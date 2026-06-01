【オーラルケアブランド Soocas（ソーカス）】公式ショップ「Soocas公式ストア」が6月1日にAmazonへ新規オープン！

株式会社ティーガイア

株式会社ティーガイア（東京都渋谷区 代表取締役社長：知識 賢治）は、高機能オーラルケアブランド「Soocas（ソーカス）」の国内初となるAmazon.co.jp公式ショップ「Soocas公式ストア」を、2026年6月1日（月）にオープンいたします。

Soocas LLC（所在地：アメリカ、代表取締役社長：Fandi Meng、以下「Soocas」）が展開するオーラルケアブランド「Soocas」は、これまで国内の一部販路にて展開されてきましたが、このたびティーガイアがオンラインチャネルにおける公式パートナーとなったことで、最新モデルの迅速な提供と、国内正規のカスタマーサポート体制を構築。 ブランドの真の価値を安心してお楽しみいただける環境を整え、日本市場での展開を本格化させます。

■最新モデルの優先供給と国内即納体制

メーカー公認の公式ブランドストアとして、「NEOS IIシリーズ」などの最新モデルを優先的に日本市場へ投入。最短当日・翌日の配送を実現し、最新のオーラルケア体験をストレスなくお届けします。

■ 歯科医も注目する「マルチクリーン」哲学と受賞歴

Soocasが提唱する「マルチクリーン」は、ブラッシングとフロッシングを一つのシームレスな体験へと統合する次世代のケアスタイルです。

その革新性は世界的に認められており、直近では「iF Design Award 2025」や「CES 2025 Editors' Choice」を受賞。オーラルケアを「単なる洗浄」から「洗練されたセルフケア」へと昇華させます。

■ 最新ラインナップ

独自の「ミニ一体型ポンプ」と「中空ソニックモーター」を搭載した、Soocasの技術の結晶であるNEOS IIシリーズを中心に展開します。

・Soocas NEOS II（2-in-1 電動歯ブラシ） 24,900円(税込)

「NEOS II」は、音波振動とウォーターフロスを一台に完全統合。これまでのケアの常識を覆す効率性を実現します。

超微細0.6mmの水流と124.3PSIピーク水圧で、手動歯ブラシの最大35倍の汚れを落とします。

※Soocas内部ラボテストレポートによる

・Soocas NEOS II Ultra（3-in-1 プレミアムモデル） 32,800円(税込)

「NEOS II Ultra」は、世界初（*1）の音波振動・ウォーターフロス・スイングを組み合わせた独自の「MultiCleanシステム」を採用しています。

毎分66,000回の音波振動に加え、0.55mmの超極細ジェット水流と最大124.3 PSIの水圧を搭載しており、歯の表面だけでなく歯間や歯ぐき周辺まで効率的にケアします。さらに、歯科医推奨のブラッシング方法「バス法」を参考にした20°の左右スイング設計を採用し、歯と歯ぐきの境目まで効率的にケアします。

ブランド史上最高峰のクリーニング性能を誇るフラッグシップモデル。

(*1) 世界初：ブラシ・ジェットウォッシャー一体型構造において。メーカー調べ（特許庁における先行技術調査による。2023年3月時点）。日本特許番号：7585571 米国特許出願番号：18178021

■ 販売情報

2026年6月1日（月）より販売開始

Soocas公式ストア（Amazon）

URL：https://www.amazon.co.jp/Soocas

■ Soocas（ソーカス）について

Soocasは、「毎日のセルフケアをもっとシンプルに」をコンセプトに、電動歯ブラシや口腔洗浄器などを展開するグローバルセルフケアブランドです。「テクノロジーでより良いオーラルケア体験を創造する」という理念のもと2015年に設立され、研究開発からデザイン、量産まで一貫した体制を構築。iF Design Award、Red Dot Design Award、Good Design Awardなど、国際的なデザイン賞も多数受賞しています。高度な技術とデザイン性を融合したスマートケア製品を通じて、世界中のユーザーへより快適で効率的なセルフケア体験を提供しています。



【会社概要】

会社名：株式会社ティーガイア

WEB：https://www.t-gaia.co.jp/

設立：1992年2月

資本金：3,154百万円

代表者：代表取締役社長 知識 賢治

本社：東京都渋谷区恵比寿 4-1-18

事業内容：（1）携帯電話等の通信サービスの契約取次、携帯電話等の販売代理店業

スマホアクセサリーの販売、卸売、その他リテール事業、決済サービス事業

（2）法人向け携帯電話の通信サービスほか各種サービスの取次と提供

各種デバイス、サービスの導入支援、運用・保守、回収