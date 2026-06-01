三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（代表執行役社長 半沢 淳一、以下 MUFG）およびグループ6社（株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、アコム株式会社）は、公益財団法人Soil（代表理事 久田 哲史）と共に、社会課題の解決をめざす団体・個人向け助成プログラム「Soilx MUFG」の第2回を開催し、総額3,000万円の資金助成を決定いたしました[1]。

社会課題に挑むアイデアやテクノロジーはあるものの資金調達や事業化に向け困難に直面する団体などを対象とし、応募総数270団体から最終選考20団体を選出し、厳正な審査の結果、10団体を採択したものです（採択先概要は次ページご参照）。各団体には、300万円の助成と事業支援を実施いたします。

MUFGでは、本取り組みを通じ、社会の変革を志すみなさまのチカラとなり、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

[1] 社会課題解決に向けた助成プログラム「SoilxMUFG」の開始については下記リンクをご参照ください。

https://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/251104_1.pdf

【採択先10団体 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36656/table/336_1_7adb4a9fbd5b1eff09d95fe09715d9c1.jpg?v=202606010252 ]

以上