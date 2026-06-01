エコパの自然をめぐって謎を解く、新しい来園体験がスタート！エコパ公式LINE「エコパ MEMBERS」で参加型コンテンツの提供を開始

小笠山総合運動公園 エコパエコパ公式LINEアカウント デジタル会員サービス「エコパ MEMBERS」

静岡県小笠山総合運動公園エコパは、2026年6月1日より公式LINEアカウントを開設し、デジタル会員サービス「エコパ MEMBERS」にて園内をめぐりながら楽しめる“謎解き”コンテンツの提供を開始します。親子でのお出かけや日常の散策の中で気軽に参加でき、クリア後はポイントやデジタル特典も楽しめる、新しい来園体験がはじまります。

サービス概要

静岡県小笠山総合運動公園 エコパ(https://www.ecopa.jp/)（以下、エコパ）は、2026年6月1日より、エコパ公式LINE公式を活用したデジタル会員サービス「エコパ MEMBERS（エコパメンバーズ）」の提供を開始します。

その第一弾企画として、エコパの豊かな自然環境（ビオトープ・森林エリア等）を舞台にした周遊型謎解きコンテンツ「エコパ秘密探検隊！森のかけらを探せ！」を展開します。自然の中を巡りながら謎を解き、公園の新たな魅力に触れていただける内容です。

エコパLINE公式アカウント

サービス名：エコパ MEMBERS（エコパメンバーズ）

提供開始日：2026年6月1日（予定）

対象：エコパ来場者（家族連れ・散歩客・自然愛好者 等）

利用方法：エコパLINE公式アカウント「エコパ MEMBERS」を友だち追加して登録

利用料金：基本無料（詳細は別途お知らせ）

開発・技術提供：Marbull X（マーブルエックス）(https://marbullx.com/)「Marbull Connect」

また、謎解きクリアで獲得したポイントを使って楽しめる定デジタルガチャ「鳥ガチャ」も展開し、来園体験をより楽しく、継続的に楽しめる仕組みを提供します。

エコパ MEMBERS について

エコパ MEMBERSは、エコパ公式LINEを通じて利用できるデジタル会員サービスです。

来園者との継続的なコミュニケーションを図りながら、施設利用やイベント参加、公園内回遊などをより身近で便利にすることを目指しています。

エコパでは、これまでSNSを中心に情報発信を行ってきましたが、今後はエコパ MEMBERSを通じて、来園者との継続的な接点づくり、再来園促進、利用者ニーズの把握を進め、より魅力的な公園運営につなげていきます。

これは、エコパconnectの導入目的として整理されている「継続的な接点形成」「LINE友だち数拡大」「加入者数拡大」「再来園促進の基盤化」と整合する方向です。

第１弾企画について

１. 周遊型謎解き「エコパ秘密探検隊！森のかけらを探せ！」

エコパのビオトープや森林エリア等を巡りながら、現地に設置されたスポットで謎を解いて進める周遊型コンテンツです。

自然の中を歩きながら楽しめる内容とすることで、これまで園内を散策していた方はもちろん、家族連れや自然に親しみたい来園者にも、公園の新しい楽しみ方を提案します。

・ビオトープ周辺に複数のスポットを設置し、現地で謎を解きながら公園内を巡る

・所要時間30～40分程度

・時間制限なく、自分のペースで参加可能

・最終問題までクリアした参加者には、クリア証明を付与

・1～3ヶ月に1回のペースでコンテンツを更新予定（季節テーマも検討中）

２. デジタルコレクション企画「鳥ガチャ」

謎解き等で獲得したポイントを使って参加できる、エコパの鳥をモチーフにしたデジタルコレクション企画です。

園内で見られる鳥の魅力を楽しみながら知っていただくことを目的としており、自然体験の余韻を持ち帰れる企画として展開します。

・エコパの鳥図鑑をベースにしたコレクション企画

・画像や見どころ、観察時期、解説などを掲載予定

・継続的な来園や再挑戦のきっかけづくりを目指す

・一眼レフを持った鳥撮影愛好家など、既存のファン層ともつながるコンテンツ

・※一部にNFT技術を活用予定

３. ランク育成機能

・謎解きへの参加やクリアに応じて経験値（ダイヤ）が上がるRPG風システム

・ランクアップにあわせて称号が変化し、参加の楽しみが広がります

・継続的な参加や再来園のきっかけづくりにつなげます。

目指す来場体験サイクル

エコパ MEMBERS では、

来園 → 謎解き・回遊 → 発見・学び → コレクション → 再来園

という体験サイクルをつくることで、来園者がエコパを繰り返し楽しめる仕組みづくりを進めます。

背景・導入の経緯

エコパでは、来場者との継続的な接点形成や、施設横断的な利用促進が課題となっていました。具体的には以下のような課題を認識しています。また、来園者の属性やニーズ、行動を把握し、再来園や多目的利用につなげていく基盤づくりも求められていました。

こうした背景を踏まえ、エコパ公式LINEを活用したデジタル会員サービス「エコパ MEMBERS」を導入し、まずは自然体験を入口に、公園の魅力をより多くの方に届けていきます。

今後は、イベント来場者向け施策や日常利用者向け施策などにも展開し、エコパ全体の利用促進につなげていく予定です。

技術パートナーについて

本サービスには、Marbull X（マーブルエックス）が提供するプラットフォーム「Marbull Connect」を活用します。

Marbull X はWeb3・NFT等の先端技術領域に強みを持つコンサルティング企業であり、LINEを活用した会員基盤とゲーム要素（コレクション・クエスト等）を組み合わせたエンゲージメントプラットフォームを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ静岡県小笠山総合運動公園 エコパ

担当部署：経営企画部 広報担当 天野・三輪・柳原

TEL0538-41-1800

所在地：静岡県袋井市愛野2300-1

https://www.ecopa.jp/