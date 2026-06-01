『MAD5』#5は「松井ケムリ生誕祭」を開催！“まともな贈り物”でツッコミのフラストレーションが高まるケムリに、くっきー！「一番大切にしてる欲求を満たしてあげる」“強烈なプレゼント”登場にケムリ絶叫！

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名によるレギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#5を、2026年6月1日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』#5は「松井ケムリ生誕祭」を開催！

MADらしからぬ“まともな贈り物”でツッコミのフラストレーションが高まるケムリに

くっきー！「一番大切にしてる欲求を満たしてあげる」

まさかの“強烈なプレゼント”登場にケムリ絶叫！予測不能な展開にMAD芸人たちも大爆笑

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

6月1日（月）放送の#5では、5月29日に33歳の誕生日を迎えたケムリを祝う「松井ケムリ生誕祭」を開催します。ケムリが「怖いですって、4人に祝われるのは」と訝しむ中、オープニングからバースデーケーキが登場し、川北からはBALMUDAの扇風機、ハリウッドザコシショウからはNIKEのエアジョーダン1が贈られるなど、本当に嬉しいプレゼントばかりが手渡される予想外の展開に。『MAD5』らしいカオスな仕掛けを警戒していたケムリは、「めちゃくちゃ普通に誕生日会やってるじゃないですか」「どうやって俺のツボを抑えてたんだよ」と喜びつつも、ツッコミどころが全くないフラットなお祝いに、困惑の表情を浮かべます。

そんなケムリに対し、くっきー！が「お前が一番大切にしてる『ツッコミ』という欲求を満たしてあげるよ」と語りかけ、とっておきのプレゼントを呼び込みます。すると、そこに現れたのは、#1の「二代目ベッキーオーディション」で強烈なインパクトを残した“ヤバすぎる刺客”！まさかの登場人物に、ケムリは「ベッキーオーディションにいた怖いやつだろ、お前！」と絶叫し、スタジオは騒然となります。

ケムリから最高のツッコミを引き出すために用意されたその人物は、登場するやいなやピン芸人・ですよ。の完コピネタを披露し、ケムリのツッコミを誘発。さらに独特すぎるショートコントや、予測不能な“モノマネ8連発”など、常軌を逸したパフォーマンスの数々を全力で展開していきます。羞恥心を完全に捨て去った姿と、次々と飛び出す予想外のボケに、見守る『MAD5』メンバーたちもたまらず大爆笑の展開に！

果たして、怒涛のボケとツッコミが入り乱れるカオスな生誕祭は、どのような結末を迎えるのか！？狂気に満ちた『MAD5』シーズン1の#5は、2026年6月1日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#5＞

放送日：2026年6月1日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv6vJXvBf5HZ

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/