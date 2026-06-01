メディフォン、AI時代のエンジニア組織強化に向けた採用ページを公開

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、AI時代におけるエンジニア組織強化に向けて、エンジニア採用ページを公開いたしました。

エンジニア採用ページはこちら :https://mediphone.co.jp/recruit-engineer/■エンジニア採用ページ開設の背景

近年、生成AIをはじめとする技術革新によって、エンジニアを取り巻く環境は大きく変化しています。開発生産性が飛躍的に向上する一方で、「どのような社会課題に向き合い、何を実装するのか」という視点が、これまで以上に重要になっています。

メディフォンではこうした変化を踏まえ、医療DXという社会インフラ領域において、「テクノロジーを使って何を実現したいのか」という思想やプロダクト開発の考え方を発信する場として、本採用ページを立ち上げました。

■デザインコンセプト

本採用ページのキーコンセプトは「プロダクトマインド × テクノロジー」です。

メディフォンのエンジニア組織では、「高い技術力を持つこと」を大前提としながらも、その技術を「何のために使うか」を重視しています。本採用ページでは、社会課題の解決および「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」というビジョン実現こそが主役であるという姿勢を表現しました。

医療DXは、社会的インパクトが大きい一方で、まだデジタル化の余地が多く残されている領域でもあります。メディフォンは、社会貢献性の高い領域で、テクノロジーを深く追求できる環境づくりを進めており、「何のためにプロダクトをつくるのか」を重視する、プロダクト志向のエンジニアを心から歓迎しています。

■候補者視点を重視したUX/UI設計

制作にあたり、実際に働くエンジニアへのインタビューから抽出したエンジニア組織のリアルな課題感やニーズを整理した上で、コンテンツへ反映いたしました。

また、候補者の検討フェーズに沿って、情報を以下の6段階で構造化しています。

- 社外CTOメッセージ (思想確認)- ここで働く理由 (候補者メリットの提示)- プロダクト紹介 (意味理解)- 技術スタック (技術レベル確認)- エンジニアブログ (リアル確認)- 募集要項 (自分に合うか確認)

特に「ここで働く理由」は、以下3つの観点を基に整理しました。

- 業界の未来を、自分たちの手で創り上げる- 「誰かの役に立てている」を、日々実感できる- 医療インフラを、エンジニアリングする

エンジニアとして得られる経験や市場価値の向上だけでなく、医療インフラという社会的インパクトの大きい領域に携われる点も訴求しています。

UIデザインでは、医療領域に求められる信頼感と、テクノロジー企業としての先進性を両立しました。暖かみのある青を基調とし、シンプルな構成の中にグラデーションやアニメーションを取り入れています。

【メディフォン 社外取締役/社外CTO・若狹 建 からのコメント】

メインコピー「BUILD THE VISION WITH US.」には、すべてのメンバーが職種の壁を越え、プロダクトを創る当事者であるという意味を込めています。

AIの驚異的な進化により、誰もがアイデアを形にできる時代を迎えています。それぞれの専門領域の強みを越境し、ビジョン（VISION）実現のためにスピード感を持ち主体的に構築していく「Builder」として、全員が最善を尽くし、従来の枠にとどまらず、社会や産業の未来そのものを“つくる”ことができる時代と考えています。

このメッセージは、前述の「ここで働く理由」として挙げた「医療インフラを、エンジニアリングする」という想いや、「メディフォンでしか得られない3つの価値」とも一貫しています。

このたびのエンジニア採用ページの公開は、ゴールではなくスタートだと考えています。今後も市場やテクノロジートレンドの変化、そして出会う候補者の方々との対話を踏まえて、継続的に内容のアップデートを重ねていく予定です。

今後もメディフォンでは、「すべての多様な人々が自分の意思で できるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現に向け、医療・ヘルスケア領域における社会課題にテクノロジーで向き合いながら、プロダクト開発およびエンジニアリング組織の強化を推進してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健康診断データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/