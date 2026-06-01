【サンフロンティア】6月17日（水）「第5回経営セミナー」事業継続力強化×BCP対策をテーマに開催

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「当社」）は、第5回経営セミナーを2026年6月17日（水）に開催いたします。

【第5回経営セミナー】事業継続力強化×BCP対策セミナー

当社では、お客様の持続的な成長および企業価値向上に資する情報提供の一環として、経営課題に直結するテーマを厳選し、経営セミナーを企画・開催しております。これまでに「人材・採用強化」や「生成AI活用」など、時代の変化に即したテーマを取り上げ、多くのお客様よりご好評をいただいております。

第5回となる今回は、「事業継続力強化×BCP対策」をテーマに、地震・災害・サイバー攻撃などのリスクに備え、企業が持続的に事業を継続するための実践的な対策について、専門家の方々を講師にお迎えして解説いただきます。

具体的には、国が推進する「事業継続力強化計画（ジギョケイ）」の概要や認定取得による各種支援制度に加え、実効性のあるBCP策定・運用のポイントや、企業に求められる危機対応力の強化について、最新事例を交えながらご紹介いたします。また、セミナー内では防災グッズの紹介や試食体験の機会も設けており、実務に直結する知識と体験の両面から、参加企業様のリスクマネジメント強化を支援いたします。加えて、セミナー終了後には懇親会（任意参加）を予定しており、参加企業様同士の交流による新たなビジネス機会創出の場としてもご活用いただけます。

サンフロンティア不動産「第5回経営セミナー」概要

■開催日時

2026年6月17日（水）16:00～18:30（開場15:30）

※セミナー終了後に懇親会を予定しております。

■会場

東京都千代田区有楽町1-5-2

東宝日比谷プロムナードビル6階 フロンティアホール

※東京メトロ日比谷線・千代田線、都営地下鉄三田線「日比谷」駅 A5出口直結

■テーマ

事業継続力強化×BCP対策セミナー

～もしもの時、あなたの会社は続けられますか？～

■プログラム

１.16:00～16:45

「国の認定制度『事業継続力強化計画（ジギョケイ）』について」

講師：独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業アドバイザー（災害対策支援） 轟 幸夫 氏

２.16:55～17:40

「“できます”と言えるBCPへの進化とサイバー攻撃からの早期回復」

講師：トラストワンコンサルタンツ株式会社 代表取締役 荻原 信一 氏

３.17:50～18:30

防災グッズ紹介・試食会

提供：富士ビジネス株式会社

４.18:30～

懇親会開催予定

参加費：2,000円（税込）

※10名様以上の参加希望があった際に、近隣の飲食店にて開催させていただきます。

■対象・定員

事業継続力強化×BCPに関心がある企業の経営者様、担当者様 30名程度

■受講料

無料（懇親会参加費別途）

■お申し込み先

ご参加希望の方は、以下URLよりお申し込みください。

https://sunfrt.hp.peraichi.com/bcp/

※お申込み状況により、ご参加いただけない場合がございます。

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

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