパフォーマンスに優れたCore(TM) Ultra 5 225F × GeForce RTX(TM) 5060 Tiの組み合わせで、

初めてのゲーミングPCにお勧め

高いゲーミング性能

・NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50シリーズ最大の特徴であるDLSS 4.5の6倍マルチフレーム生成に対応

・フルHD解像度、高リフレッシュレート対応モニターとの組み合わせにお勧め

高速SSD

・M.2 NVMeタイプのSSD搭載でゲームやアプリの起動を高速化、快適なデータアクセスを実現

強化ガラス製サイドパネル

・強化ガラス製のサイドパネルを備え、内部のイルミネーション効果を楽しめ、より統一感のあるデスク周りを演出

Mystic Light対応

・搭載された冷却ファンのライティング効果・色を自由にカスタマイズ可能

・対応したMSI製ゲーミングデバイスと設定を同期することで個性を演出

高速で安定したネットワーク

・有線（2.5Gbps）、無線（Wi-Fi 6E）両対応で、設置場所を選ばずに高速なネットワーク通信が可能

【MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP】

■MAG Infinite S AI 2NVM5-032JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/MAG-Infinite-S-AI-2NVM5-032JP

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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