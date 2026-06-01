LIFEMが、福岡県「令和8年度生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務」の委託先に採択！

株式会社LIFEM

株式会社LIFEM（ライフェム、以下、「当社」）は、福岡県が実施する「令和8年度生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務」の委託先に採択され、6月1日（月）より9月に実施する啓発セミナー参加企業の募集を開始します。

本事業では、福岡県内の事業主・人事労務担当者を対象に、「生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー」として、女性の健康課題への全社的な理解促進を目的に月経に関する基礎知識の講義と、生理痛疑似体験を組み合わせた内容を提供します。本セミナーは、9月に7回、11月に8回開催予定です。

さらに、参加企業における社内理解の促進や施策推進を支援するため、希望する企業にはセミナー参加者以外の人事労務担当者や経営層などを対象としたウェブセミナーを開催するほか、全従業員向けの月経に関する基礎知識セミナー動画の提供、女性の健康課題や生理休暇取得に関する実態調査、人事施策における課題を可視化する企業担当者向け実態調査、本事業参加後の効果測定まで実施します。

当社は本事業を通して、働く女性が心身ともに健康でより自分らしく輝ける職場づくりに寄与するとともに、誰もが働きやすい社会の実現を目指します。

「生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー」（9月実施分）の詳細・申込はこちら：

https://office.lnln.jp/r8seirikyukasokusinseminar

※原則1社1名の参加となります（複数名でのご参加をご希望の場合は応相談）。

◆「令和8年度生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務」について

福岡県では、誰もが働きやすい職場環境の整備を推進する取り組みの一環として、「生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務」を実施しています。

本事業を通じて、法定休暇にもかかわらず生理休暇を請求した人が0.9％にとどまっている※1制度を「気兼ねなく使える制度」とするため、職場全体での理解向上を目指しています。

当社は福岡県より本事業を受託し、福岡県内企業を対象とした啓発セミナーの企画・運営を行うこととなりました。当社が提供する法人向けフェムテック※2サービス『ルナルナ オフィス』※3による企業支援の実績を活かし、企業における性差による健康課題への理解促進と、働きやすい職場づくりを支援します。

◆事業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106084/table/77_1_fccb20b78147980fe7afdce363bbd4a1.jpg?v=202606010551 ]

【「生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー」概要】

●開催日：9月開催分：2026年9月8日（火）・9日（水）・10日（木）・11日（金）・17日（木）

●参加対象者：福岡県内の中小企業の事業主・人事労務担当者など

●参加費用：無料

●セミナー（9月実施）の詳細・申込はこちら：https://office.lnln.jp/r8seirikyukasokusinseminar

※会場・開催時間は開催日によって異なるため、詳細をご確認ください。

※11月開催分は追って詳細にてご案内いたします。

※原則1社1名の参加となります（複数名でのご参加をご希望の場合は応相談）。

◆福岡県 ご担当者様からのコメント

福岡県では、「誰もが働きやすい社会」を目指し、女性の生理休暇取得を促進するためのセミナーを開催します。

女性が働きやすい職場としていく上で、職場が女性特有の健康課題を理解することが重要であることから、今回の事業の実施することとなりました。

本事業において、生理に係る様々な不調等に対する理解を広げ、女性が当たり前に生理休暇を取得できる職場環境づくりを推進することで、誰もが働きやすい社会を目指してまいります。

※1 厚生労働省 「働く女性と生理休暇について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001150877.pdf

※2 フェムテック：女性（Female）と技術（Technology）を組合わせた造語。女性が抱える健康課題をテクノロジーの力で解

決するもの。

※3 『ルナルナ オフィス』の詳細はこちら：https://office.lnln.jp/