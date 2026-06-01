ブランド史上最多※1のベストコスメを受賞した「薬用雪肌精 ブライトニング」シリーズから、夏肌ケア限定キットが登場。

株式会社コーセー（コンシューマーブランド事業部）「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット」

株式会社コーセー(本社：東京都中央区、 代表取締役社長： 田中 慎二)は、 当社のグローバルスキンケアブランド『雪肌精』より、夏肌を心地よくすこやかに整える「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット」(1品目1品種、ノープリントプライス)を、2026年7月1日(水)から限定発売します。このたび発売する限定キットは、多機能ジェルクリーム「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」と、薬用美白※2化粧水「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」のミニサイズをセットにした商品です。多機能ジェルクリームは累計売上個数が旧品と比べ約1.5倍※3に達し、薬用美白化粧水はベストコスメ78冠※4を受賞するなど、ともに市場から高い評価を受けており、ブランドを代表する商品となっています。

近年は、猛暑・酷暑の長期化に伴い、スキンケアにおいても“冷感”ニーズが高まっています。そこで『雪肌精』では、化粧水を冷蔵庫で、多機能ジェルクリームを冷凍庫で冷やして使う“冷やし雪肌精”＊ を、スキンケア方法の一つとして提案。さらに、両アイテムをセットした当商品を発売し、2品のライン使用で猛暑・酷暑によるダメージを受けた肌を心地よくケアしながら、透明感あふれる肌へと導く、『雪肌精』ならではの夏のスキンケアを提案します。

※1 「薬用雪肌精 ブライトニング」シリーズにおける 雑誌・ WEB 等のメディアにおける受賞総数。 (2025年12 月末時点)2位以下や個人賞を含む。

※2 メラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。

※3 インテージ SRI+ クリーム市場：雪肌精機能別2024年6月～2026年4月売上個数「雪肌精 ハーバル ジェル」(レフィルを含む)の2024年6月～2025年4月における累計売上個数と、「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」の2025年6月～2026年4月における累計売上個数を比較（旧品前年同期比）。

※4 「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」における雑誌・ WEB 等のメディアにおける受賞総数。(2025年12月時点)２位以下や個人賞を含む 。

＊冷やし雪肌精は、より冷感を感じていただける使用法です。水や異物の混入がないよう、キャップをきちんと閉め容器を立てて冷やしてください。

■“冷やし雪肌精”でお手入れを。夏の肌ダメージ※5をケアする限定キット発売

2026年7月1日(水)【限定発売】

薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット

「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」【医薬部外品】「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル」【医薬部外品】

容量：80g

乳液・美容液・クリーム・マッサージ・マスク・アイクリーム・美容オイルの7役を1品で叶える、薬用美白多機能ジェルクリーム。コーセー独自の美白・肌あれ防止「W‐グリチルレチン酸ステアリル※6」を配合し、化粧水のあと1品で本格的なスキンケアが完了します。乾燥小じわを目立たなくする※7 確かな効果感と、みずみずしく充実したうるおいで、明るく透明感あふれる肌へ導きます。

「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】

容量：24ｍL

和漢植物の王様とも称される「甘草」研究を重ねる中で見出した、日本で初めて※8美白・肌あれ防止のＷの効能をもつコーセー独自の甘草由来有効成分「W-グリチルレチン酸ステアリル※6」を配合した薬用美白化粧水。複合的な肌悩みにアプローチし、雪が肌に触れて溶けるようなみずみずしい使用感と高い浸透感※9で、角層深くまでうるおいを届けます。

※5 乾燥など

※6 グリチルレチン酸ステアリルSWのこと

※7 乾燥小じわ効能試験済み

※8 有効成分グリチルレチン酸ステアリルSW にて、「美白」「肌あれ・あれ性」の効能を日本で初めて承認取得

※9 角層まで

■ブランドを象徴する商品

「薬用雪肌精 ブライトニング」シリーズは、シリーズ累計139冠を獲得※1。「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」はベストコスメ78冠※4を獲得。2026年3月に発売した日中用美白UV乳液「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」も、発売初月の売上個数が旧品と比べ約1.2倍※10を記録するなど、好調に推移しており、シリーズ全体としてさらなる支持を拡大しています。

「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」【医薬部外品】

販売名：雪肌精 化粧水

容量：30ｍL/200mL/350mL/ 310mL(つめかえレフィル)

商品特長は、「薬用雪肌精 ブライトニング マルチ ジェル キット」内の「薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション」(24ｍL)と同様です。

「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」【医薬部外品】「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」【医薬部外品】

SPF50+／PA++++

容量：35g

1品で乳液・日やけ止め・化粧下地の3つの機能を担う、日中用美白UV乳液。化粧水同様に、コーセー独自の美白・肌あれ防止有効成分である「W-グリチルレチン酸ステアリル※6」を配合。なめらかモイスト処方により、しっとり感と軽やかさを両立。国内最高値の紫外線防止効果で乾燥や紫外線ダメージから肌を守り、美容液75％※11配合のみずみずしい使用感で、うるおいが続きます。さらに、化粧下地機能によりファンデーションの密着感を高め、明るく美しい仕上がりを叶えます※12。朝は化粧水との2品使いで、透明感あふれるうるおい肌へ導きます。

※10 インテージSRI+乳液市場 機能別：「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」(2026年3月発売、限定品を含む)と旧品「ホワイト UV エマルジョン」(2017年2月発売)の発売初月売上個数を比較。

※11 粉体・紫外線吸収剤を除くエマルジョン

※12 透明感パウダーはn-オクチルシリル化酸化チタン、化粧もち成分は無水ケイ酸です。

『雪肌精』ブランドについて

『雪肌精』は、透明感のある肌に導く和漢植物エキス配合の化粧水として1985年に誕生、その確かな肌効果と使い心地の良さから、世界中のお客さまに支持されています。「あなたが美しくなると、地球も美しくなる。」というブランドメッセージのもと、売上の一部を環境保全活動に役立てる、雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクト等のサステナビリティ推進活動にも長年にわたり取り組んでいます。15の国と地域(日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、アメリカ、カナダ、スペイン、フランス)で展開しています。

◇『雪肌精』ブランドサイト ： https://sekkisei.jp/