KONAMI eスポーツ学院「合同トライアウト」で過去最多の合格！2027年4月入校生の出願 ＆ 特待生募集スタート！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI eスポーツ学院が実施しているプロeスポーツチームへの登竜門「合同トライアウト」において、４名の合格者を輩出したことをお知らせします。

KONAMI eスポーツ学院では、KONAMIが長年にわたりゲーム業界で培ってきた知見とネットワークを活かし、将来eスポーツ業界での活躍を目指す若者の育成に取り組んでいます。

また、本日より、2027年度4月入校生の出願受付を開始するとともに、特待生の募集も開始しました。出願や募集に関する詳細は公式サイトをご覧ください。

2025年度 KONAMI eスポーツ学院 合同トライアウト結果

2025年度の「合同トライアウト」は6チームに参加いただき2026年2月に1次審査、3月に最終審査が行われました。

結果「DetonatioN FocusMe」・「IGZIST」・「FENNEL」・「VAMOS」の４チームから練習生の合格をいただき活動を開始しています。

今回の合同トライアウトではeスポーツプレーヤーとして合格をいただいた生徒だけではなく、プレー以外の自分の強みを評価され合格した生徒がいます。

FENNELに合格をいただいたcrossさんは、プレーヤーとしてではなく、チーム運営を支えるスタッフとして「バックオフィス部門」に所属しFENNELというプロeスポーツチームを盛り上げる活動を行っていきます。

VAMOSに合格をいただいたウドラーさんは、UEFN（Unreal Editor For Fortnite）というFORTNITEのクリエイティブツールを使用したクリエイターとして活動を行います。

プロeスポーツ選手以外の可能性が見えたことはeスポーツの学びの出口が広がる大きな成果だと考えています。

KONAMI eスポーツ学院 合同トライアウトとは？

KONAMI eスポーツ学院が提携するプロeスポーツチームが生徒達の実力、熱意などを総合的に審査する「合同トライアウト」。

2025年度は「DetonatioN FocusMe」・「SCARZ」・「TEQWING」・「IGZIST」・「VAMOS」・「FENNEL」の6チームに参加いただきました。

合格者は一定期間「練習生」としてチームに所属し、特別なプログラムを体験することができます。

この合同トライアウトに従来の「プレーヤー部門」と共に「ストリーマー部門」・「スペシャリスト部門」の挑戦枠を設けeスポーツチームのストリーマー所属や芸能・配信事務所などに挑戦する機会を広げていきます！

2027年4月入校生 出願受付開始！

ゲームが強くなりたい方も、ゲームで楽しく高校生活を送りたい方も大歓迎！

ゲームの実技授業を中心に据えながら、ITリテラシーやデジタルツールの活用など

幅広い分野を学ぶ座学カリキュラムを組み合わせて実施します。

楽しく学びながら高校卒業資格を取得しよう！

出願受付期間 I期 2026年6月1日(月) ～ 7月29日(水)

※II期～IV期については公式サイトにてご確認ください。

コース概要

募集定員：50名

※募集は定員になり次第受付を終了します。予めご了承ください。

在籍期間：2027年4月より3年間 (夏季・冬季休校あり)

※高校卒業資格の取得には「第一学院高等学校」通信制課程の履修が必須となります。

出願資格

中学校卒業（2027年3月に中学卒業見込みを含む）以上の方。

説明会等で希望コースについて理解している方。

「第一学院高等学校」入学予定者、または在籍者。

出願方法

KONAMI eスポーツ学院公式サイトをご覧ください。（https://konami.jp/4tV1ooN）

※詳細はオープンスクールにてご案内します。

学校説明会・体験授業 予約受付中！

当校の魅力をさらに深く知っていただくため、プロeスポーツチーム所属の講師が体験授業を開催します。

実際に教室のゲーミングPCを使って、FPSゲームの技術を講師に教えてもらいながら参加者と一緒に楽しめます。

ストリーマーの体験授業やゲーム大会なども予定しておりますのでぜひお気軽にお申し込みください。

最新のスケジュールは公式サイトをご確認ください。

オープンスクール参加はこちら https://konami.jp/4wwInLy

特待生の募集スタート！

特待生制度は、eスポーツにおいて優れた実績を持ち、さらに実力を伸ばしたい方、将来世界で活躍できるプロプレーヤーを目指す方をサポートするための制度です。審査対象タイトルは「FORTNITE」となります。

特待生は、これまでの大会の実績やゲームランクなどの実力をもとにした審査結果に応じて、1年間の学納金の全額、または一部が免除となります。また、当学院と同時に入校することで、高校卒業資格取得のための学習を受けられる通信制高校「第一学院高等学校」の年間学費についても、成績に応じて一部または全額が免除となります。

特待生制度への応募は、新入生だけでなく転校生も対象となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://konami.jp/4muzs8w

KONAMI eスポーツ学院（第一学院高等学校 eスポーツコース）とは

KONAMI eスポーツ学院は第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供します。

現在、教育分野におけるeスポーツの活用については世界的に注目が高まっており、プロ選手だけでなく、ストリーマー（配信者）や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

また、３年間のスクールライフにおいてeスポーツだけでなく、さまざまな座学を通して多彩なスキルを時間をかけてみがくことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野に対応できる人材を育てていきます。

さらに、提携している第一学院高等学校の先生から直接、学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々な進路相談を受けることができます。

※「KONAMI eスポーツ学院」は、「第一学院高等学校」で高等学校通信教育を受けている生徒などに対して、学習に対する支援などを行うサポート校です。

「KONAMI eスポーツ学院」公式サイト： https://konami.jp/4tBHSxm

公式X アカウント：https://konami.jp/3xdwbFp

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