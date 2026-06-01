サイバーリーズン合同会社

AI(人工知能)を活用したサイバー攻撃対策プラットフォーム「Cybereason」を国内向けに提供するサイバーリーズン合同会社(A LevelBlue Company/本社:東京都中央区、代表執行役員社長:桜田 仁隆、以下、サイバーリーズン)は、現在他社のEDR(Endpoint Detection and Response)またはAV(ウイルス対策製品)をご利用中で、Cybereason EDR / NGAVへの新規切り替えをご検討されているお客様を対象に、「他社EDR・AV乗り換えキャンペーン(9ヶ月無償ライセンス提供)」を、2026年6月1日より開始いたします。

本キャンペーンでは、ご契約開始から最初の9ヶ月分のEDR / NGAVライセンス(製品サポートを含む)およびMDR(Managed Detection and Response)サービスを無償で提供することで、他社製品からの移行に伴うコストを大幅に軽減し、より実効性の高いエンドポイントセキュリティ体制への切り替えを支援します。

■ 本キャンペーンの背景

エンドポイントセキュリティ対策としてEDRの導入が進む一方で、「操作の複雑さ」「運用負荷の高さ」「インシデント対応体制の不足」といった課題を抱え、現行EDR / AVの見直しを検討する企業が増加しています。特に、ライセンス更新のタイミングを契機に、より自社の運用実態に即したソリューションへの切り替えを模索する声が高まっています。

サイバーリーズンは、直感的に操作可能な日本語対応UI、AI駆動型の高精度な検知エンジン、そしてSOCおよびインシデントレスポンス(IR)まで含めた包括的な支援体制を通じて、実運用に即したセキュリティ体制の最適化をサポートしてまいりました。本キャンペーンでは、従来のEDR / NGAVに加え、24時間365日体制でセキュリティ運用を代行するMDRサービスを新たに対象に加えることで、自社での運用に不安を抱えるお客様にも、導入直後から高度な運用体制を享受いただけるよう設計しています。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名称

他社EDR・AV乗り換えキャンペーン(9ヶ月無償ライセンス提供)

キャンペーン期間

2026年6月1日 ~ 2026年12月25日(弊社受注分まで)

対象製品・サービス

Cybereason EDR / NGAV / MDRサービス (製品サポートを含む)

対象のお客様

他社EDRまたは他社AV(ウイルス対策製品)をご利用中で、Cybereason EDR / NGAVを新規でご検討中のお客様

適用条件

・最低契約ライセンス数:300 ID以上

・最低契約年数:2年以上(3年以上も可)

・上記すべての条件を満たすこと

■ Cybereason EDR / NGAV / MDRが選ばれる理由

高精度な検知能力:MITRE ATT&CK(R) Enterprise Evaluation Round 7において、設定変更なし(Out-of-the-Box)で100%の検知率、100%の正確性、100%のSOC効率を達成。

直感的な日本語対応UI:オペレーターの学習コストを抑え、迅速なインシデント対応を可能にします。

包括的な運用支援:MDR(Managed Detection and Response)サービスやIR(インシデントレスポンス)サービスを通じて、お客様の運用負荷を軽減します。今回のキャンペーンでは、このMDRサービスも無償対象に含まれます。

AI駆動型相関分析(MalOp(TM)):断片的なアラートではなく、攻撃全体をストーリーとして可視化し、迅速かつ的確な意思決定を支援します。

■ 留意事項

本キャンペーンは、2026年12月25日までの弊社受注分までが対象となります。

本プログラムは2年以上のご契約が前提となります。1年契約は対象外です。

本キャンペーンのご利用にあたっては、CybereasonのMLSA(マスターライセンス・サービス契約)にご同意いただく必要があります。

正式なお見積もりにつきましては、弊社販売パートナーより別途ご提示いたします。

本キャンペーンに関するお問い合わせ

本キャンペーンの詳細については、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム： https://www.cybereason.co.jp/contact/

※お問い合わせの際は、フォームの自由記述欄に「9ヶ月無償キャンペーン」とご記載いただくとスムーズにご案内が可能です。

サイバーリーズンについて

サイバーリーズンは、米国に本社を置き、40カ国以上に顧客を持つ非上場の国際企業で、エンドポイントやクラウドなど企業のエコシステム全体を標的にしたサイバー攻撃を終息させるため、XDR、EDR、EPPソリューションとMDRサービスなどのセキュリティサービスを提供しています。

サイバーリーズン合同会社 会社概要

社 名：サイバーリーズン合同会社

設立日：2016年3月9日

代表執行役員社長：桜田 仁隆

所在地：東京都中央区京橋1-17-10 京橋 One Terrace 8階

事業内容：サイバー攻撃対策プラットフォーム「Cybereason」の日本市場での提供およびそれに付帯する事業

URL： https://www.cybereason.co.jp

お問い合わせ先: https://www.cybereason.co.jp/contact/