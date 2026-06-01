安心の旅をANAで　ANAトラベラーズ 海外パッケージツアー　秋から冬の魅力溢れる2026年10月以降出発の新商品を発売

ANA X株式会社

・「ANAトラベラーズ 海外パッケージツアー（現地ガイド同行／添乗員同行ツアー）」における、2026年10月以降出発の商品を発売開始します。

・ANAビジネスクラスを利用するコースを中心に、快適で上質な旅をご提供します。

・ウィンターマーケットや年越し花火など、冬ならではの体験が待つヨーロッパをはじめ、世界遺産や大自然に触れるアジア、ANAが唯一直行便を就航する西オーストラリア・パースへの旅など、多彩なコースをご用意しました。

・今後はアメリカ方面を追加発売するほか、紙パンフレットの資料請求受付を開始します。

・7月下旬には対面の旅行説明会を開催し、ご検討段階からご帰国後に至るまで、あらゆるシーンでお客様の安心をサポートします。

ANA X株式会社（代表取締役社長：神田 真也、本社：東京都中央区、以下「ANA X」）は、2026年10月以降出発のANAトラベラーズ 海外パッケージツアー（現地ガイド同行／添乗員同行ツアー）を発売開始します。

詳細URL：https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/theme/tour-conductor/

本海外パッケージツアーでは、旅のあらゆるシーンでお客様をサポートする添乗員や現地日本語ガイドが同行するほか、万が一のケガや病気に備えた「24時間日本語救急医療サポート（海外旅行保険）」を付帯しており、安心してご旅行をお楽しみいただけます。また、グループツアーでは希少なANAビジネスクラスを利用するコースを多数ご用意しています。長時間のフライトにおける身体的な負担を軽減し、移動中も十分な休息がとれる快適な空の旅をご提供します。現地では、厳選したホテルやレストランにご案内し、安心かつ上質な旅をご提供します。

今回はまず、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア方面の全33コースの発売を開始します。ヨーロッパ方面では、ミラノ、イスタンブール、ストックホルムをはじめとするANAのネットワークを活用し、人気の定番コースに加え、年に一度、3日間だけ開催される北欧の冬市や、大迫力のロンドンの年越し花火など、その時期にしか味わえない特別な体験をお届けするコースをご用意しています。

アジア方面では、添乗員と日本語ガイドのダブルサポートが付いた安心の旅もご用意。新たにインドで野生のトラを観賞するサファリツアーや、紅茶の産地ダージリンを訪れるコースを設定し、ラインアップを拡充しました。また、西オーストラリア唯一の直行便が就航するパースのツアーでは、ワイルドフラワーのベストシーズンを迎える現地へご案内します。

このほか、優雅な船旅を楽しめる海外クルーズツアーも新コースを揃えて発売中です。6月中旬にはアメリカ方面を追加発売し、より一層充実したラインアップをお届けします。

なお、6月下旬には紙パンフレットの資料請求の受付を開始するほか、7月下旬には対面での旅行説明会を開催し、各ツアーの魅力を詳しくお伝えする予定です。ご検討・ご出発前の不安解消から、ご旅行中、そしてご帰国後に至るまで、あらゆるシーンにおいてお客様の安心で快適な旅をサポートしてまいります。

引き続きANA Xは、安心、快適、確かな品質をお約束する、お客様にとって魅力あるツアー商品を企画・展開してまいります。今後もご期待ください。

【発売ツアーの一例】

◆冬の魅力を満喫する季節限定コース

・ANAビジネスクラスで旅する 年に一度ヨックモックで開催されるウィンターマーケットと

サンタクロース村を訪問 冬のスウェーデンとロヴァニエミ8日間

年に一度、3日間だけ開催されるスウェーデン・ヨックモックの冬市（ウィンターマーケット）を訪問し、北極圏の伝統文化に触れます。フィンランドのサンタクロース村訪問やオーロラ観賞など、冬の北欧の魅力を存分に楽しめるツアーです。

・ANAビジネスクラスで旅する ロンドン年越し花火×5つ星滞在 祝祭の7日間

ANAビジネスクラス「THE Room」での快適な空の旅とともに、ロンドンの5つ星ホテルに5連泊。大迫力のロンドン年越し花火観賞に加え、世界遺産のキューガーデンやハンプトンコートなど、英国の祝祭と歴史に触れる特別なツアーです。

◆野生動物との出会い

・ANAビジネスクラスで旅する ヴィラタイプの高級リゾート「エボルブ・バック・カビニ」に滞在する ナガラホール国立公園でのサファリ6日間

カビニ川沿いの高級リゾート「エボルブ・バック・カビニ」に3連泊し、ナガラホール国立公園のサファリで野生動物との出会いを満喫。バンガロール観光に加え、添乗員と日本語ガイドのダブルサポートが付いた、安心で充実したツアーです。

◆西オーストラリア唯一の直行便で行く

・ANAビジネスクラスで旅する 現地日本語ガイドがご案内

西オーストラリアの大自然を4連泊でゆったり巡る パースの休日6日間

往復直行便と日本語ガイドで、西オーストラリアを安心して満喫する旅です。奇岩群ピナクルズやクオッカが暮らす島を巡り、スワンバレーでワインを堪能。パース中心街の5つ星ホテルに4連泊するため、ゆったりと快適にお過ごしいただけます。

◆悠久の歴史と古代文明をクルーズで巡る

・ANAビジネスクラスで旅する ナイル川クルーズで古代文明を巡る 悠久のエジプト9日間

3連泊のナイル川クルーズで、移動中もゆったりとくつろぎながら遺跡を巡ります。足元から見学するスフィンクスや三大ピラミッドを間近で堪能し、アブシンベル神殿では夜のショーや翌朝の朝日観賞も楽しめます。

◆人気の定番コース

・ANAビジネスクラスで旅する 幻想的なホイアン・ランタン祭りとベトナム縦断7日間

月に一度開催される幻想的な「ホイアン・ランタン祭り」を楽しみ、ハロン湾クルーズなど南北に点在する5つの世界遺産を巡ります。多彩な郷土料理も堪能でき、ベトナムの悠久の歴史と大自然を存分に満喫できる充実の縦断ツアーです。

・ANAビジネスクラスで旅する 4都市で2連泊 イタリア縦断11日間

ヴェネチア・フィレンツェ・ローマ・ナポリで 2連泊。ピサやポンペイなどの世界遺産も網羅し、ヴェネチア、フィレンツェ、ローマではうれしい自由行動も。ナポリでは、伝統ある名門ホテルで旅を締めくくります。