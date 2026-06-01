あなたのいばしょ、広島県呉市教育委員会とこどもへの支援、孤独・孤立・自殺対策で連携へ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ

特定非営利活動法人あなたのいばしょ(東京都千代田区、理事長：根岸督和、以下「あなたのいばしょ」)は、いじめや虐待、孤独・孤立、自殺対策における相談事業に関する連携について、2026年6月1日、広島県呉市教育委員会（以下「呉市教育委員会」）と「呉のこどもを守るための連携協定」を締結いたします。

警察庁・厚生労働省の自殺統計によると、2025年の児童生徒の自殺者数は538人で過去最多となっており、極めて憂慮すべき状況です。呉市においても、いのちに係る事案についての報告や相談が増えていることから、児童生徒がいつでも安心してSOSを出せる相談体制の充実が求められています。

呉市教育委員会では、これまでもアンケートや個人面談、「いのちを大切にする教育」、相談窓口の周知、スクールカウンセラーの常駐などに取り組んできましたが、対面での相談よりもSNSやチャットの方が相談しやすい児童生徒もいると考えられることから、本協定を締結することによってチャット相談窓口の開設に向けた取り組みを開始しました。

深刻化する孤独・孤立問題に対しては、地域をはじめとする社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れ、関係府省庁、地方公共団体及びNPO等が連携し、１.声を上げやすい・相談しやすい環境整備、２.人と人とのつながりを生むための施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進、３.官民連携の基盤整備の３つの観点に基づく取組が求められています。（内閣府孤独・孤立対策推進本部「孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画（2024年6月11日）」のP2「I．重点計画について（2）ー2」を参照）

このたびの締結を受け、両者は、あなたのいばしょに寄せられるこどもからの相談、またはこどもに関する行政へのつなぎ支援が必要な相談に関して、呉市教育委員会の担当者と連携するスキームを確立し運用を開始します。これにより、呉市立学校の児童生徒が必要な支援を受け「若い世代が安心して子どもを産み育て、未来を創る人材を育てるまち」「誰も望まない孤独・孤立に追い込まれることのない社会」「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を目指します。

あなたのいばしょでは、緊急性の高い相談については相談者の同意を得て居住地を確認し、警察、児童相談所、自立支援相談窓口等、その地域の担当組織につなぎ支援を行う連携体制をとっています。

呉市教育委員会との連携を受け、根岸督和理事長は「望まない孤独のない社会を実現する上で、地域との連携が一層進み、非常に喜ばしいことだと捉えています。呉市さんは教育委員会が主導となり、チャット相談という新たな窓口の導入をしてくださった非常に先進的なケースで、今後も他の自治体に波及することを期待します。」と述べています。

本事業提携は2026年度末までを対象としており、年度末にはその検証をすることでさらなるこどもへの支援、孤独・孤立・自殺対策につなげていく予定です。

■あなたのいばしょチャット相談について

「あなたのいばしょチャット相談」は、特定非営利活動法人あなたのいばしょが運営する、24時間365日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できるチャット相談窓口で、厚生労働省自殺防止対策事業補助事業、厚生労働省支援情報検索サイト登録事業となっています。

あなたのいばしょチャット相談では、相談員の研修から実際の相談対応までを全てオンラインで実施することにより、スキマ時間を活用してボランティア相談員として活動できる環境を整備しました。これにより、相談窓口で最も深刻な課題とされていた相談員不足という問題を解消したほか、相談が最も増える日本時間の夜22時から朝方にかけては海外在住の日本人相談員ボランティアが時差を活用した相談対応にあたることにより、全国規模で相談を受け付ける相談窓口としては初めてかつ唯一24時間365日対応の相談窓口として機能しています。

■あなたのいばしょについて

2020年設立。本部は東京都港区。24時間365日年齢や性別を問わずだれでも無料・匿名で相談できるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」(厚生労働省自殺防止対策事業)を運営。世界30カ国に約1,000名の相談員を抱え、1日最大で約3,000件の相談に応じる国内最大規模のチャット相談窓口。孤独対策を日本で初めて提唱し、大臣設置や推進法成立に寄与。孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム幹事団体。2022年、Forbes JAPAN「すぐれた非営利団体30選」。

URL：https://talkme.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人あなたのいばしょ 広報担当（鈴木）

pr@ibashochat.org