【リトアニア発ブランド BURGA（ブルガ）】公式ショップ「BURGA Partner Shop」が6月1日に楽天市場へ新規オープン！

株式会社ティーガイア

株式会社ティーガイア（東京都渋谷区 代表取締役社長：知識 賢治） は、リトアニア発のライフスタイルブランド「BURGA（ブルガ）」の楽天市場公式ショップ「BURGA Partner Shop」を、2026年6月1日（月）にオープンいたします。

BURGAは、スマホアクセサリーをファッションの一部として昇華させた欧州発の人気ブランドです。楽天市場への出店により、日本のお客様へスピーディーな国内配送と安心のサポートを提供いたします。

■世界的スターも愛用する、BURGAのデザイン哲学

BURGAのiPhoneケースは、テイラー・スウィフトをはじめとする世界中のセレブリティやインフルエンサーに愛用されています。 マーブル（大理石）、フローラル、モダンアートなど、豊富なデザインバリエーションを展開。デバイスを単なるガジェットではなく、自分を表現する「ジュエリー」のように演出します。

■ 「国内配送」による安心感と、膨大なラインナップの両立

今回の楽天市場店オープンにより、海外発送の課題であった「配送日数」や「通関手続き」の不安を解消し、よりスムーズなショッピング体験を実現します。

人気モデルを中心とした国内倉庫からの即納体制に加え、一部製品では受発注（お取り寄せ）形式を採用。これにより、BURGAの魅力であるデザインバリエーション・機種を日本のお客様へ余すことなく提供することが可能となりました。

すべての製品を日本国内より発送するため、楽天ポイントの活用や国内基準のサポートも含め、プレミアムブランドに相応しい安心で快適なショッピング環境をお届けいたします。

（※受発注品を含む配送時期は商品ページをご確認ください）

■豊富なラインナップと確かな保護性能

デザイン性だけでなく、大切なデバイスを守る高い保護性能も特長です。

・Tough MagSafeケース

耐久性に優れた二層構造を採用。内側のTPUと外側のポリカーボネートが、iPhoneを衝撃からしっかりと守ります。 MagSafeにも対応。

・Elite MagSafeケース

メッキのディテールなど、より高級感を追求したプレミアムライン。 MagSafeにも対応。

・トータルコーディネート

iPhoneケースと同じデザインのAirPodsケースや、MagSafe対応のリングホルダー（Magnetic Ring Holder）も取り揃え、持ち物を一貫した世界観で統一できます。

■主な取扱い製品と販売価格

Tough MagSafe ケース：\8,500(税込)

Elite MagSafeケース：\13,600(税込)

AirPodsケース：\3,800(税込)

Magnetic Ring Holder：\5,100(税込)

■販売情報

2026年6月1日（月）より、以下のサイトにて販売を開始します。

BURGA Partner Shop（楽天市場）：https://www.rakuten.co.jp/burgaps/

取扱店舗情報

・Smart Labo 北千住マルイ （東京都足立区千住 3-92 北千住マルイ 2F）

https://smalabo.com/html/page9.html

・Smart Labo 神戸三宮 (兵庫県神戸市中央区三宮町 1-8-1-167 さんプラザ 1F)

https://smalabo.com/html/page6.html

・Smartlabo.style 西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市高松町 14-2 阪急西宮ガーデンズ１F）

https://smalabo.com/html/page13.html

今後の展開予定店舗

・Smart Labo テラスモール松戸 （千葉県松戸市八ヶ崎2-8-1テラスモール松戸）

https://smalabo.com/html/page62.html

・Smartlabo.style 阪急三番街 （大阪府大阪市北区芝田1-1-3阪急三番街北館地上1F）

https://smalabo.com/html/page16.html

・Smart Labo サクラマチ熊本 （熊本県熊本市中央区桜町3番10号SAKURA MACHI Kumamoto 3F）

https://smalabo.com/html/page61.html

■ BURGA（ブルガ）について

リトアニアのHautica社が展開する、ファッション性と機能美を追求したブランドです。高品質な素材と洗練されたプリント技術により、日常のスマホケースを、ライフスタイルを彩る存在へと進化させます。

【会社概要】

会社名：株式会社ティーガイア

WEB：https://www.t-gaia.co.jp/

設立：1992年2月

資本金：3,154百万円

代表者：代表取締役社長 知識 賢治

本社：東京都渋谷区恵比寿 4-1-18

事業内容：（1）携帯電話等の通信サービスの契約取次、携帯電話等の販売代理店業

スマホアクセサリーの販売、卸売、その他リテール事業、決済サービス事業

（2）法人向け携帯電話の通信サービスほか各種サービスの取次と提供

各種デバイス、サービスの導入支援、運用・保守、回収