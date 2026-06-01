“キメる”から“自然体の余裕”へ　メンズサロン「fifth」が、清潔感と自然体を求める男性へ新ブランド「w/fifth」を始動　6月1日より全国のfifth、6月9日よりロフトネットストアにて先行発売

株式会社b-ex



株式会社b-ex（ビーエックス、本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城 俊）は、メンズサロン「fifth」と共同開発した新メンズスタイリングブランド「w/fifth（ウィズフィフス）」を始動します。

近年、メンズスタイリング市場では、“キメる”スタイルから“清潔感”や“自然体の余裕”を重視する価値観へと変化が進んでいます。そうした中、「w/fifth」は、仕事やライフスタイルの変化を迎える25～29歳の“プレ大人男子”に向け、肩の力を抜いた自然体のスタイルを提案するブランドとして誕生しました。

6月1日（月）より全国の「fifth」にて先行発売を開始し、6月9日（火）より、ロフトネットストア、b-ex公式オンラインショップ、Amazon、楽天等で発売。

さらに、6月29日（月）より全国のロフトにて順次先行発売いたします。※一部店舗を除く

今後、バラエティストアなどへの展開も予定しています。

【開発の背景】

近年のメンズスタイリング市場では、10～20代前半に向けた商品提案が中心となる一方で、25～29歳の男性に向けたブランドは限られている印象でした。

この世代は、仕事やライフスタイルの変化を通じて、“かっこよさ”だけでなく、“清潔感”や“自然体の余裕”を求めるようになる時期でもあります。ヘアスタイルにおいても、つくりこみすぎないナチュラルなスタイルへのニーズが高まっています。

一方、既存のメンズスタイリング剤には、若年層向けのデザインや複雑なラインアップ、再現難度の高いスタイル提案など、大人世代にとって選びづらい側面がありました。

そこでメンズサロン「fifth」と当社は、サロン現場で見えてきたリアルなニーズをもとに、25～29歳の“プレ大人男子”に向けた新しい選択肢として新スタイリングブランド「w/fifth」を開発しました。

【メッセージ】

オトナの余裕なんて、思い立った瞬間からつくれる。

スタイリングを変えるだけで、清潔感と抜け感がうまれる。

新しい自分に出会える。

気がつくと、いつもの景色が、もっと鮮やかに見えるはず。

さあ、おもうがままに、スタイリングしてみよう。

【製品ラインアップ】

※fifth店舗での25gの販売はございません。

【製品特徴】

1．メンズサロン発想の処方設計

メンズスタイリングのプロである「fifth」が、セット力・ツヤ感・テクスチャーを細部までこだわり抜いて開発。

初心者でも扱いやすく、つくりこみすぎない自然体の“オトナスタイル”を叶えます。

2．忙しい毎日に寄り添う、ストレスレスな使用感

仕事もプライベートも忙しい“プレ大人男子”に向け、スタイルキープ力と洗い流しやすさを両立。

日常にストレスを残さない、快適なスタイリング体験を提案します。

3．“清潔感と大人の余裕”を支える毛髪ケア発想

男性のヘアケア意識の高まりを背景に、補修・保湿成分を配合。

スタイリングしながら髪のケアをサポートします。

“4つの共通成分”

髪のダメージ補修：加水分解ケラチン（補修）※１ ビタミンC誘導体（補修）※２

髪のうるおい付与：セラミド（補修）※３ ヒアルロン酸（保湿）※４

髪を保護※５：シアバター（保護）※６

パサつきケア：３種の天然オイル（保湿）※７

※１加水分解ケラチン（羊毛） ※２テトラヘキシルデカン酸アスコルビル ※３セラミドNG

※４加水分解ヒアルロン酸 ※5 熱や紫外線などによる髪の乾燥ダメージから

※6シア脂 ※7アルガニアスピノサ核油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油

【香り】

URBAN MUSK - アーバンムスクの香り -

トップノートには心地よいアップルペアーと透明感のあるシクラメン、

ミドルにはプレミアムホテルのようなサボン、

そしてラストにはフランキンセンスとムスクで余韻感をプラス。

【キービジュアル動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g6O7lSrEQ-M ]

＜ブランドサイト＞

https://www.b-exgroup.com/wfifth/

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/wfifth_official/



＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767

【fifthについて】

【fifth】

原宿・渋谷・表参道エリアを中心に全国 17 店舗を展開する急成長中のメンズサロン。

高度なメンズパーマ技術とトレンド発信を強みに、幅広いメンズから支持を受けている。

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った提案を得意とする。

【会社概要】

株式会社b-ex（ビーエックス）は、ヘアコスメブランド「Loretta（ロレッタ）」やヘアカラーブランド「KIRATERA（キラテラ）」「THROW（スロウ）」を展開するヘアケアメーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品およびコンシューマー向け製品の企画・販売を行っています。

当社の特徴は、影響力のある美容師との共創による商品開発と、日本発の感性を活かしたブランドづくりにあります。企画は日本で行いながら、製造はグローバルに展開するファブレスモデルを採用し、市場変化に柔軟に対応しています。

2015年には佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎え、「人生に、新しい美の体験を。」という理念を策定。社名を「ビューティーエクスペリエンス」へ変更し、2021年に略称である「b-ex」へ改称しました。

現在は、美容師とAIの共創により“美の体験”を進化させるとともに、日本発の「kawaii」という感性を世界へ発信し、アジアNo.1のビューティーカンパニーを目指しています。

会社名：株式会社b-ex （ヨミ：ビーエックス）

代表取締役：結城 俊

本社所在地：〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業：1975年10月

資本金：1億円

従業員数：151人 (2025年8月現在)

事業内容：化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ：https://www.b-exgroup.com/

＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767