タイ最大級のアウトドア・サステナブルフェスティバル「Wonderfruit」初の日本開催「Wonderfruit Chapters: Kyoto」を共催

株式会社TeaRoom

株式会社TeaRoom（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：岩本 涼 / 以下 TeaRoom）は、タイ最大級の音楽・アート・ウェルビーイング・自然を融合させたフェスティバル「Wonderfruit」を運営するScratch First Co.,ltd（本社：タイ / 創業者：Pranitan “Pete” Phornprapha）、自然の力を活用した持続可能な空間やコミュニティを創出する東邦レオ株式会社（本社：大阪府大阪市 / 代表取締役社長：吉川 稔）との共催にて、Wonderfruitにとって初となる海外展開としてのスピンオフイベント「Wonderfruit Chapters: Kyoto」を、2026年10月22日（木）～25日（日）の4日間、京都市内の社寺、庭園、山中にて開催することを、お知らせいたします。

TeaRoomは、2024年および2025年にWonderfruitへ出展し、その哲学に深く共感するとともに、創業者であるPranitan “Pete” Phornprapha氏との対話を重ねてまいりました。茶の湯に始まる当社の理念「対立のないやさしい世界を目指して」と、Wonderfruitの探求する「持続可能な生き方の祝福（Celebration of sustainable living）」に共通する価値観を見出したことから、このたび日本において新たな形でフェスティバルを立ち上げる運びとなりました。

「Wonderfruit Chapters: Kyoto」とは

10年の歴史を持つWonderfruitの展開する「Chapters」は、Mind（精神）、Nature（自然）、Sound（音）をより深く探求する、開催地の風土に根付きその土地ならではの体験が生み出される、小規模で親密なスピンオフイベントです。

「Chapters: Kyoto」は、日本の歴史と精神性が息づく京都を舞台とした探求の旅であり、参加者とアーティスト双方にとっての豊かな体験を創出し、京都の新たな一面を照らし出していきます。



■ 開催概要

イベント名： Wonderfruit Chapters: Kyoto（ワンダーフルーツ チャプターズ：京都）

開催日程： 2026年10月22日（木）～25日（日）※4日間

開催場所： 大原山荘、将軍塚青龍殿、ほか京都市内各所

参加対象： アジアおよび世界各国のリーダー、クリエイター、アーティスト等（完全招待制・限定100名）

共催：Scratch First、株式会社TeaRoom、東邦レオ株式会社

公式ウェブサイト： https://chapterskyoto.co/?lang=ja

■ コンセプト「妙（myo）」について

「Wonderfruit Chapters: Kyoto」のコンセプト「妙（myo）」は、禅仏教にも通じる思想であり、日常の中に宿る尽きることのない可能性や、言葉では表しきれない美しさを見出す感覚をあらわしています。

日本の仏教哲学者・鈴木大拙も、「妙」について「すべての対峙を離れた絶対無比、それ自身においてある姿そのもの」と記しており、また、その英語での表現を探求する中で、シェイクスピア「お気に召すまま」の一節“O wonderful, wonderful, and most wonderful wonderful...”に深い共鳴を見出したことでも知られています。



山々の草木が色づき、秋風を感じ、温かいお茶の味わいに浸る──。当たり前の風景に立ち戻ったとき、私たちは「生かされ、生きていること」を真から感じ取ることができます。

Wonderfruitが掲げる精神 を、京都の自然、社寺、芸能、そして茶の湯を通じて再解釈し、参加者一人ひとりが「妙」という感覚に触れていくことこそが、「Wonderfruit Chapters: Kyoto」が目指す体験です。

■ Wonderfruitとは

「Wonderfruit」は、2014年に始まった、音楽・アート・ウェルビーイング・自然を融合させた、アジアを代表する屋外ライフスタイルフェスティバルです。「持続可能な生き方の祝福（Celebration of sustainable living）」を掲げ、会場内の巨大なステージや建造物は竹や木などの自然素材で建築。太陽光エネルギーの活用や資源循環（ゼロ・ウェイスト）など、未来の持続可能な都市モデルを目指した先進的な取り組みが世界中から高く評価され、世界中から約3万～4万人が集まる巨大な祭典であり、クリエイター、建築家、シェフ、思想家も集まるグローバルなコミュニティとなっています。

ウェブサイト：https://wonderfruit.co/

■ 過去の協業事例

【プレスリリース】Ochill × TeaRoom | タイ最大級の音楽・ウェルネスイベント「Wonderfruit 2024」に出展

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000038444.html

【プレスリリース】タイ最大級のウェルネスフェスティバル「Wonderfruit 2025」にて常設展示となるインスタレーションアート「Microtopia by TeaRoom」を発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000038444.html



【ポッドキャスト】「The Pineapple Eyes」における配信「The Generosity of a tea ceremony」

https://open.spotify.com/episode/21SexFFUAXgg5c1NxTQPCg?si=2IuBH9CmQ425TIclI4hcJQ

Scratch First Co., Ltd.について

Scratch Firstは、タイ・バンコクを拠点に、持続可能な体験を企画・プロデュースするクリエイティブカンパニー。Wonderfruit、Fruitfull、From Scratchといったプラットフォームを通じて、世界中のコミュニティがアイデアや人々と創造的かつ新しい形でつながる機会を創出している。フェスティバルやコミュニティ、コンテンツ制作などを通じて、創造性を触発し、社会にポジティブなインパクトをもたらす取り組みを行う。Wonderfruitの主催・運営を担う。

創業者：Pranitan “Pete” Phornprapha（共同創業者：Montonn “Jay” Jira）

所在地：タイ・バンコク

創業：2013年

コーポレートサイト：https://scratchfirst.co/

東邦レオ株式会社について

1965年の創業以来、緑地空間設計のためのグリーンインフラ技術から、ライフスタイルや働き方、環境への姿勢など広義の「グリーン」を軸に事業を展開。都市におけるオフィスや集合住宅、商業施設など、人々が過ごす空間を対象としてハードとソフト両面から街づくりへ技術力と編集力で貢献します。 緑に人が集まり、そこに集う人々が主役となり場の価値を高める「コミュニティ・デベロップメント」事業を通じて、住環境の向上に貢献し、CSV経営を実践し続けています。

名称：東邦レオ株式会社

代表取締役社長 ：吉川 稔

所在地：大阪市中央区上町1丁目1-28

公式HP：https://www.toho-leo.co.jp/

株式会社TeaRoomについて

株式会社TeaRoomは、「対立のない優しい世界を目指して」を理念に掲げ、2018年に創業。代表者・岩本の茶道経験を背景に、文化と産業の関係や、それらの衰退の状況に課題意識を持ったことから、2020年に静岡県本山地域の茶畑と製茶工場を承継し、農地所有適格法人である「株式会社THE CRAFT FARM」を設立。さらに、日本で育まれた文化の有用な価値を現代に活かす取り組みを行うべく、2023年に「一般社団法人文化資本研究所」を設立。茶産業が存続するためのエコシステムの再編や、時流の変化に対応したお茶の需要創出や用途開発などを行い、アートや工芸などとともに、日本文化や茶の湯の価値を活用した事業を行う。また、海外輸出や海外でのお茶の教育や評価制度整備などにも取り組む。文化や産業、社会のはじまりとなる仕組みづくりを、企業や行政、地域など多様なステークホルダーとの共創によって挑む。

代表取締役：岩本涼

所在地：102-0081 東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷6階

工場：421-2304 静岡県静岡市葵区渡1449

創業：2018年

事業：日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト：http://tearoom.co.jp

採用サイト：https://career.tearoom.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/tearoom_japan/

X：https://twitter.com/TeaRoom_Japan

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TeaRoom 広報担当

Tel：050-1432-8320 E-mail：pr@tearoom.co.jp

コーポレートサイト：https://tearoom.co.jp/