経済産業省 中小企業庁選定2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定

株式会社フレンドマイクローブ

株式会社フレンドマイクローブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：蟹江純一）は、このたび経済産業省 中小企業庁が選定する「2025年度 はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されたことをお知らせいたします。 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待される中小企業・小規模事業者を選定する制度です。2025年度は、「成長戦略・生産性向上」「海外展開」「GX」「DX」「人への投資・環境整備」の5分野において優れた取り組みを行う企業300社が選定されました。

▍選定について

当社は、微生物（酵素）とバイオリアクター技術を活用した排水処理ソリューションの開発・社会実装を推進してまいりました。 食品工場などから排出される高濃度油脂排水に対し、独自の微生物技術を活用することで、従来法と比較して環境負荷や運用コストの低減を目指しています。 また、名古屋大学との共同研究を基盤とした研究開発、NEDO GX関連事業への採択、実工場における長期運用実績の蓄積などを通じて、GXおよびサーキュラーエコノミーの実現に向けた技術開発と社会実装を進めております。 今回の選定は、こうした取り組みが評価されたものと考えております。

▍代表取締役社長 蟹江純一 コメント

このたびは、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定いただき、大変光栄に存じます。

本受賞は、日頃よりご支援いただいているお客様、共同研究先の皆様、投資家の皆様、関係機関の皆様、そして当社メンバーの努力の積み重ねによるものです。心より感謝申し上げます。

当社は、「微生物の力で循環型社会を実現する」という理念のもと、排水処理分野を起点として、GX・サーキュラーエコノミー・バイオものづくり領域へと事業を拡大しております。

今後も研究開発と社会実装を加速させ、環境課題の解決と産業発展の両立に貢献してまいります。

▍今後の展望

株式会社フレンドマイクローブは、微生物技術を活用した環境ソリューションの社会実装をさらに推進してまいります。

現在進めている食品工場向け油脂排水処理事業に加え、機械油分解事業、バイオリアクター事業、難分解性物質の処理技術開発などを通じて、環境負荷低減と資源循環の実現を目指します。

また、名古屋大学内に開設した「バイオエコ産学協同研究講座」を中心に、産学連携による研究開発、人材育成、実証フィールドの拡大を進めながら、微生物技術による新たな産業基盤の構築に取り組んでまいります。

▍2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」について

経済産業省 中小企業庁が実施する表彰制度であり、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待される中小企業・小規模事業者を選定するものです。2025年度は全国300社が選定されました。

参考URL: https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260528001/20260528001.html

会社概要

株式会社フレンドマイクローブは、微生物（酵素）とバイオリアクター技術をコアに、研究開発から社会実装までを見据えた事業を展開しています。

● 会社名：株式会社フレンドマイクローブ

● 所在地：愛知県名古屋市千種区不⽼町１

● 代表者：代表取締役社長 蟹江純一

● 事業内容：微生物関連技術の研究開発、排水処理、環境・衛生技術開発、バイオものづくり関連事業

● URL：https://friendmicrobe.co.jp/

お問い合わせ先：(電話) 052-753-8208 (メール) web-info02@friendmicrobe.co.jp