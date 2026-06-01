大阪・心斎橋に「MAREN」が6月1日オープン。海外展開を見据えブランド名を刷新

株式会社Y.G GROUP大阪・心斎橋に誕生した「MAREN 心斎橋」

株式会社Y.G GROUP（本社：大阪府大阪市、代表取締役：権藤 豊）は、本日2026年6月1日（月）、大阪・心斎橋に「MAREN 心斎橋」をグランドオープンいたしました。

「MAREN 心斎橋」は、和食の技術を活かした“極上まぜそば”を提供するMARENの新たなフラッグシップです。国内外から多くのお客様が訪れる大阪・心斎橋の地から、MARENの世界観と品質を発信してまいります。

また、海外市場を見据えたブランド戦略の一環として、これまで国内で親しまれてきた「soba MAREN」から、よりシンプルで世界に伝わりやすいブランド名「MAREN」へと刷新いたしました。

MARENは今後、大阪・東京を中心とした国内展開に加え、スイス進出をはじめとするグローバル展開の準備を進めてまいります。

2020年、小さな和食店から業態転換して誕生したMAREN GROUP

MAREN GROUPの原点は、大阪・都島で営んでいた小さな和食店にあります。

2020年、コロナ禍により飲食業界が大きな変化を迫られる中、その和食店から業態転換する形で、「和食屋による極上しょうゆそば」marenが誕生しました。

和食店として培ってきた出汁や、素材の扱い方を活かし、ラーメンという枠の中で、和食の技術を感じられる新たな麺料理の形を追求してきました。

その後、より多くのお客様にMARENの味と世界観を届けるため、まぜそば業態へと展開。中崎町、肥後橋、東京・渋谷へと店舗を広げ、2024年にはブランドの原点である本店を北新地へ移転しました。

MAREN GROUPは、ただ店舗数を増やすことを目的とするのではなく、一杯の料理、空間、接客を通じて、その街に無くてはならないブランドであり続けることを大切にしています。

「soba MAREN」から「MAREN」へ。ブランド名刷新の背景

これまで国内で親しまれてきた「soba MAREN」という名称は、日本の麺文化を想起させる一方で、海外市場においては特定の「蕎麦 / buckwheat noodles」と誤認される可能性がありました。

MARENが目指すのは、日本国内にとどまらず、世界中のお客様に愛されるグローバルブランドです。

そのため、ブランドのアイデンティティである「MAREN」の名をよりシンプルに、よりダイレクトに届けるため、今後はブランド名を「MAREN」へ統一いたします。

「MAREN」という名称は、禅語の「事上磨錬」に由来しています。日々の仕事や実践の中で自分を磨き、高めていくという想いを込めています。

なお、ブランドの原点である「maren 北新地本店」については、オリジンとしての位置づけと特別なメニュー構成を表現するため、引き続き小文字の「maren」ロゴを使用いたします。

MAREN 心斎橋について

「MAREN 心斎橋」は、「和食屋による極上まぜそば」を中心に提供する、MARENの新たなフラッグシップです。

心斎橋は、大阪を代表する繁華街であり、国内外から多くの人が訪れるエリアです。MARENはこの地から、日本の食文化、和食の技術、現代的なブランド体験を掛け合わせた新しいまぜそばの可能性を発信していきます。

MARENのまぜそばは、スープではなく、特製のタレ、出汁、香味油を麺に絡めて楽しむ“汁なしラーメン”の一種です。

和食の考え方をベースに、素材の旨みを重ね、香り、食感、余韻まで設計した一杯に仕上げています。麺を楽しんだ後には、残ったタレや具材の旨みをミニ飯と合わせることで、最後の一口まで楽しんでいただけます。

看板メニュー

札幌軟石×銅×ホワイトオークの天板を使用グッズディスプレイ六方石の台にタッチパネル券売機

しょうゆまぜそば

MARENの定番となる看板メニュー。

和食の技術を活かした特製の醤油ダレと鶏出汁、香味油を、麺にしっかりと絡めて味わう一杯です。

シンプルでありながら、出汁の奥行きと香りの余韻を楽しめる、MARENらしさを表現したまぜそばです。

鶏塩まぜそば -大葉オイル-

鶏の旨みを引き出した、塩ベースのまぜそば。

軽やかな口当たりの中に、しっかりとした旨みを感じられる一杯です。

大葉オイルが全体に絡み、しば漬けやレモンが後味をさっぱりと引き締めます。

最後まで飽きずに楽しめる、他にはない味わいに仕上げています。

トリュフ香る和牛まぜそば

芳醇なトリュフの香りと、しっとり火入れした黒毛和牛の旨みが絡み合う贅沢な一杯。

アクセントには、爽やかな酸味とコクが広がるリンゴのレモンバターソテーを合わせました。

甘み、酸味、旨みのバランスが絶妙で、最後の一口まで飽きさせません。

仕上げに特製ソースをかけることで、香りとコクがさらに増し、より大人な味わいをお楽しみいただけます。

スイス進出をはじめ、グローバル展開へ

MARENは今後、大阪・東京を中心とした国内展開に加え、スイス進出をはじめとする海外展開の準備を進めています。

スイスは、日本食への関心が高く、上質な食体験へのニーズも大きい市場です。MARENは、和食の技術を活かしたまぜそばを通じて、日本発の新しい麺文化を世界へ届けていきます。

「MAREN 心斎橋」は、そのグローバル展開に向けた国内フラッグシップとして、ブランドの世界観、商品力、サービス品質をさらに磨き上げていく拠点となります。

MAREN GROUPが大切にすること

MAREN GROUPの理念は、

「夢」を「現実」にしていく。

DREAMS INTO REALITY

夢を語るだけでは、何も変わらない。

描いた未来を、日々の行動で現実に変えていく。

それが、Y.G GROUPの哲学です。

MAREN GROUPの使命は、

地域にとって、なくてはならない存在になる。

目指すのは、単なる“美味しい店”ではありません。

その街の人々に必要とされ、愛される存在になること。

「ここにこの店があってよかった」

そう心から感じていただける価値を、食、空間、サービス、発信のすべてで提供し続けること。

地域の活力に貢献し、街の文化の一部として根付くことが、私たちの使命です。

MAREN GROUPの目標は、

仲間が誇れるブランドを創る。

売上や店舗数だけを追いかける会社ではなく、働く仲間が、家族や友人に、

「自分はMARENで働いている」

と胸を張って言えるブランドを創ること。

それが、私たちの目指す姿です。

代表コメント

今回の「MAREN 心斎橋」オープンは、私たちにとって単なる新店舗ではなく、MARENというブランドを国内外へ発信していくための大きな一歩です。

これまで多くのお客様、仲間、関係者の皆さまに支えていただきながら、MARENは少しずつ形を変え、広がってきました。

これからは、大阪・東京での展開に加え、グローバル展開にも本格的に挑戦していきます。

大阪から世界へ。

MAREN GROUPは、これからも“夢を現実にしていく”ブランドであり続けます。

株式会社Y.G GROUP

代表取締役 CEO 権藤 豊

店舗概要

店舗名

MAREN 心斎橋

オープン日

2026年6月1日

所在地

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-17-5

当面の営業時間

スタッフ教育およびオペレーション体制が整うまで、当面の間は下記にて営業いたします。

火～日・祝 11:00-14:00 / 17:00-翌5:00

※オペレーション体制が整い次第、定休日無しの11:00-翌6:00で営業予定です。

定休日

月 ※6/1（月）のオープン日は、11:00-14:00/17:00-翌5:00で営業いたします。

席数

23席

・カウンター席：9席

・テーブル席：14席（4名×3卓、2名×1卓）

公式Instagram

MAREN 日本公式：@maren_japan

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系列店情報

maren 北新地本店

大阪府大阪市北区堂島1-3-19

Instagram：@maren_origin

MAREN 中崎町

大阪府大阪市北区中崎西1-4-22

MAREN 肥後橋

大阪府大阪市西区江戸堀1-15-7

MAREN 渋谷

東京都渋谷区円山町10-16

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会社概要

株式会社Y.G GROUP

代表取締役 CEO 権藤 豊

大阪府大阪市都島区友渕町2-4-6

設立 2012年5月