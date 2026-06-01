卒FITの陸上風力発電所から電力調達を開始

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、株式会社シーテック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：下廣 大輔）が保有する陸上風力発電所「ウインドパーク美里」（三重県津市）から、FIT制度（固定価格買取制度）※の買取期間が満了した電力（以下「卒FIT電力」）の調達を2026年6月1日より開始しました。

本発電所は定格容量16,000kW（2,000kW×8基）を有し、2006年に運転を開始しました。その後FIT制度へ移行しましたが、運転開始から通算20年の買取期間が満了し、現在は卒FIT電源となっています。今回、株式会社再生可能エネルギー推進機構（REPO）が風力アグリゲーションを行い、このうち4,000kW分の電力を当社に供給します。調達した電力は、当社の法人向け電力サービスの電源として活用します。

2032年以降はFIT制度のもとで新設された発電設備も順次買取期間の満了を迎え、卒FIT電源は今後さらに増加する見通しです。当社は、夜間にも発電でき安定した出力が得られる風力をはじめ、多様な卒FIT電源の調達を通じて、太陽光に偏りがちな再エネ電源構成の多様化と電気料金の安定化に取り組んでまいります。

本調達の概要

・調達先発電所：ウインドパーク美里（三重県津市美里町）

・発電所保有者：株式会社シーテック

・発電所定格容量：16,000kW（2,000kW×8基）

・調達容量：4,000kW

・風力アグリゲーター：株式会社REPO

・電力調達期間：2026年6月～2029年5月

※FIT制度（固定価格買取制度）：再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定めた固定価格で一定期間（風力発電は20年間）買い取ることを義務づける制度。買取期間の満了を「卒FIT」と呼ぶ。