株式会社フレンドマイクローブ、FOOMA JAPAN 2026に出展

株式会社フレンドマイクローブ

株式会社フレンドマイクローブは、2026年6月2日（火）から6月5日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。 FOOMA JAPAN 2026は、一般社団法人 日本食品機械工業会が主催する、食品製造の最新技術・製品・サービスが集結する世界最大級の食品製造総合展です。 テーマには「The Shift is On.」が掲げられ、食品産業の変化に対応する新たな技術・ソリューションが紹介されます。

株式会社フレンドマイクローブは、微生物（酵素）とバイオリアクター技術を活用し、排水処理、環境・衛生技術、バイオものづくりなどの領域で研究開発と社会実装を進めてきました。 本展示では、食品製造現場における環境負荷低減や持続可能な運用に貢献する技術・知見をご紹介します。

▍出展の背景

FOOMA JAPAN 2026は、食品機械・装置および関連機器に関する技術・情報の交流と普及を目的に開催される展示会であり、食品製造の最先端テクノロジー、製品、サービスを通じて「食の技術が拓く、ゆたかな未来」を提案する場として位置づけられています。 会場では、食品製造の21分野を網羅する約1,000社規模の出展が予定されており、食品産業の「現在」と「未来」を体感できる場として注目されています。

食品産業を取り巻く環境では、安全・安心の確保に加え、省力化、環境への配慮、フードテック対応など、多様な課題への対応が求められています。 株式会社フレンドマイクローブは、こうした変化の中で、微生物技術を活用した排水処理・環境負荷低減の観点から、食品製造現場に貢献するソリューションを提案してまいります。

▍出展概要

株式会社フレンドマイクローブは、FOOMA JAPAN 2026において、微生物（酵素）とバイオリアクター技術を活用した排水処理・環境対策に関する技術・知見を紹介します。

食品製造現場における持続可能な運用や、環境負荷低減に向けた取り組みを支えるソリューションとして、来場者の皆さまに具体的な提案を行う予定です。

□ 出展概要

● 展示会名：FOOMA JAPAN 2026 https://www.foomajapan.jp/

● 会期：2026年6月2日(火)～6月5日(金) 10:00～17:00

● 会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール／東展示棟1～3・7・8ホール

● 主催：一般社団法人 日本食品機械工業会

● テーマ：The Shift is On.

● 出展内容：油脂分解微生物による油脂含有排水の処理システム

● 小間番号：WA-IS-03

● ピッチプレゼン：6月2日(火) 12:35-12:55

▍来場者の皆さまへ

本展示では、食品製造現場における排水処理や環境負荷低減に関心をお持ちの企業・ご担当者の皆さまに向けて、微生物技術を活用したアプローチをご紹介します。

環境対応と現場運用の両立を目指す取り組みや、持続可能な食品製造に向けた新たな選択肢として、具体的な活用可能性をご覧いただけます。

会期中は、実際の導入・活用を見据えたご相談にも対応予定です。

食品製造の現場課題に対する新たな解決策をお探しの方は、ぜひ株式会社フレンドマイクローブのブースへお立ち寄りください。

▍今後の展望

株式会社フレンドマイクローブは、FOOMA JAPAN 2026への出展を通じて、食品製造分野における微生物技術の可能性を広く発信するとともに、排水処理や環境負荷低減に関する新たな連携機会の創出を目指します。

今後も、微生物（酵素）とバイオリアクター技術を軸に、研究開発から社会実装までを一体で進めながら、持続可能な食品産業の実現に貢献してまいります。

会社概要

株式会社フレンドマイクローブは、微生物（酵素）とバイオリアクター技術をコアに、研究開発から社会実装までを見据えた事業を展開しています。

● 会社名：株式会社フレンドマイクローブ

● 所在地：愛知県名古屋市千種区不⽼町１

● 代表者：代表取締役社長 蟹江純一

● 事業内容：微生物関連技術の研究開発、排水処理、環境・衛生技術開発、バイオものづくり関連事業

● URL：https://friendmicrobe.co.jp/

お問い合わせ先：(電話) 052-753-8208 (メール) web-info02@friendmicrobe.co.jp