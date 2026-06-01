7月11日（土）　TIAD 3rd Anniversary SPECIAL DINNER with APICIUS

株式会社日本セレモニー

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、2026年7月11日（土）に、館内5階のオールデイダイニング「Table For Tomorrow」にてTIADの３周年を記念するスペシャルディナー“TIAD 3rd Anniversary SPECIAL DINNER with APICIUS”をお届けします。

東京有楽町にある老舗グランメゾン「アピシウス」よりヘッドシェフ森山順一氏とシェフソムリエ情野博之氏、シェフパティシエ上原孝之氏を招いての一夜限りのスペシャルディナーです。

2023年7月にTIADが開業して以来、毎年コラボレーションを重ねご好評をいただき、今回で3度目の開催を迎えます。Table For Tomorrowヘッドシェフの南谷勇志とソムリエの末松洋祐とともに、アピシウス監修の特別メニューをお届けいたします。

■アピシウスについて

1983年創業、日本のフランス料理界を牽引する老舗グランメゾン。伝統的なフランス料理、最高峰のおもてなし、そして3万本を超える圧巻のワインコレクションを誇り、40年以上にわたり大人の社交場として美食家たちに愛され続けています。

今回のスペシャルディナーでは、アピシウスを率いるヘッドシェフ・森山順一氏、シェフソムリエ・情野博之氏、シェフパティシエ・上原孝之氏の3名が総力を挙げて監修。料理、ワイン、デザートのすべてにおいて至高を極めた、特別なメニューをお届けします。

■Table For Tomorrow

TIADからは「Table For Tomorrow」ヘッドシェフの南谷と、ソムリエの末松がおもてなしいたします。3周年の感謝の気持ちを込めて、唯一無二のディナータイムお届けいたします。

【メニュー】

・フォアグラとアボカドのマルブレ

・雲丹とキャビア 野菜のクリームムース コンソメゼリー寄せ

・渥美サーモンのルーラード サラダ仕立て

・小笠原産母島の青海亀のコンソメスープ シェリー風味

・蝦夷鮑のパイ包み ジャポネスク

・国産黒毛和牛フィレ肉のポワレ デュクセルを纏ったオルロフ風 ボルドレーズソース

・旬の果実とフルーツトマトのガスパッチョ とうもろこしの軽やかなグラスをアクセントに

【ワイン】

・アンリオ ブリュット・スーヴェラン NV

・フランソワ・ラベ ピノ・ノワール 2023

・ゴンザレス・ビアス デル・デューク アモンティリャード

・シャトーヌフ・デュ・パブ・ブラン2023 ドメーヌ・デ・セネショー

・シャトー ラグランジュ 2019

■TIAD 3rd Anniversary SPECIAL DINNER with APICIUS

日時： 2026年7月11日(土)

時間： 18:30 ディナー開始（18:00～受付）

料金： \38,000（消費税・サービス料込み）

場所： 「Table For Tomorrow」（TIAD 5階）

■ご予約・お問い合わせ

TEL: 052-212-5888（10時～22時）

Email： restaurant-rsv@hotel-tiad.com

公式サイト： https://hotel-tiad.com/

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

2024、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。