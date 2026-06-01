On Technologies、あなたの相棒として共に進化するAIアシスタントアプリ「TomoniAI（トモニアイ）」をApp Storeにて提供開始。Google Playでも近日公開予定

株式会社On Technologies

株式会社LegalOn Technologiesのグループ会社で、専門領域におけるAI開発を行う株式会社On Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 角田 望）は、多忙な現代を生きる方に向けて、「あなたとともに、いつもともに」をコンセプトとしたキャラクター搭載のAIアシスタントアプリ「TomoniAI（トモニアイ：https://on.tech/tomoniai(https://on.tech/tomoniai/?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260601) ）」を2026年6月1日よりApp Store※1にて提供開始しました。なお、Google Play※2においても、より多くの方にご利用いただけるよう近日中の公開を予定しております。

【アプリのダウンロードはこちら】

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6757792035

■「TomoniAI」はオリジナルのビジュアルと人格を備えたキャラクターたち「オトモ」がユーザーに寄り添い、徹底サポート

「TomoniAI」は、多忙な現代を生きるユーザーに徹底的に寄り添いサポートするAIアシスタントアプリです。

「TomoniAI」では、このユーザーに寄り添い、共に歩むパートナーとしてアプリ内に登場するAIキャラクターたちを「オトモ」と呼称しています。「TomoniAI」は、無機質なツールや記号ではなく、独自のビジュアルと性格を備えた「オトモ」がユーザーのプライベートな専属アシスタントとして、ユーザーとの対話をもとに業務に留まらない日常全体を支える点を特徴としています。

ユーザーは、「TomoniAI」のアプリから自分にあった任意の「オトモ」を選択し、自らのAIアシスタントとすることができます。AIアシスタントは、ユーザーの関心領域や業務上のテーマに応じて、必要な情報を自動でピックアップし、要点をわかりやすく届けてくれたり、音声対話を通じて、あなたの質問や指示に答えてくれます。

今後、「オトモ」のラインナップやAIアシスタントとしてのスキルは順次拡張し、ユーザーを支える領域を広げていきます。

■「TomoniAI」でできること ※2026年6月1日時点

「TomoniAI」は、ユーザーの毎日を支えるAIアシスタントとして、以下の体験を提供します。

- 音声で話せるAIアシスタントホーム画面のマイクアイコンをタップして話しかけることで、AIキャラクター「オトモ」が、ユーザーの質問や相談に音声で応答します。キーボードを打つ必要がないため、移動中や手が離せない場面でも、気になる情報の確認や考えの整理が可能です。

- 関心ごとに沿った記事を毎日ピックアップユーザーが登録した関心事に基づき、「TomoniAI」が日々の記事を自動で選定します。新着があればプッシュ通知でお知らせします。これにより、毎日の情報収集にかかる時間を抑え、重要な情報へのアクセスを効率化します。

- 各国の動向キャッチアップ日本やアメリカ政府の公式発表や動向を「TomoniAI」が毎日リサーチし、ユーザーの興味関心にあわせた情報だけを届けます。情報もわかりやすく整理することで、業務に関わる各国の動向を効率的に把握できます。

■アプリ概要

- その他スキルリリース初期段階では、AIアシスタントのスキルは限定的ですが、今後、ユーザーの方をより強力にサポートできるよう、アシスタントとしてのスキルを大幅に強化してまいります。[表: https://prtimes.jp/data/corp/175261/table/7_1_109bbf91ccd5202076a282e2e908ecb2.jpg?v=202606010151 ]

※1：Apple、Appleのロゴ、iPhone、は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※2：Google Play、Google Play ロゴ、Android は、Google LLC の商標です。

■ 株式会社On Technologiesについて（ URL：https://on.tech(https://on.tech) ）

株式会社On Technologiesは、LegalOn Technologiesで培った「専門性 × AI」の知見と開発力を基盤に設立された、専門領域に特化したAIプロダクトを開発・提供するテクノロジーカンパニーです。

On Technologiesは、経営判断の質とスピードを高め、組織の意思決定やビジネスモデルそのものを進化させる「AI駆動経営」の実現を掲げ、人事業務を自律的に行うAIエージェント「WorkOn」、AIスタートアップとして6年半でARR100億円に到達した知見を活用したAI駆動セールス「DealOn」など、幅広い領域でProfessional AIを提供しています。

会社概要

・会社名 ：株式会社On Technologies

・代表者 ：代表取締役 角田 望

・事業内容：専門領域に特化したAIネイティブソフトウェアの企画・開発

・本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

・設立 ：2025年10月1日