店舗や受付のタブレット運用を安全かつスマートに。鍵付きセキュリティボックス搭載のiPad・Galaxy用フロアスタンドを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デジタルサイネージや受付端末に最適なiPad、Galaxy用フロアスタンド「CR-LASTIP37」を発売しました。

本製品は、不特定多数の人が行き交う商業施設やオフィス、展示会場などでiPadやGalaxyタブレットを安全に常設できる自立型のフロアスタンドです。鍵付きセキュリティボックスが本体を盗難やいたずらから守るだけでなく、電源ケーブルをスタンド内にすっきりと隠せる配線設計を採用。美観を損なわずスタイリッシュな設置が可能です。店舗のインフォメーション、イベントの案内、無人受付システムなど、タブレットを使ってスマートに行えるようになる便利なアイテムです。

【掲載ページ】

品名：iPad、Galaxy用フロアスタンド

品番：CR-LASTIP37 標準価格：20,900円（税抜き 19,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LASTIP37

タブレットの盗難・設置の不安をこれ1台で解決

タブレット収納部に鍵付きのセキュリティケースを採用したフロアスタンドです。

ケースはネジでスタンドにガッチリ固定されるので、簡単に外れません。

シリンダー錠でしっかり施錠

ケース背面には、防犯性に優れた専用シリンダー錠を装備しています。

セキュリティワイヤーも取り付け可能

セキュリティワイヤーホール搭載でセキュリティワイヤーを取り付けることができます。

※別売：セキュリティワイヤー（SLE-44S-1）

受付・店頭のデジタルサイネージで活用できる

iPad・Galaxy Tabを「安全に・美しく」固定できるセキュリティケースで、受付・店舗・サイネージ運用に最適。不特定多数の人が行き交う場所でも、盗難や紛失のリスクを抑制することができます。

10.9～11インチのiPadとGalaxy Tabに対応

iPadとGalaxy Tabの両シリーズの10.9インチと11インチのタブレットに対応しています。形状の異なる2つのスペーサーをケースに付け替えて設置できます。

端末を傷から守るクッション付き

背面カバーやスペーサーにクッションが付いているので、端末を優しく保護。スチールケースとの接触による傷を防ぎ、大切な機器を守ります。

手軽に回転、角度調整できる

タブレットは縦・横向き設置が可能で、使用環境や状況に合わせて角度調整できます。

充電ケーブルを差したまま使える

ケーブルを通せるスリットが付いているので、充電ケーブルを接続したまま使用できます。

※ケースを取り付ける際には、先に充電ケーブルを端末に接続してから手順に沿って取り付けてください。

カメラホール搭載

ケースを装着したままカメラ機能も使用できます。

ケーブルを隠してキレイに配線できる

ケーブルはスタンドの支柱内を通すことができるので、見た目もキレイに配線できます。

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【関連ページ】

タブレット・スマートフォンスタンド・ホルダー・アーム（タブレット対応）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone_tablet/stand/index.html?tablet=1

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LASTIP37

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