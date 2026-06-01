「やればできる」の記憶をつくる　個別指導の明光義塾　2026年6月1日 新規開校のお知らせ

株式会社明光ネットワークジャパン

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）は、2026年6月1日、新たに教室が開校したことをお知らせいたします。

教室名：明光義塾 ブランチ福岡下原教室

開校日：2026年6月1日

住所：〒813-0002 福岡県福岡市東区下原4-2-1 ブランチ福岡下原2F

URL：https://www.meikogijuku.jp/school/fukuoka/fukuoka-shi-higashi-ku/S4149/

■『夏のYDK入会キャンペーン2026』実施中！

明光義塾では『夏のYDK入会キャンペーン2026』を実施しています。

明光義塾公式Webサイトからお問い合わせのうえ、入会された方に「入会金無料」と「90分×4回授業無料」をプレゼント。明光義塾での学びを通して、子どもたちが「やればできる」と実感できる夏になるようサポートいたします。詳しくはお近くの教室までお問い合わせください。※一部の教室を除きます。

【キャンペーン特設Webサイトはこちら】

https://www.meikogijuku.jp/lp/2026_campaign_summer/

■株式会社明光ネットワークジャパン（https://www.meikonet.co.jp）

事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開をしています。

※プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。