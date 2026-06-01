パレットプラザ、人気フォトグッズがアプリからの注文で全品半額！

株式会社プラザホールディングス

株式会社プラザホールディングスの連結子会社である 株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区、代表取締役：大島康広）が運営する写真サービス専門店「パレットプラザ」は、公式アプリのダウンロード促進施策として、アプリ経由で注文できる対象グッズを期間限定で“全品半額”で提供する「アプリ限定 半額キャンペーン」を2026年6月１日（月）より開催いたします。

スマートフォンで日常的に写真を撮る時代となり、家族との思い出、子どもの成長記録、ペットのかわいい瞬間、推し活の記念写真など、多くの写真がスマホの中に保存されています。

一方で、「撮ったまま見返していない」「データだけで終わっている」という声も多く、写真を“形に残す”機会は減少しています。

本キャンペーンでは、スマホの中のお気に入り写真や、また、ご自身で作成されたオリジナルコンテンツでのグッズ化をもっと気軽に楽しんでいただくため、当社が2026年4月にリリースをいたしましたフォトグッズ注文アプリ『PALETTE PLAZA -パレットプラザ公式アプリ』から簡単に注文できる人気フォトグッズを、店舗受け取りご注文に限り期間限定・全品半額で提供いたします。

アプリなら、スマホからいつでも簡単に注文が可能です。 ご自宅用はもちろん、家族へのプレゼント、子どもの成長記録、推し活グッズ制作、ペット写真のインテリア利用など、幅広いシーンで活用いただけます。

お気に入りの1枚や、ご自身でデザインされた画像をマグカップやトートバッグにしたり、旅行写真をフォトブックとして残したり、“写真やプリントを楽しむ新しいきっかけ”として利用できるキャンペーンです。

パレットプラザ公式サイト URL

https://www.paletteplaza.jp/

■ キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/720/table/330_1_4bf06bacadae42dac4cd18dbe6870fb4.jpg?v=202606010551 ]

※対象商品は変更となる場合があります。 ※一部対象外商品がある場合があります。

■ サービス概要・ラインナップ

●サービス名：スマートフォンアプリ『PALETTE PLAZA -パレットプラザ公式アプリ』

●対応OS：iOS／Android

●料金：登録無料

フォトグッズの注文を自宅で完結できるサービスです。

注文した商品は自宅配送または店舗受け取りが可能です。

URL： https://www.paletteplaza.jp/cp/app/

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6747161425(https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id6747161425?pt=442502&ct=PressRelease&mt=8)

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.plazacreate.paletteplaza(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.plazacreate.paletteplaza&referrer=utm_source%3Dweb%26utm_medium%3Dweb%26utm_campaign%3DPressRelease)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/720/table/330_2_7a3a2beceaa256bba77dc83ec0e8ef2a.jpg?v=202606010551 ]（アプリ画面の一部）

■写真サービス専門店 「パレットプラザ（PALETTE PLAZA）」 とは

パレットプラザ（PALETTE PLAZA）は、株式会社プラザクリエイトが全国に展開する写真プリント・関連サービスチェーンです。全国に約140店舗を展開し、2026年に1号店開店より40周年を迎えました。

スマホ写真やデジカメ写真のプリント、フィルム現像、フォトブック作成、フォトグッズ作成、証明写真撮影、ビデオテープのダビング、iPhone修理など、暮らしを彩る写真・思い出をさまざまなライフシーンに寄り添い、素敵な形にして残すサービスを提供しています。

パレットプラザ店舗イメージ

今後も、スマートフォン内に眠る写真を“体験価値”として残せるサービス拡充を進めてまいります。 アプリを通じ、写真プリントやフォトグッズをより身近に楽しめる企画・機能を提供してまいります。

■ 株式会社プラザクリエイト

会社名：株式会社プラザクリエイト

本社所在地：〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表：代表取締役社長 大島康広

事業内容：写真・映像・通信に関する事業

URL： https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。