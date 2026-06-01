株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）は、本日開催した取締役会において、次のとおり役員人事を内定しました。なお、本件は、2026年7月29日開催の定時株主総会にて決定される予定です。新体制では、独立社外取締役の比率を3分の1以上とし、これまで以上に透明性の高い経営を推進します。

取締役人事 新任（就任予定日 2026年7月29日）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34562/table/389_1_e77eaeebd6c9c5c51f6054afeee9ff86.jpg?v=202606010551 ]

※ 高岡氏は社外取締役候補者で、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員の候補者です

野口氏は、KDDIにて5G・IoT・DX領域の事業戦略やサービス企画を長年牽引してきました。現在は、海外を含むコネクティッド事業領域を統括しています。

高岡氏は、投資銀行やベンチャー投資、上場企業の社外取締役などを歴任し、ガバナンスや資本市場の知見を有しています。

両氏の参画により、ソラコムは事業戦略の高度化とガバナンス強化を推進し、持続的な成長を目指します。

取締役人事 退任（退任予定日 2026年7月29日）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34562/table/389_2_a82e0f9c04215aa499bc06df99318dac.jpg?v=202606010551 ]

※ 三氏とも、任期満了による退任。なお、五十嵐氏は、2026年7月30日付けで当社顧問に就任予定。

取締役会の体制（変更予定日：2026年7月29日）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34562/table/389_3_2ded552deeee83edd0bb4e7095fdf8e9.jpg?v=202606010551 ]

※ 高岡氏（候補）を含め取締役監査等委員の三名はともに、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出予定です。

新任取締役の略歴

野口 一宙（のぐち かずひろ）

2000年にKDD（現KDDI）へ入社後、auの商品・サービス企画を担当し、2008年からコンシューマ向けIoT端末の企画開発に従事。2015年以降は法人向けIoTの中期戦略やサービス基盤企画をリードし、2019年より5G・IoTサービス企画部長として法人向け5G・IoTサービスやDXを推進。2023年より法人向けモバイル/IoT/DXサービス/オープンイノベーション推進の管掌の副本部長を経て、現在はKDDIのビジネスグロース事業における海外を含むコネクティッド事業領域を管掌。

高岡 美緒（たかおか みお）

ケンブリッジ大学自然科学部物理学科卒業。1997年にゴールドマン・サックス証券へ新卒入社後、モルガン・スタンレー証券等の米系投資銀行を経て、マネックスグループ執行役員兼マネックスベンチャーズ取締役、メディカルノート取締役CFOを歴任。2021年DNX Ventures Partnerに就任し、現在はセプテーニ・ホールディングス、HENNGE、電通総研の社外取締役、福岡県国際金融アドバイザー等を兼務。

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界200以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

ソラコムコーポレートサイト https://soracom.com