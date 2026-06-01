【 “ 築地銀だこ ” × 出前館 】「お店価格」提供の対象店舗拡大！ 6/1より、326店舗で実施開始！！

株式会社ホットランドホールディングス

国内外に 築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2025年11月から「銀だこハイボール酒場(https://alwayssaisei.co.jp/hb/)」においてデリバリーサービス 「出前館(https://demae-can.com/chain/top/303187)」 の『お店価格』を開始いたしました。そしてついに6月1日より、国内の築地銀だこ326店舗 （銀だこハイボール酒場等の酒場業態42店舗含む） にて『お店価格』の実施を拡大いたします。

出前館の対象店舗では、店頭価格と同等の価格で商品をご注文いただけるようになり、より気軽に、よりお得に、“ぜったいうまい!!たこ焼” をご自宅やオフィスなど、お好きな場所でお楽しみいただけます。

近年、デリバリー需要の拡大に伴い、“お店と変わらない価格で楽しみたい” というお客様ニーズが高まる中、「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」では、より多くのお客様に身近にご利用いただけるサービス環境の整備を進めてまいりました。今回の対象拡大により、全国のより多くのエリアで、築地銀だこの人気商品をお得にご注文いただけます。

1番人気の “ぜったいうまい!!たこ焼” をはじめ、期間限定商品など、ご自宅での食事、パーティー、スポーツ観戦、晩酌シーンなど、さまざまなシーンでご活用ください。※3か月のトライアルとなります

対応店舗はこちら :https://campaign.gindaco.com/news/2026delivery.pdf

さらに、 LINEヤフー株式会社が提供する月額制サービス「LYPプレミアム」会員様に、“築地銀だこ” “銀だこハイボール酒場” それぞれで使える1,200円以上のご注文で（送料・手数料除く）300円オフクーポンを進呈！詳細は、特設サイト（https://demae-can.com/lp/lyp-premium）をご確認ください。

メニュー例

特設サイト内 クーポンイメージ

ぜったいうまい!!たこ焼 【 8個入り / 702円 】

チーズ明太子 【 8個入り / 810円 】

たこ焼（ソース）【 24個入り / 2,041円 】

※価格はすべて税込価格です

※写真・画像はすべてイメージです

※店舗によってお取り扱いの無い、または商品名が異なる場合がございます

【 出前館 導入店舗 本施策について 】

・ “ お店価格 ” とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。

場合によっては内容が異なる場合があります。

・本リリース内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各ページ(https://demae-can.com/link/news/list)をご確認ください。

・記載内容は本リリース公開日時点での情報となります。

モバイル画面イメージ

築地銀だこはこれからも、“ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。