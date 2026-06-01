ギブリー、「ChatGPT Ads（ChatGPT広告）」の広告出稿支援を開始

株式会社ギブリー

株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井手 高志、以下当社）は、日本企業を対象として、OpenAIが米国で展開する広告プラットフォーム「ChatGPT Ads」を通じた米国市場向けの広告出稿支援サービスの提供を開始します。

■「ChatGPT Ads（ChatGPT広告）」について

ChatGPT Adsは、OpenAIが2026年より米国で展開を進めているChatGPT内の広告プラットフォームです。米国では、FreeプランおよびChatGPT Goプランを中心に広告表示が展開されており、2026年5月にはセルフサーブ型の広告購入・運用導線も公開されました。

従来の検索広告やSNS広告が「検索」や「閲覧」を起点としてユーザーにリーチするのに対し、

ChatGPT Adsは、AIとの対話文脈に沿ってユーザー接点を設計できる新たな広告手法として関心を

集めています。

生成AIを活用した情報収集行動が広がる中、今後のマーケティング戦略における新たな顧客接点として注目されています。

■ 「ChatGPT Ads」広告出稿支援サービスについて

当社では、米国向けのマーケティング活動としてChatGPT Adsの活用を検討する日本企業様向けに、広告出稿に関する各種支援サービスを提供します。

主な支援内容は以下のとおりです。

- 「ChatGPT Ads」アカウント開設・初期設定支援- 広告配信戦略・ターゲティング設計- 会話文脈に最適化したクリエイティブの企画・制作支援- AIを活用した広告運用・改善支援- 生成AI時代を見据えたマーケティング戦略設計

なお、ChatGPT Adsのアカウント開設にあたっては、米国での事業実態や決済手段等が求められる場合があります。詳細は個別にご案内いたします。

■ お問い合わせ先

お問い合わせは下記URLよりお願いいたします。

お問い合わせフォーム：https://deca.marketing/contact/

■ マーケティングDXソリューション「DECA」について

DECAは、当社が提供するマーケティングDXソリューションブランドです。データ活用、AI基盤構築、業務プロセス設計、テクノロジー開発を通じて、企業の売上・利益の最大化につながるマーケティング基盤の構築を支援しています。

CRMの高度化から、AIエージェントを活用した業務効率化・顧客体験の最適化まで、企業のマーケティング活動全体を支援しています。

サービスサイト：https://deca.marketing/

■ 株式会社ギブリーについて

ギブリーは、「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIおよびAIエージェントの活用を支援するAIイネーブルメントカンパニーです。

グローバル開発組織、事業創造力、プロダクト基盤を強みに、累計4,000社以上の企業を支援し、

生成AI領域では1,000社を超える支援実績を有しています。

〈会社概要〉

会社名：株式会社ギブリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者：代表取締役社長 井手 高志

設立：2009年4月

企業サイト：https://givery.co.jp/