“人”を通じて大崎コンピュータエンヂニアリングの内側を伝える「INSIDE OCE」を公開

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング（本社：東京都品川区、代表取締役社長：武田健三、以下 OCE）は、社員にフォーカスした新オウンドメディア「INSIDE OCE」を公開しました。



「INSIDE OCE」は、OCEで働く社員の日常や仕事への向き合い方、働く環境など、“会社の内側”にあるリアルな姿を発信するメディアです。



URL：https://inside.oce.co.jp/

■ 「INSIDE OCE」立ち上げの背景

これまでOCEでは、企業サイトや採用サイトを通じて、事業内容やサービスについて情報発信を行ってきました。



一方で、当社は情報・通信分野における総合インテグレータとして、社会インフラを支える役割を担っているものの、社員の日々の姿勢や仕事への向き合い方が、外から見えにくい面があります。

そのため、実際に働く社員の姿や社内の雰囲気、「どのような人たちが、どのような想いで仕事に取り組んでいるのか」といった部分が、外部に伝わりにくいという課題がありました。



社員一人ひとりの考え方や働き方を伝えることで、当社をより身近に感じていただきたいという思いから、「INSIDE OCE」を立ち上げました。

■ 「INSIDE OCE」の主なコンテンツ

本メディアでは、社員一人ひとりの魅力や、仕事への想いを伝えるため、さまざまなコンテンツを展開予定です。

社員インタビュー・座談会・アンケート

社員の価値観や仕事への想いを紹介します。

プロジェクトレポート

社員が取り組む業務やプロジェクトの裏側、成果などを発信します。

社員コラム

趣味や休日の過ごし方など、社員の素顔が伝わるコンテンツを掲載します。

広報コラム

広報担当者の視点から、会社の取り組みや仕事の裏側を紹介します。

飾らない等身大の姿を通じて、OCEや社員の魅力を感じていただけるメディアを目指します。

■ 今後の展望

「INSIDE OCE」では、今後も継続的にコンテンツを更新し、OCEで働く「人」と「仕事」の魅力を広く届けてまいります。

本メディアを通じて、より多くの方に弊社を身近に感じていただき、企業理解や採用広報、社内コミュニケーションの活性化につなげていきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

代表：武田 健三

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー2階

事業概要：

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリングは、情報・通信分野における総合インテグレータです。情報通信システムの設計・構築・運用・保守を主軸に、自治体・民間企業向けにITインフラ構築、データセンター運営、クラウドサービス、業務システム開発など、幅広いITサービスを提供しています。

設計から運用・保守まで一貫して対応できる体制を強みとし、お客様に寄り添ったサービスを展開しています。

企業ホームページ：https://www.oce.co.jp/